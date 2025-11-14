Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / state

சென்னையில் தெரு நாயை கொடூரமாக கொன்ற டீக்கடைக்காரர் கைது!

தெருநாயை கட்டையால் அடித்து கொடூரமாக கொன்ற செய்த டீக்கடைக்காரர் மீது போலீசார், 325 BNS மிருகங்களை கொலை செய்தல் என்ற பிரிவின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.

தெருநாயை கொன்ற டீக்கடைக்காரர்
தெருநாயை கொன்ற டீக்கடைக்காரர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 14, 2025 at 8:54 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: சென்னையில் தெருநாய் ஒன்றை கட்டையால் கொடூரமாக அடித்து கொன்ற டீக்கடைக்காரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

மயிலாப்பூர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் மோகன் (56). இவர் அதே பகுதியில் பஜன்லால் தெருவில், டீக்கடை வைத்து நடத்தி வருகிறார். இந்நிலையில் நேற்று மாலை அவரது டீக்கடைக்கு வந்த முதியவர் ஒருவரை அப்பகுதியில் சுற்றித் திரிந்த தெருநாய் ஒன்று கடிக்க பாய்ந்துள்ளது.

இதனால் முதியவர் அலறியடுத்து கொண்டு டீ கடையில் ஓடி ஒளிந்துள்ளார். இதனை பார்த்து ஆத்திரமடைந்த டீக்கடை உரிமையாளர் மோகன், டீக்கடையில் இருந்த கட்டையை எடுத்து அந்த தெருநாய் கொடூரமாக அடித்து கொலை செய்துள்ளார். இதனையடுத்து அந்த நாயை குப்பைத் தொட்டியில் வீசி உள்ளார். மோகன் அந்த தெரு நாயை கட்டையால் அடித்து கொள்ளும் காட்சிகளை அப்பகுதியில் இருந்த ஒருவர் செல்ஃபோனில் பதிவு செய்து சமூக வலைதளத்தில் வெளியிட்டுள்ளார்.

அந்த வீடியோ காட்சிகள் இணையதளத்தில் வைரலான நிலையில், அதனை பார்த்த விலங்கு நல ஆர்வலர்கள் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று கொலை செய்யப்பட்டு குப்பைத்தொட்டியில் வீசப்பட்டிருந்த நாயின் உடலை கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர்.

மேலும் இதுகுறித்து விலங்கு நல ஆர்வலர்கள் சென்னை மயிலாப்பூர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர். அப்புகாரின் பேரில் வீடியோ காட்சிகளை அடிப்படையாக வைத்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வந்தனர். இந்நிலையில் மயிலாப்பூர் போலீசார் டீக்கடை உரிமையாளர் மோகனை கைது செய்து, அவர் மீது 325 BNS மிருகங்களை கொலை செய்தல் என்ற பிரிவின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். நாயை கொடூரமாக தாக்கி கொலை செய்யும் நபரின் வீடியோ காட்சிகள் இணையத்தில் பரவி பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சமீபகாலமாக தெருநாய் தொல்லை தேசிய அளவில் பெரும் பிரச்சனையாக உருவெடுத்துள்ளது. குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் தெருநாய்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ள நிலையில், அவற்றால் குழந்தைகள் மற்றும் முதியவர்கள் அதிகளவில் பாதிக்கப்படுகின்றனர்.

இதையும் படிங்க: தொடர் வெடிகுண்டு மிரட்டல்கள்: சென்னை போலீசின் கண்களிலும் சிக்காத டார்க் நெட் மர்ம நபர்கள்

இந்த நிலையில், தமிழ்நாடு அரசு கடந்த சில மாதங்களாக தெருநாய்களுக்கு கருத்தடை செய்தல், ரேபிஸ் முகாம் நடத்தி தடுப்பூசி செலுத்துதல் போன்ற பணிகளை முடிக்கிவிட்டுள்ளது. மேலும் தெருநாய்களால் பாதிக்கப்படுவோருக்கு தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது.

TAGGED:

STREET DOG BITE
CHENNAI STREET DOG ISSUE
தெருநாய் கொலை
தெருநாய் பிரச்சனை
STREET DOG KILLED

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

EXCLUSIVE: அழிந்து போன கண்மாயை சீரமைத்து விவசாயம்; கணவனை இழந்த இஸ்லாமிய பெண்களின் புரட்சி!

EXCLUSIVE: 100 வயதை கடந்து வாழும் மனிதர்களிடம் இப்படியொரு ஒற்றுமையா? ஆராய்ச்சி மாணவி கண்டுபிடித்த ரகசியம்!

பாரம்பரிய விவசாயத்திற்கு புத்துயிர்... களமிறங்கிய மகளிர் சுய உதவி குழுவினர்!

தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தை மறுசீரமைக்கும் ரூ.1000 கோடி திட்டம் என்ன ஆனது?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.