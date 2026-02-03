வனப்பகுதியை ஆக்கிரமித்து கட்டப்பட்ட தடுப்பணையை அகற்றும் பணிகள் தீவிரம்
வனப்பகுதியை ஆக்கிரமிப்பு செய்து அதன் வழியாக வரும் நீரோடை மறித்து 100 மீட்டர் நீளத்திற்கும், 35 மீட்டர் உயரத்திற்கும் இரண்டு மிகப்பெரிய அணைகள் கட்டப்பட்டுள்ளதாக வனத்துறையிடம் விவசாயிகள் புகார் அளித்திருந்தனர்.
Published : February 3, 2026 at 12:34 PM IST
திண்டுக்கல்: மலையில் இருந்து வரும் நீரோடையை மறித்து வனத்துறை உட்பட்ட பகுதிகளை ஆக்கிரமிப்பு செய்து கட்டப்பட்ட இரண்டு தடுப்பணைகளை பொக்லைன் எந்திரம் மூலம் அகற்றும் பணி தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது.
திண்டுக்கல் மாவட்டம் ஆத்தூர் தொகுதிக்கு உட்பட்ட மேற்கு தொடர்ச்சி மலை அடிவாரப் பகுதியில் கன்னிவாடி வனச்சரகத்திற்கு உட்பட்ட பண்ணைப்பட்டி, கோம்பை - பச்சமலை செல்லும் பகுதியில் கரூரைச் சேர்ந்த குணசீலன் என்பவர் பல நூறு ஏக்கர் விவசாய நிலம் வைத்துள்ளார்.
இந்நிலையில் இப்பகுதியைச் சேர்ந்த விவசாயிகள் சிலர் கன்னிவாடி வனச்சரகம் மற்றும் மாவட்ட வனத்துறையினரிடம் புகார் ஒன்றை அண்மையில் அளித்திருந்தனர். அதனடிப்படையில் மாவட்ட வனத்துறை அதிகாரி, கன்னிவாடி வனச்சரகர் குமரேசன் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் குணசீலன் நிலத்தை நேரில் ஆய்வு செய்தனர்.
அப்போது, அவரது விவசாய நிலத்தை ஒட்டியுள்ள வனப் பகுதியை ஆக்கிரமிப்பு செய்து வனபகுதி வழியாக வரும் நீரோடையை மறித்து 100 மீட்டர் நீளத்திற்கும், 35 மீட்டர் உயரத்திற்கும் இரண்டு மிகப்பெரிய அணைகளை கட்டி உள்ளதாக தெரிய வந்தது. இதனால் கோம்பை அணைக்கு தண்ணீர் செல்லவில்லை. அதேபோல் வன விலங்குகளுக்காக ஆங்காங்கே சிறு குளங்கள் மூலம் தண்ணீர் சேகரிக்கப்படும் பகுதிகளுக்கும் தண்ணீர் செல்லவில்லை என்பதும் தெரியவந்தது.
|இதையும் படிங்க: ‘அண்ணா தமிழர்களின் மனசாட்சி’ - பேரறிஞர் அண்ணாவின் நினைவு நாளில் முதல்வர் ஸ்டாலின் உருக்கம்
இந்தத் தடுப்பணையால் கன்னிவாடி வனச்சரகப் பகுதியில் செல்லும் நீர்வழிப் பாதை முற்றிலும் தடைபட்டுள்ளது. இதனால் அப்பகுதியில் உள்ள வனவிலங்குகள் தண்ணீரைத் தேடி பொதுமக்கள் குடியிருக்கும் பகுதி மற்றும் விவசாய நிலங்களில் அடிக்கடி புகுந்து சேதத்தை ஏற்படுத்தி வருவதாகவும் அப்பகுதி விவசாயிகள் குற்றம்சாட்டி வந்தனர். இதையடுத்து திண்டுக்கல் மாவட்ட வன அலுவலர் நாக சதிஷ் கிடிஐலா உத்தரவின் பேரில் வனச்சரக அலுவலர் குமரேசன் தலைமையிலான வனப்பணியாளர்கள் அந்த தடுப்பணைகளை அகற்றும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இந்த தடுப்பணையை முற்றிலும் அகற்றி டி.பண்ணப்பட்டி கோம்பையில் உள்ள தடுப்பணைக்கு தண்ணீரை கொண்டுவரும் பட்சத்தில் மக்களின் குடிநீர் தேவையை பூர்த்தி செய்யப்படும் எனவும், வனவிலங்குகள் குடியிருப்பு பகுதிகள், விவசாய நிலங்களுக்குள் புகுந்து சேதத்தை ஏற்படுத்தாமல் இருக்கும் என அப்பகுதி பொதுமக்கள் தெரிவித்தனர். பொதுமக்களின் நலன் கருதி வனத்துறையினர் இந்த அணையை முற்றிலு் அகற்ற வேண்டும் எனவும் இப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர்.