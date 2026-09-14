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மண்ணில் புதைந்த ரயில் நிலையம்; 40 ஆண்டுகளுக்குப் பின் மீண்டும் உயிர்பெறும் அதிசயம்

பாசஞ்சர், எக்ஸ்பிரஸ் என அனைத்து ரயில்களும் நின்று செல்லும் வகையில் நவீன வசதியோடு ரயில் நிலையம் மீண்டும் திறக்கப்பட வேண்டும் என்று அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை வைக்கின்றனர்.

பராமரிப்பின்றி, இடிந்து கிடக்கும் கரிவலம்வந்தநல்லூர் ரயில் நிலையம்
பராமரிப்பின்றி, இடிந்து கிடக்கும் கரிவலம்வந்தநல்லூர் ரயில் நிலையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 14, 2026 at 8:19 AM IST

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-By இரா.மணிகண்டன்

"தேச தந்தை மகாத்மா காந்தியின் அஸ்தி கரைக்கப்பட்ட பகுதியாக திகழும் கரிவலம்வந்தநல்லூரில், 40 ஆண்டுகளுக்குப் பின் மீண்டும் ரயில் நிலையம் வருவது சந்தோசம்" என்கிறார்கள் அவ்வூர் மக்கள்.

ஆம்...தென்காசி மாவட்டம் சங்கரன்கோவில் அருகே சுமார் 12 கிலோமீட்டர் தொலைவில் தொன்மையான கரிவலம்வந்தநல்லூர் கிராமம் அமைந்துள்ளது. இங்கு பழைமை வாய்ந்த ஒப்பனையம்மாள் சமேத ஸ்ரீ பால்வண்ணநாதர் கோயில் மற்றும் காசிக்கு இணையாக கருதப்படும் புண்ணிய நதியான நிட்சேப நதி உள்ளது. இந்த நதி மகாத்மா காந்தி உயிரிழந்தபோது அவரது அஸ்தி கரைக்கப்பட்ட ஐந்து புண்ணிய ஸ்தலங்களில் ஒன்று என்று வரலாறு கூறுகிறது. காந்தியின் அஸ்தி கரைக்கப்பட்டதன் நினைவாக இங்கே நினைவுச் சின்னமும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

கரிவலம்வந்தநல்லூர் பெயர் பலகை
கரிவலம்வந்தநல்லூர் பெயர் பலகை (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதேபோல, சங்க காலத்தில் தமிழர்கள் பயன்படுத்திய கிணறு ஒன்று சமீபத்தில் மலையடிப்பட்டி கிராமத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு, அங்கு அகழ்வாராய்ச்சியும் நடைபெற்று வருகிறது. இந்த மலையடிப்பட்டி கரிவலம்வந்த நல்லூருக்கு மிக அருகில் தான் அமைந்துள்ளது.

வரவேற்பு இல்லை என மூடப்பட்ட ரயில் நிலையம்

அப்படிப்பட்ட தொன்மையான பகுதியான கரிவலம்வந்த நல்லூரில் கடந்த 40 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ரயில் நிலையம் ஒன்று இயங்கி வந்தது. பயணிகள் மத்தியில் போதிய வரவேற்பு இல்லை எனக் கூறி, கடந்த 1984-ல் இந்த ரயில் நிலையம் மூடப்பட்டது

10 ஆண்டுகளுக்கு முன் கரிவலம்வந்தநல்லூர் ரயில் நிலையத்தின் காட்சி
10 ஆண்டுகளுக்கு முன் கரிவலம்வந்தநல்லூர் ரயில் நிலையத்தின் காட்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஆனால், கரிவலம்வந்தநல்லூர் ரயில் நிலையத்தை சுற்று வட்டாரங்களில் உள்ள சென்னிகுளம், சுப்புலாபுரம், கீழ வையலி, மேல வையலி, மலையடிப்பட்டி, வீரணாபுரம், மரத்தோணி, கலிங்கப்பட்டி, சங்கரலிங்கபுரம், துரைச்சாமி புரம், இடையன்குளம், கோமதிமுத்துபுரம், கரிசல்குளம், ராயகிரி, பனையூர் உட்பட சுமார் 30 கிராம மக்கள் பயன்படுத்தி வந்தனர்.

40 ஆண்டுகளுக்குப் பின்...

ரயில் நிலையம் மூடப்பட்டதால், இக்கிராமங்களை சேர்ந்த மக்கள் ரயில் ஏற வேண்டுமென்றால் 12 கி.மீ தொலைவில் உள்ள சங்கரன் கோவிலுக்கோ அல்லது 22 கி.மீ தூரம் உள்ள ராஜபாளையத்திற்கோ செல்ல வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டது.

40 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு போதிய மக்கள்தொகை இல்லை. மக்கள் கல்வி, வேலை, தொழில் போன்ற விஷயங்களுக்காக வெளியூர்களுக்கு செல்லவில்லை. தற்போது, அப்படியே தலைகீழாக கல்வி, வியாபாரம் போன்ற தேவைகளுக்காக மக்கள் ரயில்களை அதிகளவு பயன்படுத்துகின்றனர். இதனால், ரயில் நிலையத்தை மீண்டும் கொண்டு வர வேண்டும் என்பது அவ்வூர் மக்களின் நீண்டகால கோரிக்கையாக இருந்தது. பல்வேறு அரசியல் கட்சி சார்பிலும் மத்திய அரசிடம் கோரிக்கை வைக்கப்பட்டது.

மத்திய அரசின் ஒப்புதல் அறிக்கை
மத்திய அரசின் ஒப்புதல் அறிக்கை (ETV Bharat Tamil Nadu)

குறிப்பாக, பாஜக மாவட்ட தலைவர் ஆனந்தன் அய்யாசாமி கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக மத்திய ரயில்வே துறை அமைச்சரை தொடர்ச்சியாக சந்தித்து பேசினார். அதன் பலனாக கரிவலம்வந்தநல்லூர் ரயில் நிலையத்தை மீண்டும் அமைக்க மத்திய ரயில்வே துறை கடந்த ஆக.28ம் தேதி ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. அதேபோல, கடந்த 22 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மூடப்பட்ட சோழபுரம் ரயில் நிலையத்தையும் மீண்டும் அமைக்க ஒப்புதல் கிடைத்துள்ளது. இதனால், அப்பகுதி மக்கள் மகிழ்ச்சி வெள்ளத்தில் உள்ளனர்.

40 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மீண்டும் ரயில் நிலையம் அமையவுள்ளதால் அப்பகுதி மக்களின் மனநிலை எப்படி இருக்கிறது என்பதை அறிய ஈடிவி பாரத் சார்பில் கரிவலம்வந்தநல்லூருக்கு நேரில் பயணப்பட்டோம். நாம் சென்றபோது கண்ணுக்கு எட்டிய வரை ரயில் நிலையம் இருந்ததற்கான அடையாளங்கள் எதுவுமே தெரியவில்லை. அந்த இடத்தை சுற்றி கருவேல மரங்கள் ஆக்கிரமித்து கிடந்தன. தண்டவாளங்கள் கூட தெரியாத அளவுக்கு முள் செடிகள் வளர்ந்து புதர் மண்டி கிடந்தது. ரயில் நிலையத்திற்கு செல்லும் முக்கிய பாதையும் அழிந்திருந்தது.

புதர் மண்டிக் கிடந்த ரயில் நிலையம்

இதனால், கடும் சவால்களுக்கு இடையே ரயில் நிலையம் அமைந்திருந்த இடத்தை நோக்கி நகர்ந்தோம். வழியில் இருந்த முள் செடிகளை ஒதுக்கியபடி, சிரமப்பட்டு நடந்தே உள்ளே சென்றோம். சுமார் 500 மீட்டர் தூரம் சென்ற பிறகுதான் ரயில் நிலையம் இருந்ததற்கான அடையாளம் நம் கண்ணில் தென்பட்டது.

அதிலும், ரயில் நிலையத்தில் டிக்கெட் கவுண்டர், முக்கிய அலுவலக கட்டடம் இடிந்து தரைமட்டம் ஆகியிருந்தது. அதேசமயம் அருகில் ஊழியர்கள் தங்கியிருந்த ரயில்வே குடியிருப்புகள் இன்னமும் இடியாமல் காட்சியளித்தன. ஆங்கிலேயர்கள் காலத்தில் கட்டப்பட்ட கல் கட்டடங்கள் நம் கண்ணில் தென்பட்டன. சுமார் நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன் மேற்கூரையில் மண் ஓடுகளைக் கொண்டு அந்த கட்டடங்கள் கட்டப்பட்டிருந்தன.

பராமரிப்பின்றி, இடிந்து கிடக்கும் கரிவலம்வந்தநல்லூர் ரயில் நிலையம்
பராமரிப்பின்றி, இடிந்து கிடக்கும் கரிவலம்வந்தநல்லூர் ரயில் நிலையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

குடியிருப்பு கட்டடங்களில் ஆங்காங்கே விரிசல்கள் தென்பட்டன. ஆள் நடமாட்டம் இல்லாததால் அந்த இடமே பாழடைந்த பங்களா போன்று காட்சியளித்தது. இப்படியிருப்பதால், சமூக விரோதிகளின் கூடாரமாகவும் மாறி இருந்தது புரிந்தது. அதேபோல் ரயில் நிலையத்திற்கு தண்ணீர் தேவைக்காக கிணறு ஒன்றை பயன்படுத்தி வந்துள்ளனர். அந்த கிணறு இன்னமும் அங்கே இருக்கிறது. நாம் நேரில் சென்றபோது அந்த கிணறை அருகில் சென்று பார்த்தோம்.

40 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பரபரப்பாக இயங்கிக் கொண்டிருந்த இந்த ரயில் நிலையம் தற்போது எந்த பரபரப்பும் இல்லாமல் அடர்ந்த முள் செடிகளுக்கு நடுவே அயர்ந்து தூங்கிக் கொண்டிருந்ததை நாம் நேரில் பார்த்தோம். இந்த காட்சிகளை பார்த்தபோது நமக்கே சற்று வருத்தமாக தான் இருந்தது. அதேசமயம் தினந்தினம் இந்த காட்சிகளை பார்க்கும் உள்ளூர் மக்கள் படும் வருத்தம் அளவிட முடியாதது. மக்களின் இந்த துயரத்தை போக்கும் வகையில் மீண்டும் இந்த ரயில் நிலையத்தை அமைக்க மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்திருப்பது அவர்களுக்கு பெரிதும் மகிழ்ச்சியை கொடுத்துள்ளது.

காந்தியின் அஸ்தி கரைக்கப்பட்ட இடம்

இதுகுறித்து ரயில் நிலையத்தை மீண்டும் அமைக்க முயற்சி எடுத்த தென்காசி மாவட்ட பாஜக தலைவர் ஆனந்தன் அய்யாசாமி நம்மிடம் கூறுகையில், "சோழபுரம், தொழிற்சாலைகள் நிறைந்த ஒரு முக்கிய தொழில் நகரம். அதேபோல் கரிவலம்வந்தநல்லூர் தொன்மையான கிராமம். இங்குள்ள 2 ரயில் நிலையங்களும் கிட்டத்தட்ட 100 கிராமங்களை இணைத்தன. அவை மூடப்பட்டதால் மீண்டும் திறக்கக் கோரி பல்வேறு தரப்பினர் முயற்சி செய்தனர். நாங்கள் கடந்த 2 ஆண்டுகளாக மத்திய அமைச்சரை தொடர்ச்சியாக சந்தித்தோம்.

புதர் மண்டிக் கிடக்கும் ரயில் நிலையம்
புதர் மண்டிக் கிடக்கும் ரயில் நிலையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதன் பலனாக தற்போது மீண்டும் இந்த ரயில் நிலையங்களை அமைக்க ஒப்புதல் கிடைத்துள்ளது. தொன்மையான பகுதி என்பதால் கரிவலம்வந்தநல்லூருக்கு சுற்றுலாப் பயணிகள் அதிகளவு வர வேண்டும். குறிப்பாக மகாத்மா காந்தியின் அஸ்தி இங்குள்ள நிட்சேப நதியில் கரைக்கப்பட்டது" என பெருமிதம் கொண்டார்.

பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு உதவும்

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தமிழகம் எப்படி இருந்தது என்பதை தெரிந்து கொள்ள மலையடிப்பட்டியில் நடைபெறும் அகழ்வாராய்ச்சிக்கு மக்கள் வரத் தொடங்கியுள்ளனர். இந்த இரு ரயில் நிலையங்களும் திரும்ப வருவதால், இப்பகுதியின் பொருளாதார வளர்ச்சி மற்றும் ஏழை எளிய மக்களின் போக்குவரத்து வசதி மேம்படும்.

இரு ரயில் நிலையங்களும் மீண்டும் தேவை தானா? என்ற கேள்வி மத்திய அரசிடம் எழுந்தது. மேலும், பொருளாதார ரீதியாக ரயில்வே துறைக்கு பயன் ஏற்படுமா? என்றெல்லாம் கேள்வி இருந்தது. அப்போது, சங்கரன்கோவில், ராஜபாளையம் ரயில் நிலையங்கள் இடையே 32 கிலோமீட்டர் தொலைவு உள்ளது. இந்த இடைவெளியில் ரயில்வே கிராசிங் எதுவும் கிடையாது. எனவே அப்போது இந்த இரு ரயில் நிலையங்களும் கிராசிங் தேவைக்காகவும், தண்ணீர் நிரப்பும் தேவைக்காகவும் பயன்படுத்தப்பட்டன.

ரயில் செல்லும் காட்சி
ரயில் செல்லும் காட்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)

அந்த வகையில் மீண்டும் ரயில் நிலையங்களை இயக்கும்போது ரயில்வே இயக்கம் தொடர்பான சிக்கல்களுக்கு தீர்வு கிடைக்கும் என்பதை எடுத்துக் கூறினோம். மேலும் 100 கிராமங்களை சேர்ந்த மக்களின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு உதவும் என்றும் கூறினோம். இதை கேட்ட பிறகு அமைச்சர் ஒப்புதல் அளித்தார்" எனக் கூறினார் ஆனந்தன் அய்யாசாமி.

ரயில் நிலையத்திற்கு செல்லும் பாதை கூட இல்ல

தொடர்ந்து, அந்த பகுதியை சேர்ந்த சண்முகசுந்தரத்திடம் இதுகுறித்து கேட்டபோது, "இந்த ரயில் நிலையத்தை மூடி 42 ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டது. சென்னிகுளம், மலையடிப்பட்டி, கலிங்கப்பட்டி ஆகிய பகுதியை சேர்ந்த மக்கள் ரயில் ஏற இங்கு தான் வருவார்கள். இப்போது ரயில் நிலையம் செல்ல வேண்டும் என்றால், சங்கரன்கோயிலுக்கு 12 கி.மீ தூரம் செல்ல வேண்டும் அல்லது 22 கி.மீ தொலைவில் உள்ள ராஜபாளையம் செல்ல வேண்டும்” என்றார்.

மேலும், “மீண்டும் ரயில் நிலையம் வர இருப்பது எங்களுக்கு சந்தோஷமாக இருக்கிறது. ஏனென்றால், 1984-ல் நான் 6ஆம் வகுப்பு படிக்கும்போது இங்கு ரயில் ஏறியிருக்கிறேன். பள்ளிக்கூடம் செல்ல இந்த ரயில் நிலையம் வழியாக தான் தினமும் நடந்து வருவேன்” என மலரும் நினைவுகளை பகிர்ந்த சண்முகசுந்தரம், “தற்போது ரயில் நிலையத்திற்கு செல்லும் பாதை கூட இல்லை" என வேதனை தெரிவித்தார்.

இதுகுறித்து முன்னாள் ரயில்வே ஊழியர் முத்துராஜ் நம்மிடம் கூறுகையில், "இங்கு கேட் கீப்பராகவும், ட்ராக் மேன் ஆகவும் வேலை பார்த்தேன். 1984-க்கு முன்பு இரவில் ரயில்கள் நின்று செல்லும்போது, ரயில் நிலையம் காட்டுப் பகுதியில் இருந்ததால் மக்கள் பயந்தனர். இப்போது மக்கள் போக்குவரத்து அதிகரித்துள்ளது. எனவே, ரயிலை இயக்கினால் மக்கள் பெரிதும் பயனடைவார்கள்" என்றார்.

பாழடைந்து கிடக்கும் ரயில் நிலையம்

தொடர்ந்து பேசிய முன்னாள் அரசு ஊழியர் கணேசன், “இந்த ரயில் நிலையம் மூடப்பட்டதால் 30 கிராமங்களை சேர்ந்த மக்கள் சிரமப்பட்டு வருகின்றனர். ரயில் நிலையம் செயல்பட்ட காலகட்டத்தில் நாங்கள் படித்துக் கொண்டிருந்தோம். அப்போது படிப்பதற்கு ரயில் நிலையத்திற்கு தான் வருவோம். இங்கு அப்போது ஏராளமான மரங்கள் இருந்தன. ரயில் நிலையம் மூடப்பட்டதால் முட்புதர்களாக மாறிவிட்டது. ரயில் நிலையம் பாழடைந்து கிடப்பது வேதனையாக இருக்கிறது.

தற்போது ஆனந்தன் அய்யாசாமி எடுத்த முயற்சியால் மீண்டும் ரயில் நிலையம் அமைக்க மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்திருப்பது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. இதனால், விவசாயிகள், வியாபாரிகள், மாணவர்கள் குறிப்பாக நெசவாளர்கள் பெரிதும் பயனடைவார்கள்” என்றார்.

நவீன வசதியோடு வேண்டும்

இறுதியாக ராஜநாராயணன் என்பவரிடம் பேசியபோது, "ரயில் நிலையத்தை அமைக்கக் கோரி கடந்த 12 ஆண்டுகளாக ரயில்வே அமைச்சர் மற்றும் தலைமைச் செயலகம் வரை மனு கொடுத்தும், யாரும் செவி சாய்க்கவில்லை. இப்போதுதான் மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இந்த ரயில் நிலையம் மீண்டும்வந்தால், சென்னைக்கோ, மதுரைக்கோ அல்லது இந்தியாவின் எந்த பகுதிக்கும் எங்களால் செல்ல முடியும்.

ஒப்புதல் அளித்திருப்பதோடு விடாமல், ரயில் நிலையத்தை திறப்பதற்கான பணிகளை அரசு விரைவில் தொடங்க வேண்டும். பாசஞ்சர் மற்றும் எக்ஸ்பிரஸ் என அனைத்து ரயில்களும் நின்று செல்லும் வகையில், நவீன வசதியோடு இந்த ரயில் நிலையத்தை அமைக்க வேண்டும்” என கோரிக்கை வைத்தார்.

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TAGGED:

தென்காசி
கரிவலம்வந்த நல்லூர்
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