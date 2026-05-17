ஒரே நாளில் 3 பெண்கள் உள்பட 18 பேரை கடித்த தெருநாய்- திருவள்ளூர் அருகே அதிர்ச்சி சம்பவம்

திருவள்ளூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை (ETV Bharat Tamilnadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 17, 2026 at 11:00 PM IST

திருவள்ளூர்: திருவள்ளூர் மாவட்டம், காக்களூரில் ஒரே நாளில் பெண் தூய்மைப் பணியாளர் உள்ளிட்ட 3 பெண்கள் உள்பட 18 பேரை தெருநாய் கடித்த சம்பவம், அந்த அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

காயமடைந்த 18 பேரும், திருவள்ளூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

திருவள்ளூர் அருகே உள்ள காக்களூரில் 10 ஆயிரத்திற்கு மேற்பட்ட வீடுகள் உள்ளன. இங்குள்ள ஒரு வீதி ஒன்றில், தெருநாய் சுற்றித் திரிந்து வருகிறது. இந்நிலையில், அந்த நாய்க்கு திடீரென வெறி பிடித்து, சாலையில் நடந்து சென்றவர்கள், வீட்டில் இருந்த பெண்கள், முதியவர்கள் என கண்ணில்பட்ட அனைவரையும் விரட்டி விரட்டிச் சென்று, அவர்களின் கால் பாதம், முழங்கால் ஆகிய இடங்களில் கடித்துள்ளது. சிலருக்கு பெரிய அளவில் காயம் ஏற்பட்டுள்ளது.

நாய் கடித்ததில், தூய்மைப் பணியாளர் பணியாளர் சரசு (47), கஜேந்திரன்(65), சுரேஷ்(42), ரவிக்குமார்(26), பாஸ்கர்(47), லோகநாதன்(60) உள்ளிட்ட 18 பேர் காயம் அடைந்தனர். ரத்தம் சொட்ட சொட்ட வலியால் துடிதுடித்த அவர்களை, அப்பகுதி மக்கள் மீட்டு திருவள்ளூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக அனுப்பி வைத்தனர்.

ஒரேநாளில் அடுத்தடுத்து 18 பேர் சிகிசைக்காக வந்ததால் மருத்துவமனையில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. பின்னர், மருத்துவமனையில், அவர்களுக்கு மருத்துவர்கள் சிகிச்சை அளித்து வருகின்றனர்.

இந்த சம்பவத்தால் காக்களூரில் வசிக்கும் மக்கள் அச்சத்துடன் இருக்கின்றனர். எனவே, அந்த பகுதியில் சுற்றித் திரியும் தெருநாயை நகராட்சி நிர்வாகத்தினர் பிடித்துச் செல்ல வேண்டும் என்று அந்த பகுதி மக்களும், பாதிக்கப்பட்டவர்களும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

காக்களூரில் ஒரே நாளில் 18 பேரை தெருநாய் கடித்துள்ள சம்பவம், அப்பகுதி மக்களிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

