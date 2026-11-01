ரஷ்ய சிறையிலிருந்து மீண்ட மதுரை மகள்: இன்று இந்தியா புறப்பட்டார் - சு.வெங்கடேசன் ஆபரேஷன் சக்ஸஸ்!
அக்டோபர் 21 அன்று மாணவிக்கு 90 நாட்கள் தடுப்புக் காவல் விதித்து ரஷ்ய நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டதுடன், அவரை உடனடியாக முகாமில் அடைத்தனர்.
Published : November 1, 2026 at 5:58 PM IST
சென்னை: ரஷ்யாவில் சிக்கியிருந்த மதுரை மருத்துவ மாணவி டெய்சி ஆஷா மோரேஸ் பத்திரமாகத் தாயகம் திரும்பியுள்ளார்.
மதுரையைச் சேர்ந்தவர் டெய்சி ஆஷா மோரேஸ். இவர் ரஷ்யாவின் செல்யாபின்ஸ்க் நகரில் உள்ள தெற்கு உரால் மாநில மருத்துவப் பல்கலைக்கழகத்தில் (South Ural State Medical University) 4 ஆம் ஆண்டு எம்பிபிஎஸ் படித்து வந்தார்.
அவரின் கல்வி விசா கடந்த அக்டோபர் 18 ஆம் தேதியோடு முடிவடைந்திருக்கிறது. ரஷ்ய நாட்டு விதிகளின்படி, அவர் அக்டோபர் 18-ஆம் தேதிக்குள் நாட்டை விட்டு வெளியேற வேண்டும். ஆகையால், மாணவி டெய்சி முன்கூட்டியே திட்டமிட்டு, அக்டோபர் 16 அன்று செல்யாபின்ஸ்க்கில் இருந்து மாஸ்கோ வழியாக இந்தியா திரும்ப திட்டமிட்டிருந்தார். இதற்கான விமான பயணச்சீட்டையும் அவர் முன்பதிவு செய்திருந்தார்.
போர் பதற்றம்
ஆனால், ரஷ்யாவில் ஏற்பட்ட திடீர் போர் பதற்றம் மற்றும் ட்ரோன் தாக்குதல் அச்சுறுத்தல்கள் காரணமாக அந்நாட்டின் வான்வெளி மூடப்பட்டது. இதன் விளைவாக, அக்டோபர் 16 அன்று செல்யாபின்ஸ்க் மற்றும் எக்கத்தரின்பர்க் நகரங்களில் இருந்து மாஸ்கோ செல்லவிருந்த அனைத்து விமானங்களும் ரத்து செய்யப்பட்டன. எதிர்பாராத இந்த போர்ச் சூழலால் மாணவி டெய்சி அங்கேயே சிக்கும் நிலை உருவானது.
தொடர்ந்து, பல்கலைக்கழக நிர்வாகத்தின் நேரடி வழிகாட்டுதலின்படி, எக்கத்தரின்பர்க் (Yekaterinburg) வழியாக நாடு திரும்ப மாற்று விமானப் பயணத்துக்கு அவர் முன்பதிவு செய்தார். பின்னர், தான் சிக்கியிருக்கும் இக்கட்டான சூழலை விளக்கி தீர்வு காண உள்ளூர் குடிவரவு/குடியேற்றப் பிரிவு அலுவலகத்தை அவர் அணுகினார்.
காதுகொடுக்காத ரஷ்ய அதிகாரிகள்
அங்கு மாணவி தனக்கு நேர்ந்தவற்றை விளக்கமாக எடுத்துக் கூறியும், அதை ரஷ்ய ரஷ்யக் குடியேற்ற அதிகாரிகள் ஏற்க மறுத்துவிட்டதாககக் கூறப்படுகிறது. மேலும், அவர் சட்டவிரோதமாக நாட்டில் தங்கியதாக கூறி, அவர் மீது விசா விதிமீறல் நடவடிக்கை மேற்கொண்டு கடந்த அக்டோபர் 20 ஆம் தேதி கைது செய்தனர்.
தொடர்ந்து, அக்டோபர் 21 அன்று அவருக்கு 90 நாட்கள் தடுப்புக் காவல் விதித்து ரஷ்ய நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டதுடன், அவரை உடனடியாக முகாமில் அடைத்தனர். இந்த நடவடிக்கை காரணமாக உடல்நலம் பிரச்சனை தொடர்பாக மாணவி டெய்சி எடுத்து வந்த மருந்துகளை எடுத்துக் கொள்ள முடியாமல் போயிருக்கிறது. அத்துடன், அவர் கடைபிடித்து வந்த உணவு பழக்கத்தையும் தொடர முடியாமல் போயிருக்கிறது. இதன் விளைவாக, அவரது ரத்த சர்க்கரை அளவு அபாயகரமான அளவிற்குச் சரிந்து, ஆபத்தான சூழல் உருவானதாகக் கூறப்படுகிறது.
போர்ச் சூழலில் சிக்கி, ரஷ்யாவில் சிறைப்பட்ட மதுரை மருத்துவ மாணவி டெய்சி மீட்கப்பட்டார்! ஏழு நாட்கள் இடைவிடாமல் செய்த முயற்சிக்குக் கிடைத்த வெற்றி! சு. வெங்கடேசன் எம்.பி. ரஷ்யாவில் நிலவிய எதிர்பாராத போர் மற்றும் ட்ரோன் அச்சுறுத்தல் காரணமாக வான்வெளி முடக்கப்பட்டதால் தாய்நாடு திரும்ப முடியாமல், விசா விதிமீறல் எனக் கூறி சிறைபிடிக்கப்பட்டு உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் முகாமில் அடைக்கப்பட்டிருந்த மதுரை மாணவி டெய்சி ஆஷா மோரேஸ், மதுரை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சு. வெங்கடேசன் அவர்களின் போர்க்கால அடிப்படையிலான தீவிரத் தலையீட்டின் பலனாக சில நிமிடங்களுக்கு முன்பு நாடு திரும்ப விமானம் ஏறினார். பின்னணி: மதுரையைச் சேர்ந்த டெய்சி ஆஷா மோரேஸ், ரஷ்யாவின் செல்யாபின்ஸ்க் (Chelyabinsk) நகரில் உள்ள தெற்கு உரால் மாநில மருத்துவப் பல்கலைக்கழகத்தில் (South Ural State Medical University - SUSMU) 4-ஆம் ஆண்டு எம்பிபிஎஸ் (MBBS) மருத்துவம் பயின்று வருகிறார். மாணவி டெய்சி அவர்களின் தற்காலிக விசா கடந்த 2026 அக்டோபர் 18 அன்று முடிவடைய இருந்தது. ரஷ்ய விதிகளின்படி அக்டோபர் 18-க்குள் நாட்டை விட்டு வெளியேற வேண்டும் என்பதால், அவர் முன்கூட்டியே திட்டமிட்டு அக்டோபர் 16 அன்றே செல்யாபின்ஸ்க்கிலிருந்து மாஸ்கோ வழியாக இந்தியா திரும்ப அதிகாரப்பூர்வமாக விமான பயணச்சீட்டு முன்பதிவு செய்திருந்தார். ஆனால், ரஷ்யாவில் ஏற்பட்ட திடீர் போர் பதற்றம் மற்றும் ட்ரோன் அச்சுறுத்தல்கள் காரணமாக வான்வெளி மூடப்பட்டது. அக்டோபர் 16 அன்று செல்யாபின்ஸ்க் மற்றும் எக்கத்தரின்பர்க் நகரங்களில் இருந்து மாஸ்கோ செல்லவிருந்த அனைத்து விமானங்களும் திடீரென ரத்து செய்யப்பட்டன. எதிர்பாராத இந்த போர்ச் சூழலால் தவித்த மாணவி, பல்கலைக்கழக நிர்வாகத்தின் நேரடி வழிகாட்டுதலின்படி எக்கத்தரின்பர்க் (Yekaterinburg) வழியாக மாற்று விமானப் பயணச்சீட்டு பதிவு செய்தார். பின்னர், தான் சிக்கியிருக்கும் இக்கட்டான சூழலை விளக்கித் தீர்வுகாண உள்ளூர் குடிவரவு/குடியேற்றப் பிரிவு அலுவலகத்தை அணுகினார். எனினும், மாணவியின் சூழலைப் புரிந்துகொள்ளாத ரஷ்யக் குடியேற்ற அதிகாரிகள், அவர் சட்டவிரோதமாக தங்கியதாகவும் விசா விதிமீறலில் ஈடுபட்டதாகவும் குற்றம்சாட்டினர். விமானம் ரத்தான நிலையில் அடுத்தகட்ட அறிவிப்புகள் விமான சேவை நிறுவனத்திடமிருந்து வரும் வரை காத்திருக்காமல் தனது பயணச்சீட்டை ரத்து செய்துவிட்டு, வேறு விமான நிலையத்திலிருந்து நாடு திரும்ப முயன்றதையும் அதற்காக நகரத்தை விட்டு வெளியேறியதையும் குற்றச் செயல்களாக ரஷ்ய அரசு கருதியது. அக்டோபர் 20 அன்று அவரைக் கைது செய்தனர். தொடர்ந்து, அக்டோபர் 21 அன்று அவருக்கு 90 நாட்கள் தடுப்புக் காவல் விதித்து ரஷ்ய நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டதுடன், அவர் உடனடியாக முகாமில் அடைக்கப்பட்டார். மாணவி டெய்சி ஆஷா மோரேஸின் உடல்நிலையைச் சீராக வைத்துக்கொள்ள தினசரி முறையான உணவும் சில மருந்துகளும் மிகவும் இன்றியமையாதவை. ஆனால், ரஷ்ய சிறைக் காவலில் அவருக்குத் தகுந்த உணவோ, அத்தியாவசிய மருந்துகளோ கிடைக்காததால், அவரது ரத்த சர்க்கரை அளவு அபாயகரமான அளவிற்குச் சரிந்து, ஆபத்தான சூழல் உருவானது. நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சு. வெங்கடேசன் எடுத்த அவசர முன்னெடுப்புகள்: தன் மகளின் நிலை குறித்து மாணவியின் தந்தை திரு. அருள் மோரோஸ் அவர்கள், மதுரை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சு. வெங்கடேசன் அவர்களிடம் முறையிட்டு உதவி கோரினார். நீதிமன்ற உத்தரவிற்கு எதிராக மேல்முறையீடு செய்வதற்கு 10 நாட்கள் மட்டுமே கால அவகாசம் வழங்கப்பட்டிருந்த நிலையில், மாணவியின் தந்தை 8-வது நாளில்தான் மதுரை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சு. வெங்கடேசன் அவர்களைத் தொடர்பு கொண்டு நிலைமையை விளக்கினார். நிலைமையின் விபரீதத்தைப் புரிந்துகொண்டு சிறிதும் தாமதிக்காமல், ஒன்றிய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் டாக்டர் எஸ். ஜெய்சங்கர் மற்றும் செயலாளர்களைத் தொடர்பு கொண்டார். மாணவியின் நிலைமையை விளக்கி, மிகுந்த அவசர நடவடிக்கை தேவைப்படுகிற விரிவான ஒரு மின்னஞ்சலையும் வெளியுறவு அமைச்சகத்துக்கு அனுப்பினார். அதில் பின்வரும் கோரிக்கைகளை மிகக் கடுமையாக வலியுறுத்தினார்: 1/2— Su Venkatesan MP (@SuVe4Madurai) November 1, 2026
எம்பி சு.வெங்கடேசனின் மீட்பு முன்னெடுப்புகள்
டெய்சியின் இந்த நிலையைத் தொடர்ந்து அவரை உடனடியாக அங்கிருந்து மீட்கும் ஒரு முயற்சியாக, அவரின் தந்தை அருள் மோரோஸ் மதுரை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சு. வெங்கடேசனை நாடியிருக்கிறார். நீதிமன்ற உத்தரவிற்கு எதிராக மேல்முறையீடு செய்ய 10 நாட்கள் மட்டுமே கால அவகாசம் வழங்கப்பட்டிருந்தநிலையில், மாணவியின் தந்தை 8வது நாளிலேயே வெங்கடேசனை தொடர்பு கொண்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
இந்த நிலையில், எம்.பி. சு.வெங்கடேசன் இவ்விகாரத்தை மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் எஸ். ஜெய்சங்கர் மற்றும் செயலாளர்களின் கவனத்திற்கு கொண்டு சென்று, மாணவியின் நிலைமையை விளக்கினார். இதையடுத்து, அவசர நடவடிக்கையாக அந்நாட்டு வெளியுறவு அமைச்சகத்துக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பப்பட்டது.
மின்னஞ்சலில் வைக்கப்பட்ட கோரிக்கைகள்
மாணவி தீவிர நீரிழிவு நோயாளி என்பதால், முகாமில் அவருக்கு உடனடியாகச் சிறப்பு மருத்துவப் பரிசோதனைகளும், இன்சுலின் மருந்துகளும் வழங்கப்பட வேண்டும்.
மாணவியின் விசா நீட்டிப்புத் தாமதம் எந்தவித உள்நோக்கமும் கொண்டதல்ல, அவர் தரப்பில் எவ்விதத் தவறும் இல்லை என்பதால் மனிதாபிமான அடிப்படையில் அவரை உடனே இந்தியாவுக்கு அனுப்ப வேண்டும்' என்பது போன்ற கோரிக்கைகள் அதில் முன் வைக்கப்பட்டன. இதுதவிர இந்திய மற்றும் ரஷ்ய தூதரகங்கள் ஆகியவற்றுக்கு தொலைபேசி வாயிலாகவும் அழுத்தம் கொடுத்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
கிடைத்த வெற்றி
இந்த நடவடிக்கைகளைத் தொடர்ந்து மாணவியை விடுவிக்க சம்மதம் தெரிவிக்கப்பட்டது. ஆரம்பத்தில் மாணவியைச் சட்ட நடைமுறைகள் முடிந்து இந்தியா அனுப்ப நவம்பர் 15-ஆம் தேதிக்கு மேல் ஆகும் என்று ரஷ்ய அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
ஆனால், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சு.வெங்கடேசன் தொடர்ந்து மத்திய அரசு அதிகாரிகளைத் தொலைபேசி வாயிலாக அழைத்து, மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகளை அடுத்து, மாணவியை தாயகம் அனுப்பும் பணியை ரஷ்ய அதிகாரிகள் துரிதப்படுத்தினர்.
அதன்படி, மாணவி டெய்சி இன்று (நவம்பர் 1) காலை இந்தியா திரும்ப எக்கத்தரின்பர்க்கில் இருந்து சில மணித்துளிகளுக்கு முன்பு விமானம் வாயிலாக புறப்பட்டார் என்கிற தகவலை சு.வெங்கடேசன் பகிர்ந்திருக்கிறார்.
இதுதொடர்பாக, மதுரை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சு.வெங்கடேசன் அவர் எக்ஸ் பக்கத்தில் கூறியதாவது, "நமது நாட்டின் மகளான மாணவி டெய்சி ஆஷா மோரேஸின் உடல்நலமும், பாதுகாப்பும் மிக முக்கியமானது. எவரது கட்டுப்பாட்டிலும் இல்லாத வான்வெளி முடக்கம் மற்றும் விமான ரத்து போன்ற அசாதாரண போர்ச் சூழலால் ஏற்பட்ட இந்தத் துயரத்தில், மாணவியின் இன்சுலின் பற்றாக்குறை பெரும் கவலையைத் தந்தது.
மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர், அமைச்சக அதிகாரிகள் மற்றும் எக்கத்தரின்பர்க் , கசான் தூதரக அதிகாரிகளுடன் ஒருங்கிணைந்து போர்க்கால அடிப்படையில் எடுக்கப்பட்ட தீவிர தொடர் முயற்சிகளுக்கு முழு பலன் கிடைத்துள்ளது. மாணவி டெய்சி ஆஷா மோரேஸ் சிறையிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டு இன்று விமானப் பயணத்தைத் துவக்கியிருப்பது பெரும் மனநிறைவைத் தருகிறது.
உடனடி ஒத்துழைப்பை நல்கிய மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர், அமைச்சக அதிகாரிகள் மற்றும் தூதரக அதிகாரிகளுக்கும் மிக்க நன்றி.
கடந்த ஞாயிறு மாலையில் மாணவியின் தந்தை இந்தச் செய்தியைப் பகிர்ந்து உதவி கோரினார். இந்த ஞாயிறு காலை மாணவி சிறையிலிருந்து மீட்கப்பட்டு விமானப் பயணத்தைத் துவக்கிவிட்டார்.
இந்த ஆறு நாட்களாக, வெளியுறவுத்துறை அதிகாரிகள், தூதரக அதிகாரிகள் மற்றும் மாணவியின் பெற்றோரிடம் இடைவிடாது பேசி, அனைத்துப் பணிகளையும் ஒருங்கிணைப்பு செய்த மதுரை மற்றும் டெல்லியில் உள்ள எமது அலுவலகத் தோழர்களின் உணர்வுப்பூர்வமான செயல்பாடு அளப்பரியது.
மாணவி மீட்கப்பட்டு நாடு திரும்பும் இச்செய்தி அவரது குடும்பத்தினருக்கும், மதுரைக்கும் பெரும் நிம்மதியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அனைவரிடமும் இந்த மகிழ்ச்சியைப் பகிர்ந்துகொள்கிறேன்" என கூறியுள்ளார்.