மாட்டுத்தாவணியில் தெரு நாய்கள் அட்டகாசம் - ஒரே நாளில் 10-க்கும் மேற்பட்டோரை கடித்ததால் அதிர்ச்சி
சுற்றித் தெரியும் நாய்களை பிடித்துக் கொண்டு வந்து காப்பகத்தில் வைத்து பராமரிக்க தேவையான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வருவதாக மாநகராட்சி சுகாதார அலுவலர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
Published : August 13, 2026 at 3:15 PM IST
மதுரை: மாட்டுத்தாவணி எம்.ஜி.ஆர் பேருந்து நிலையத்தை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் ஒரே நாளில் மட்டும் 10-க்கும் மேற்பட்டோரை தெருநாய்கள் கடித்துள்ளதாகவும், அங்கு சுற்றித் திரியும் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட நாய்களை பிடித்துச் செல்ல வேண்டும் என்றும் மாநகராட்சிக்கு பொதுமக்கள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.
மதுரை மாட்டுத்தாவணி பேருந்து நிலையம் மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள செய்தியாளர் காலனி, பூ மார்க்கெட், காய்கறி பழ சந்தை, குடிநீர் வடிகால் வாரிய அலுவலகப் பகுதிகள், தொழிற்பேட்டை ஆகிய பகுதிகளில் தெரு நாய்கள் நிறைய இருக்கின்றன.
இந்த பகுதிகளில் ஏராளமான பொதுமக்கள் தினமும் வந்து செல்கின்றனர். குறிப்பாக அதிகாலை மற்றும் இரவு நேரங்களில் தெருநாய்கள் கூட்டமாக சுற்றித் திரிவதாகவும், இரு சக்கர வாகனங்களில் செல்வோரை துரத்துவதுடன், நடந்து செல்லும் பொதுமக்களையும் கடிப்பதாகவும் அப்பகுதி மக்கள் குற்றம்சாட்டுகின்றனர்.
மாட்டுத்தவணி பகுதியில் பணியாற்றி வரும் அருள்ராஜ் கூறுகையில், “புதன்கிழமை (ஆகஸ்ட் 12) மட்டும் மாட்டுத்தாவணி பகுதியில் தெருநாய்கள் கடித்ததில் 10-க்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதனால் தெருநாய்களின் எண்ணிக்கையை கட்டுப்படுத்துவதுடன், நாய்களுக்கு முறையான தடுப்பூசி செலுத்துதல் மற்றும் கருத்தடை நடவடிக்கைகளை தீவிரப்படுத்த வேண்டும்” என்றார்.
மாட்டுத்தாவணி போன்ற மக்கள் அதிகம் கூடும் முக்கியமான போக்குவரத்து மையத்தில் பொதுமக்களை கடிக்கும் அளவுக்கு தெருநாய்களின் அட்டகாசம் அதிகரித்திருக்கிறது. எனவே மாநகராட்சி அதிகாரிகள் உடனடியாக கள ஆய்வு நடத்தி, இச்சூழ்நிலையை சமாளிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் வலியுறுத்துகின்றனர்.
இது குறித்து மதுரை மாநகராட்சி சுகாதார அலுவலகத்தை தொடர்பு கொண்டு கேட்ட போது, மாட்டுத்தாவணி மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் தெரு நாய்களின் தொல்லை அதிகரித்து வருவதாக பொதுமக்களிடமிருந்து புகார்கள் வந்த வண்ணம் உள்ளன.
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இதனால் அதிகரித்து வரும் தெரு நாய்களின் தொல்லையை கட்டுப்படுத்த தேவையான நடவடிக்கைகளை மதுரை மாநகராட்சி மேற்கொண்டு வருகிறது. மேலும், அங்கு சுற்றித் தெரியும் நாய்களையெல்லாம் பிடித்துக் கொண்டு வந்து நாய்கள் காப்பகத்தில் வைத்து பராமரிக்க தேவையான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வருவதாக தெரிவித்துள்ளனர்.
இந்த சம்பவம் குறித்து மதுரை மாநகராட்சி அதிகாரிகள் உரிய விசாரணை நடத்தி, மாட்டுத்தாவணி பகுதியில் சுற்றித் திரியும் தெருநாய்களை கட்டுப்படுத்தவும், பொதுமக்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யவும் விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அப்பகுதியைச் சேர்ந்த பொதுமக்கள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.