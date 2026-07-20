வீட்டின் அருகே விளையாடிய 3 வயது குழந்தை: கடித்து குதறிய தெருநாய் - தீர்த்து கட்டிய கிராம மக்கள்
உடல் முழுவதும் நாய் கடித்து ரத்தம் வழிந்தோடிய நிலையில், சிறுவனை அக்கம்பக்கத்தினர் மீட்டு மருத்துவமனையில் சேர்த்துள்ளனர்.
Published : July 20, 2026 at 2:47 PM IST
திருப்பத்தூர்: 4 வயது குழந்தையை கடித்து குதறிய தெருநாயை, கிராம மக்களே சேர்ந்து அடித்துக் கொன்ற சம்பவம் திருப்பத்தூரில் அரங்கேறியுள்ளது.
திருப்பத்தூர் மாவட்டம் வாணியம்பாடியை அடுத்து உள்ளது நிம்மியம்பட்டு கிராமம். இங்குள்ள பஜனை கோயில் தெரு பகுதியை சேர்ந்தவர் நந்தகுமார். இவரது 4 வயது குழந்தையான ரித்விக், இன்று (ஜூலை 20) தனது வீட்டின் அருகே வழக்கம் போல் விளையாடிக் கொண்டிருந்தான்.
அப்போது, அந்தப் பகுதியில் நீண்ட நாட்களாக சுற்றித்திரிந்த வெறிபிடித்த தெருநாய் ஒன்று, திடீரென சிறுவன் மீது பாய்ந்தது.
இதனால் பயந்து போன சிறுவன் ரித்விக், அங்கிருந்து ஓட முயன்றான். ஆனால், அதற்குள்ளாக நாய் அவன் உடல் முழுவதும் கடித்து குதறியது.
சிறுவனின் அலறல் சத்தம் கேட்டு அங்கு ஓடி வந்த அவனது பெற்றோரும், அக்கம்பக்கத்தினரும் நாயை விரட்டியடித்து சிறுவனை மீட்டனர். நாய் கடித்ததில் ரித்விக்கின் கை, கால், முகம், தலை என உடல் முழுவதும் முழுவதும் ரத்தம் வழிந்தோடியது.
பின்னர் குழந்தையை மீட்டு, வாணியம்பாடி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர். அங்கு சிறுவனுக்கு மருத்துவர்கள் தீவிர சிகிச்சை அளித்து வருகின்றனர்.
இதனிடையே, இந்த சம்பவம் தொடர்பான சிசிடிவி காட்சிகள் தொலைக்காட்சி, சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
விளையாடிக் கொண்டிருந்த சிறுவன்; பாயந்து குதறிய வெறி நாய்#dogbiteawareness | #smallboy | #DogBite | #tirupathur | #EtvBharatTamilNadu pic.twitter.com/GrhdUbrCb6— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) July 20, 2026
இந்நிலையில், சிறுவனுக்கு நேர்ந்த கதியை பார்த்து ஆத்திரமடைந்த அப்பகுதி மக்கள், அந்த தெருநாயை தேடிப்பிடித்து கற்களாலும், கம்புகளாலும் அடித்துக் கொன்றனர்.
மேலும் அப்பகுதியில் அண்மைக்காலமாக தெருநாய்களின் தொல்லை அதிகரித்து வருவதாகவும், இதனால் மக்கள்பெரும் அச்சத்துடனேயே நடமாட வேண்டியுள்ளதாகவும் அப்பகுதி மக்கள் குற்றம்சாட்டுகின்றனர்.
எனவே, மாவட்ட நிர்வாகமும், ஊராட்சி மன்ற நிர்வாகமும் உடனடியாக தலையிட்டு, கிராமப் பகுதிகளில் பெருகி வரும் தெருநாய்களை கட்டுப்படுத்த முறையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அப்பகுதி பொதுமக்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
தமிழக அரசுக்கு உயர் நீதிமன்றம் கேள்வி
முன்னதாக, தெரு நாய் விவகாரம் தொடர்பாக தமிழக அரசுக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் அண்மையில் ஓர் உத்தரவை பிறப்பித்திருந்தது.
தெருநாய்களை அப்புறப்படுத்தி காப்பகங்களில் அடைக்குமாறு உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தும், அதனை அமல்படுத்த தாமதமாவது ஏன்? என தமிழக அரசுக்கு உயர் நீதிமன்றம் கேள்வியெழுப்பி இருந்தது.
மேலும், கல்வி நிறுவனங்கள், மருத்துவமனைகள், பேருந்து நிலையங்கள், ரயில் நிலையங்கள் அருகே சுற்றித்திரியும் தெருநாய்களை அப்புறப்படுத்துவது தொடர்பாக அறிக்கை அளிக்க வேண்டும் என்றும் சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.