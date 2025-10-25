ETV Bharat / state

2 சிறுவர்களை கடித்து குதறிய நாய் - வெளியான அதிர்ச்சி சிசிடிவி காட்சி!

அம்பத்தூர் அருகே 2 சிறுவர்கள் தெரு நாய் கடித்ததால், ராஜீவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.

சென்னை: அம்பத்தூர் அருகே வீட்டின் முன் நின்று கொண்டிருந்த 2 சிறுவர்களை அடுத்தடுத்து தெருநாய் கடித்து குதறிய சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் சமீப காலங்களில் தெரு நாய்க்கடி சம்பவங்கள் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகின்றன. குறிப்பாக தெருநாய்கள், குழந்தைகள் மற்றும் பள்ளி சிறுவர்களை கடிக்கும் சம்பவங்கள் தொடர்ந்து நடந்து வருகின்றன. வெறிநாய் கடியால் ஏற்படும் 'ரேபிஸ்' நோய் தாக்கி, உயிரிழப்பு சம்பவங்களும் அதிகரித்து வருகின்றன. இவ்வாறு, அதிகரித்து வரும் தெருநாய் தொல்லையை கட்டுப்படுத்த, நாய்களுக்கு ரேபிஸ் தடுப்பூசி (anti rabies) போடும் நடவடிக்கைகளை அரசு மேற்கொண்டு வருகிறது.

இருப்பினும், சென்னையில் பல்வேறு பகுதிகளில் தெருநாய் கடியால் சிறுவர்கள் பாதிக்கப்படுவது தொடர்ந்து நடந்து வருகிறது. இந்த நிலையில், அம்பத்தூர் அருகே வீட்டின் வெளியே நின்று கொண்டிருந்த 7 வயது சிறுமியை தெருநாய் கடித்து குதறிய சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இதையும் படிங்க: ரூ. 10 கோடி மதிப்பிலான கஞ்சா கடத்திய வடமாநில நபர் - விமான நிலைய அதிகாரிகளிடம் சிக்கியது எப்படி?

சென்னை அம்பத்தூர் ஒரகடம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் சரவண பிரசாந்த். இவரது மகள் தன்மதி (7) 2 ஆம் வகுப்பு படித்து வருகிறார். இந்த நிலையில் நேற்று முன்தினம் தன்மதி வீட்டின் முன்பு நின்று கொண்டிருந்தார். அப்போது, அங்கு சாலையில் சுற்றித் திரிந்து கொண்டிருந்த தெருநாய் ஒன்று சிறுமியின் மீது சீறிப் பாய்ந்து கடித்து குதறியது. இதில், சிறுமியின் அலறல் சத்தம் கேட்டு அருகில் இருந்தவர்கள் ஓடி வந்து நாயை விரட்டி சிறுமியை காப்பாற்றினர்.

இதில், சிறுமியின் உடலில் 12 இடங்களுக்கும் மேல் நாய் கடித்து படுகாயம் ஏற்பட்டது. இதனையடுத்து, அங்கிருந்த சென்ற நாய் அதே பகுதியில் உள்ள கவிஸ் என்ற சிறுவனையும் கடித்ததில் அவருக்கும் படுகாயம் ஏற்பட்டது. தொடர்ந்து, இருவரையும் மீட்ட அப்பகுதி மக்கள் சிகிச்சைக்காக சென்னை ராஜீவ் காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர். அங்கு இருவருக்கும் தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

ஆனால், கவிஸ் என்ற சிறுவனுக்கு சிறுநீரகத்தில் இருக்கும் பிரச்சனை காரணமாக, ரேபிஸ் தடுப்பூசி செலுத்துவதில் சிக்கல் உள்ளதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

ஒரே நேரத்தில் சிறுவன், சிறுமி என 2 பேரை கடித்த நாயை மாநகராட்சி அதிகாரிகள் பிடிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். சிறுமியை நாய் கடித்த சிசிடிவி காட்சி தற்போது வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

