அரை மணி நேரத்தில் 3 சிறுவர்கள் உள்பட 8 பேரை கடித்த தெருநாய்- வாணியம்பாடியில் அதிர்ச்சி சம்பவம்
8 பேரை கடித்த அந்த தெருநாயை நகராட்சி அதிகாரிகள் உடனடியாக பிடிக்க வேண்டும் என்று பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
Published : May 28, 2026 at 9:52 PM IST
திருப்பத்தூர்: திருப்பத்தூர் மாவட்டம், வாணியம்பாடியில் அரை மணி நேரத்தில் 3 சிறுவர்கள் உட்பட 8 பேரை தெருநாய் கடித்த சம்பவம், அப்பகுதி மக்களிடையே அச்சத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
திருப்பத்தூர் மாவட்டம், வாணியம்பாடி நகராட்சிக்குட்பட்ட புதூர் மற்றும் பஷிராபாத் பகுதியில் இன்று இந்த அதிர்ச்சி சம்பவம் நடந்துள்ளது. பஷிராபாத்தில் உள்ள வீதியில் சுற்றித் திரிந்து கொண்டிருந்த தெருநாய் ஒன்று, அங்கு விளையாடிக் கொண்டிருந்த இஷான் என்ற 7 வயது சிறுவனை கடித்தது. அதைத் தொடர்ந்து பிரபாவதி என்ற 12 வயது சிறுமியையும், சமீயா பதூன் என்ற 9 வயது சிறுமியையும் அந்த நாய் கடித்துள்ளது.
இந்த அதிர்ச்சியில் இருந்து மீள்வதற்குள் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த அமுதவல்லி, அப்ரோஷ், அப்துல் காலித், ரஹ்மான், சையத் சதாம் என அடுத்தடுத்து 8 பேரை அரை மணி நேரத்திற்குள் அந்த தெருநாய் கடித்துள்ளது. இதில் காயம் அடைந்த அனைவரும் ரத்தம் சொட்ட சொட்ட உடனடியாக வாணியம்பாடி அரசு மருத்துவமனைக்கு அழைத்து வரப்பட்டனர். மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட அவர்களுக்கு மருத்துவ சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
இந்த சம்பவத்திற்குப் பிறகு புதூர் மற்றும் பஷீராபாத் பகுதியில் உள்ள பொதுமக்கள் அச்சத்தில் உள்ளனர். எனவே, 8 பேரை கடித்த அந்த தெருநாயை நகராட்சி அதிகாரிகள் உடனடியாக பிடிக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.