ஒரே நேரத்தில் 3 பேரை கடித்துக் குதறிய தெருநாய்கள்; பீதியில் முதியவர்கள்.. சிறுவர்கள்

கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு கிருஷ்ணாம்பேட்டையில் மூதாட்டியை வீடு புகுந்து கடித்தது. மேலும், ஏபிஎம் சர்ச் பகுதியில் 9 ஆம் வகுப்பு மாணவன், 10 வயது சிறுவன் உள்ளிட்ட பலரை நாய்கள் கடித்துள்ளன.

அரக்கோணம் நகராட்சியில் திரியும் நாய்கள்
அரக்கோணம் நகராட்சியில் திரியும் நாய்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 8, 2026 at 8:24 PM IST

ராணிப்பேட்டை: அரக்கோணம் நகராட்சியில் ஒரே நேரத்தில் 3 பேரை தெருநாய்கள் கடித்து குதறிய சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. கடந்த சில நாட்களாக நாய்க்கடி சம்பவம் அதிகரித்து வருவதால் முதியவர்கள் மற்றும் சிறுவர்கள் பீதி அடைந்துள்ளனர்.

ராணிப்பேட்டை மாவட்டம், அரக்கோணம் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட மாதவ நகர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் லட்சுமி அம்மாள் (60). பூ வியாபாரம் செய்து வருகிறார். இன்று காலை லட்சுமி அம்மாள் வீடு வீடாக சென்று பூ விற்பனை செய்து கொண்டிருந்த போது, அவ்வழியாக வந்த தெருநாய் திடீரென அவர் மீது பாய்ந்துள்ளது. பின்னர் அந்த நாய், லட்சுமி அம்மாளின் வாய், கை, கால்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் கடித்து கடுமையாக குதறியுள்ளது.

இதைத்தொடர்ந்து அதே பகுதியில் டேக்வாண்டோ தற்காப்பு பயிற்சிக்கு சென்று கொண்டிருந்த பேரரசு (12) என்ற சிறுவனை அப்பகுதியில் சுற்றிக்கொண்டு இருந்த அதே தெருநாய் கடித்தது. இதை பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்த அவரது தந்தை தன்ராஜ் மகனை காப்பாற்ற முயன்றார். உடனே தன்ராஜ் என்பவரையும் நாய் விடாமல் தாக்கி தோள்பட்டை, தொடையில் கடித்து குதறியுள்ளது.

இந்த சம்பவத்தை அறிந்த அப்பகுதி பொதுமக்கள் உடனடியாக விரைந்து சென்று காயம் அடைந்த லட்சுமி அம்மாள், சிறுவன் பேரரசு மற்றும் அவருடைய தந்தை தன்ராஜ் ஆகிய மூவரையும் மீட்டு அரக்கோணம் அரசு மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக அழைத்துச் சென்றனர்.

இதே போன்று கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு கூட கிருஷ்ணாம்பேட்டை பகுதியை சேர்ந்த மூதாட்டியை தெருநாய் வீடு புகுந்து தாக்கி, அவருடைய உதடுகளை கடித்துச் சென்ற சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. மேலும், ஏபிஎம் சர்ச் பகுதியைச் சேர்ந்த 9 ஆம் வகுப்பு மாணவன் பிரித்திவிராஜ், 10 வயது சிறுவன் கார்த்திக் சரவணன் உள்பட பல சிறுவர்களை தெருநாய்கள் கடித்துக் குதறியுள்ளன.

குறிப்பாக கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு அரக்கோணம் அடுத்த பள்ளூர் பகுதியைச் சேர்ந்த ஒரு சிறுவன் தெருநாய்களால் கடிக்கப்பட்டு, சுமார் ஒரு மாதத்திற்கும் மேலாக சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில் உயிரிழந்த சம்பவம் மக்களிடையே பெரும் சோகத்தையும், அச்சத்தையும் ஏற்படுத்தி இருந்தது.

இந்த நிலையில் தற்போது தொடர்ச்சியாக நாய்க்கடி சம்பவம் அரங்கேறி வருவதால் அரக்கோணம் நகர்ப்பகுதி மக்கள் கடும் பீதியில் உள்ளனர். எனவே தமிழக அரசும், மாவட்ட நிர்வாகமும் உடனடியாக தலையிட்டு, தெருநாய்களின் எண்ணிக்கையை கட்டுப்படுத்தவும், இது போன்ற சம்பவங்கள் மீண்டும் நடைபெறாத வகையில் துரித நடவடிக்கை மேற்கொள்ளவும் வேண்டும் என்று பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

