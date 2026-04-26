திருவள்ளூர் மக்களை துரத்தித் துரத்திக் கடிக்கும் தெரு நாய்: 10 -க்கும் மேற்பட்டோர் மருத்துவமனையில் அனுமதி

மனிதர்கள் மட்டுமின்றி கால்நடைகளையும் விட்டு வைக்காமல் கடித்து வரும் தெரு நாயால் பொதுமக்கள் அச்சமும், அதிர்ச்சியும் அடைந்துள்ளனர்.

திருவள்ளூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 26, 2026 at 8:57 PM IST

திருவள்ளூர்: தெரு நாய் ஒன்று சாலையில் நடமாடும் நபர்களை துரத்தித் துரத்திக் கடித்த சம்பவம், கடம்பத்தூர் ஒன்றியத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் தெருநாய்கள் பொதுமக்களைக் கடிக்கும் சம்பவங்கள் தொடர்ந்து அதிகரித்த வண்ணம் உள்ளது. அத்துடன், வீட்டு வளர்ப்பு நாய்களும் வெறிபிடித்து வீட்டின் உரிமையாளர்களைக் கடிக்கும் நிகழ்வுகளும் நிகழ்ந்துள்ளது.

இதைத் தடுக்கும் வகையில் சேலம் போன்ற மாவட்டங்களில் தமிழ்நாடு அரசின் கால்நடை பராமரிப்புத்துறை மற்றும் மாநகராட்சியும், தன்னார்வலர்களும் இணைந்து தெரு நாய்கள் மற்றும் வீட்டு வளர்ப்பு நாய்களுக்கு முற்றிலும் இலவசமாக ரேபீஸ் தடுப்பூசியை செலுத்தி வருகின்றது. இதற்கென சிறப்பு முகாம்களும் நடத்தப்பட்டு வருகின்றது.

எனினும் பெரும்பாலான இடங்களில் தெரு நாய்கள் மக்களையும், கால்நடைகளையும் கடிக்கும் சம்பவங்கள் தொடர் கதையாகியுள்ளது. நாய்க்கடியால் சில மாவட்டங்களில் மனித உயிரிழப்பு சம்பவங்களும் நிகழ்ந்துள்ளது.

இந்த நிலையில் திருவள்ளூர் மாவட்டம், கடம்பத்தூர் ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட கல்லம்பேடு, பூவனூர், கூவம்புதிய காலனி உள்ளிட்டப் பகுதிகளில் தெரு நாய் ஒன்று சாலையில் செல்லும் அடையாளம் தெரிந்த நபர்களை மட்டும் துரத்தித் துரத்திக் கடித்து வருகிறது. அத்துடன், ஆடுகள் மற்றும் மாடுகளையும் கடித்து வருவதால் கடம்பத்தூர் ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட மக்கள் கடும் அதிர்ச்சியடைந்துள்ளனர்.

இதுகுறித்து ஊராட்சி நிர்வாகத்திடம் புகார் அளித்தும் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்று பொதுமக்கள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர். அத்துடன், நாய் கடியால் காயமடைந்துள்ள கால்நடைகளுக்கு கால்நடை மருத்துவர்கள் உரிய சிகிச்சை அளிக்க வேண்டும் என்றும், சம்மந்தப்பட்ட நாயைப் பிடித்துச் செல்ல வேண்டும் எனவும் ஊராட்சி நிர்வாகத்திற்கு பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

வீடு முன்பு நின்றிருந்தவரை தாக்கிய தெரு நாய் (ETV Bharat Tamil Nadu)
இந்த நாய் கடித்ததில் 10- க்கும் மேற்பட்டோர் திருவள்ளூர் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சைப் பெற்று வருகின்றனர். நாயின் அச்சுறுத்தலால் பொதுமக்கள் வீடுகளிலேயே முடங்கியுள்ளனர். இதனிடையே, வீட்டின் வெளியே நின்றுக் கொண்டிருந்தவரின் மேல் ஏறிய தெரு நாய் கடித்துக் குதறியது. இதுதொடர்பான சிசிடிவி காட்சிகள் தற்போது சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியாகி பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

