வாழை மட்டை டூ கைவினைப் பொருட்கள் - சிங்கப்பூர் வரை கவனம் ஈர்த்துள்ள அனகாபுத்தூர் இயற்கை நார் நெசவாளர் குழுமம்!

பிளாஸ்டிக்கை முற்றிலும் ஒழிக்க வேண்டும் என்ற உயரிய நோக்கத்தோடு, வாழை மட்டைகளை கொண்டு கலைநயமிக்க கைவினைப் பொருட்களை தயாரித்து வருகிறது சென்னை அனகாபுத்தூரில் உள்ள இயற்கை நார் நெசவாளர் குழுமம்.

வாழை மட்டை கொண்டு கைவினைப் பொருட்கள் செய்யும் பெண்கள்
வாழை மட்டை கொண்டு கைவினைப் பொருட்கள் செய்யும் பெண்கள்
"வாழை நார்களை வைத்து சேலை தயாரித்து விற்பனை செய்வதில் இந்தியாவிலேயே நாங்கள் தான் முதலிடத்தில் இருக்கிறோம். ஆனால், இயற்கை நார்களை கொண்டு தரி மூலம் சேலைகளை நெய்வதற்கும், வாழை மட்டைகளை வைத்து கைவினைப் பொருட்களை உற்பத்தி செய்வதற்கும் போதிய இடவசதி இல்லை" - இயற்கை நெசவாளர் குழுமத் தலைவர் சேகர்

நெகிழிப் பொருட்களிலிருந்து இயற்கை வளத்தையும், மனிதக் குலத்தையும் பாதுகாக்க அரசு பல்வேறு முயற்சிகளை எடுத்து வருகிறது. ஆனால், அவற்றின் பலன்களோ மிகவும் குறைவே எனலாம். இந்த நிலையில், பிளாஸ்டிக்கை முற்றிலும் ஒழிக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு பெண்களை வைத்து புதுமையான தொழிலை மேற்கொண்டு வருகிறது சென்னை அனகாபுத்தூர் பகுதியை சேர்ந்த இயற்கை நார் நெசவாளர் குழுமம். இந்த குழுமம் உற்பத்தி செய்யும் பொருட்கள் உள்நாடு மட்டுமின்றி வெளிநாடுகளுக்கும் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது.

சென்னை அனகாபுத்தூரில் செயல்பட்டு வரும் இயற்கை நார் நெசவாளர் குழுமம், கடந்த பதினைந்து ஆண்டுகளாக வாழை நார், மூங்கில், தேங்காய், கற்றாழை, அண்ணாச்சி பழம், தாமரை தண்டு உள்ளிட்ட 25 வகையான இயற்கையான பழம், மரப்பட்டை ஆகியவற்றில் இருந்து நார்களை எடுத்து அதன்மூலம் சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த எந்தவொரு ரசாயனப் பொருட்களும் கலக்காமல் சேலை உள்ளிட்ட ஆடைகளை தயாரித்து அசத்தி வருகிறது.

இந்த சேலைகளுக்கு உள்நாட்டில் மட்டுமல்லாமல் வெளிநாடுகளிலும் நல்ல மவுசு உள்ளது. பல்வேறு வண்ணங்களில் இயற்கை முறையிலான சேலைகளை தயாரித்து சிங்கப்பூர், மலேசியா உள்ளிட்ட நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்தும், உள்நாடுகளில் ஆன்லைன் மூலமாகவும், நேரடியாகவும் விற்பனை செய்து வருகின்றனர்.

வாழை மட்டையில் கைவினைப் பொருட்கள் செய்யும் பெண்கள்
வாழை மட்டையில் கைவினைப் பொருட்கள் செய்யும் பெண்கள்

இது என்ன பிரமாதம்? கைவசம் இன்னொன்று உள்ளது என்பது போல, பிளாஸ்டிகிற்கு மாற்றாக இயற்கைப் பொருட்களின் பயன்பாட்டை ஊக்குவிக்கும் நோக்கில், வாழை மட்டைகளை பயன்படுத்தி கைவினைப் பொருட்கள் தயாரிக்கும் முயற்சியிலும் ஈடுபடத் தொடங்கியுள்ளது ‘இயற்கை நார் நெசவாளர் குழுமம்’.

சிறப்பு பயிற்சி

அரசின் ‘நான் முதல்வன் வெற்றி நிச்சயம்’ திட்டத்தின் கீழ், தமிழ்நாடு திறன் மேம்பாட்டுக் கழகம் மற்றும் பூம்புகார் கைவினைப் பொருட்கள் நிறுவனத்துடன் இணைந்து இந்த குழுமத்தில் பணிபுரியும் 50 பெண்களுக்கு ஒரு மாதம் முழுவதும் கைவினைப் பொருட்கள் தயாரிப்பு தொடர்பான சிறப்பு பயிற்சிகளையும் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த குழுமத்தில் பணிபுரிந்துவரும் லைலா என்பவர், வாழை மட்டையால் கைவினைப் பொருட்கள் தயாரிக்கும் பயிற்சிகளை முடித்து, இந்த வித்தையில் கைதேர்ந்தவராக திகழ்கிறார். தற்போது அவரை வைத்தே பிற பணியாளர்களுக்கு இந்த பயிற்சியை வழங்கி வருகின்றனர்.

இயற்கை நார் நெசவாளர் குழுமத்தினர் பேட்டி

கூடை உள்ளிட்ட வீட்டு உபயோகப் பொருள்கள் என்றாலே அவை ஒன்று பிளாஸ்டிக்கால் செய்யப்பட்டதாக இருக்கும் அல்லது அரிதாக மூங்கிலால் வடிவமைக்கப்பட்டதாக இருக்கும். ஆனால் இங்கு புதுமையாக வாழை மட்டைகளை கொண்டு உற்பத்தி செய்யப்படும் கூடைகள் மட்டுமில்லாமல், பல்வேறு அலங்கார பொருட்கள் உள்ளிட்ட கைவினைப் பொருட்கள் கலைநயத்துடன் செய்யப்படுவதை அறிந்து ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடக குழு அனகாபுத்தூருக்கு பயணப்பட்டது.

அந்த குழுமத்தினரை நேரில் சந்தித்தபோது, இதற்காகவே அவர்கள் அனகாபுத்தூரில் வீடு ஒன்றை வாடகைக்கு எடுத்துள்ளனர் என்பது தெரியவந்தது. அங்கு 50 பெண்கள் வாழை மட்டையை உலர்த்தி, பிறகு மிதமான வெப்பத்தில் காயவைத்து, அந்த வாழை மட்டையை எடுத்து பல வகையான பொருட்களை விறுவிறுவென உற்பத்தி செய்து கொண்டிருந்தனர்.

வாழை மட்டை கைவினைப் பொருட்கள்
வாழை மட்டை கைவினைப் பொருட்கள்

வாழை மட்டைகளை கொண்டு கைவினைப் பொருட்களை உற்பத்தி செய்வதற்கு முன்பு அதை தயார்ப்படுத்தும் பணியில் இயற்கை நெசவாளர் குழுமத் தலைவர் சேகர் மும்முரமாக ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்தார். அவரிடம் நாம் வாழை மட்டையை கொண்டு உற்பத்தி செய்யப்படும் பொருள்கள், அவற்றின் பயன்கள், விற்பனை நடைமுறை, விலை நிலவரம் உள்ளிட்டவை குறித்த கேள்விகளை முன்வைத்தோம்.

பெண்களுக்கான சுயதொழில்

நம் கேள்விகளை கேட்டதும் ஆர்வமாக பேசத் தொடங்கிய சேகர், "கடந்த 15 வருடங்களாக வாழை உள்ளிட்ட பலவகை பழக்கழிவுகளில் இருந்து நார் எடுத்து இயற்கையிலான சேலைகளை நெய்து விற்பனை செய்து வருகிறோம். இந்த நெசவாளர் குழு முழுக்க முழுக்க பெண்களை வைத்து அவர்களுக்கு சுயதொழில் உருவாக்கும் நோக்கில் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. கடந்த 2 ஆண்டுகளாக சேலை நெய்வதற்கான நூல்களை எடுத்து, மிச்சம் இருக்கும் வாழை மட்டைகளை காய வைத்து அதன் மூலம் சில கைவினைப் பொருட்களை உற்பத்தி செய்து அவற்றை உள்நாட்டில் மட்டுமின்றி, சிங்கப்பூர், மலேசியா உள்ளிட்ட நாடுகளுக்கும் ஏற்றுமதி செய்து வருகிறோம்" என்றார் பெருமிதத்துடன்.

வாழை மட்டைக்கு மறுபிறவி

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "வாழை மட்டை மூலம் வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள், வாழை மட்டை தலையணை, வாழை மட்டை லேப்டாப் பேக், வீட்டு அலங்கார பொருட்கள், வாழை மட்டை கைப்பை, வாழை மட்டை பரிசு வழங்கும் கூடைகள், அலுவலகங்களில் பேனா, பென்சில் வைக்கும் சிறு கூடைகள், பூஜை பொருட்கள் கொண்டு செல்லும் கூடை வகைகள், காய்கறி பழங்கள் வைக்கும் கூடைகள் என ஏராளமான பொருள்களை உற்பத்தி செய்து வருகிறோம்.

கலை நயமிக்க கைவினைப் பொருட்கள்
கலை நயமிக்க கைவினைப் பொருட்கள்

உடற்பயிற்சி மற்றும் யோகாசனப் பயிற்சி கூடங்களில் பயன்படுத்தப்படும் வாழைமட்டை மேட்கள், பெண்களுக்கான கை வளையல், கம்மல், செயின், வீட்டின் சுவர்களில் மாற்றப்படும் அலங்கார பொருட்கள் ஆகியவற்றை தயாரித்து, அவற்றுக்கு இயற்கை முறையிலான வண்ணங்கள் தீட்டி கலைநயமிக்க கைவினைப் பொருள்களாக மதிப்புக்கூட்டி விற்பனை செய்து வருகின்றோம்" என்றார்.

தேவையில்லை என்று தூக்கி எறியப்படும் வாழை மட்டை மூலம் ‘லிஸ்ட் ரொம்பா பெருசா போகுதே’ என்ற அளவுக்கு கைவினைப் பொருட்களை தயாரித்து வருகின்றனர் இயற்கை நார் நெசவாளர் குழுவினர். இதுமட்டுமா? இந்த தொழில் பெண்களின் வாழ்வாதாரத்திற்கு அடிப்படையாக திகழவுள்ளது என்றால் நம்ப முடிகிறதா?

வேலைவாய்ப்பும், வருமானமும்

இதுகுறித்து பேசிய அவர், "இங்கு பயிற்சி பெறும் பெண்களுக்கு நாள் ஒன்றுக்கு ரூ.200 வீதம் மாதம் 6,000 ரூபாயை அரசு பூம்புகார் கைவினைப் பொருட்கள் நிறுவனம் வழங்கி வருகிறது. பயிற்சி முடிந்த பிறகு இந்த கைவினைப் பொருட்களை தயாரிப்பதற்கு பெரிய அளவில் திட்டம் தீட்டியுள்ளோம். வெளிநாடுகளில் இருந்து இதற்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது. இதனால் அதிகப்படியான பெண்களுக்கும், ஆண்களுக்கும் வேலைவாய்ப்புகள் ஏற்படுத்த முடியும். இதன்மூலம் இங்கு பணிபுரியும் பெண்களுக்கு அதிகப்படியான ஊதியமும் நிச்சயம் வழங்க முடியும்.

நாங்கள் தயாரிக்கும் வாழைமட்டை கைவினைப் பொருட்கள் ரூ.100 முதல் 1200 வரை விற்கப்படுகிறது. மடிக்கணினி வைக்கும் பைகள் ரூ.350 முதல் ரூ.400 வரையும், வாழை மட்டை தலையணைகள் 600 ரூபாயும், வளையல் ,கம்பல், செயின்கள் ரூ.300-லிருந்து 500 வரையும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இந்த பொருட்கள் நிச்சயம் இரண்டு முதல் மூன்று ஆண்டுகள் வரை நன்றாக இருக்கும். சுற்றுச்சூழலுக்கும் எந்தவித கெடுதலும் இல்லை." என்கிறார் சேகர்.

பிளாஸ்டிக்கிற்கு மாற்றாக கைவினைப் பொருள்கள் தயாரித்து அசத்தும் பெண்கள்
பிளாஸ்டிக்கிற்கு மாற்றாக கைவினைப் பொருள்கள் தயாரித்து அசத்தும் பெண்கள்

இலங்கை வரை விரிவடையும் பயிற்சி

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "அனகாபுத்தூர் இயற்கை நார் நெசவாளர் குழுமத்தில் பணிபுரியும் 3 பெண்கள் இலங்கைக்குச் சென்று அங்குள்ள தொண்டு நிறுவனம் ஒன்றுக்கு வாழை மட்டையை கொண்டு கைவினைப் பொருட்கள் செய்யும் சூட்சமத்தை பயிற்சியாக அளிக்க உள்ளனர்," என பெருமிதம் தெரிவித்தார்.

போதிய இடவசதி இல்லை

ஆனால், "இந்தியாவிலேயே நாங்கள் தான் வாழைநார்களை வைத்து சேலை தயாரித்து விற்பனை செய்வதில் முதலிடத்தில் இருக்கிறோம். ஆனால், இயற்கை நார்களை கொண்டு தரி மூலம் சேலைகளை நெய்வதற்கும், வாழை மட்டைகளை வைத்து கைவினைப் பொருட்களை செய்வதற்கும் போதிய இடவசதிகள் இல்லை. இதுகுறித்து மாவட்ட நிர்வாகத்திடமும், கைத்தறித் துறை அதிகாரிகளிடம் பலமுறை முறையிட்டுள்ளோம்.

தமிழக அரசு பூம்புகார் கைவினைப்பொருள்கள் நிறுவ அதிகாரிகள் நேரடியாக வந்து பார்வையிட்டுச் சென்றுள்ளனர். விரைவில் எங்களுக்கான இடம் தேர்வு செய்து தரப்பட வேண்டும் எனவும் அவர்கள் உறுதி அளித்துள்ளனர்." என்று நம்பிக்கை தெரிவிக்கிறார் சேகர்.

நல்ல தொழில் வாய்ப்பு

தொடர்ந்து அங்கு பணிபுரிந்து கொண்டே பெண்களுக்கு பயிற்சி கொடுத்துவரும் லைலா நம்மிடம் கூறுகையில், “வாழை நார்கள் மூலம் சேலைகள், சட்டை, சுடிதார், ஷால் உள்ளிட்டவற்றை தயாரித்து வந்தோம். அடுத்தகட்டமாக மக்கும் தன்மையுடைய இந்த வாழை மட்டைகளை வைத்து, கைவினைப் பொருட்களையும் செய்து வருகிறோம்.

ஆனால் எங்களுக்கு போதிய இட வசதிகள் இல்லை. ஒரே இடத்தில் அனைவரும் அமர்ந்து பணிபுரியும் படி இட வசதிகள் வேண்டுமென அரசிடம் பலமுறை கோரிக்கை வைத்துள்ளோம். ஆனால் இன்னும் எங்களுக்கான இடவசதி கிடைக்கவில்லை. அதற்கு காரணமும் தெரியவில்லை. நான் ஏற்கெனவே கடலூரில் வாழை மட்டையால் கைவினைப் பொருட்களை தயார் செய்வது எப்படி என்பது குறித்து ஆறு மாதம் பயிற்சி எடுத்துள்ளேன்." என்றார்.

பிளாஸ்டிக்கிற்கு மாற்றாக கைவினைப் பொருள்கள் தயாரித்து அசத்தும் பெண்கள்
பிளாஸ்டிக்கிற்கு மாற்றாக கைவினைப் பொருள்கள் தயாரித்து அசத்தும் பெண்கள்

5 மணி நேரம்தான் வேலை

தொடர்ந்து பேசிய அனகாபுத்தூர் பகுதியை சேர்ந்த ஹரிணி, “பிளாஸ்டிக் பயன்பாட்டை தவிர்க்க இயற்கையிலிருந்து எப்படி எல்லாம் பொருட்களை தயாரிக்க கற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்பதை இங்கு விரிவாகச் சொல்லி கொடுக்கின்றனர். குறிப்பாக வாழை நார், வாழை மட்டையை வைத்து கைவினைப் பொருட்களை செய்வதற்கு சொல்லிக் கொடுக்கின்றனர். இந்த தொழிலை இன்னும் விரிவுபடுத்தினால் அதிகப்படியான வேலைவாய்ப்பு கிடைப்பதோடு, வருமானமும் கிடைக்கும்.

நாங்கள் ஒரு நாளைக்கு 5 மணி நேரம்தான் இங்கு வேலை செய்கிறோம். இந்த ஒரு மாத பயிற்சியில் எங்களுக்கு மாதம் 6 ஆயிரம் ரூபாய் கிடைக்கும். பிளாஸ்டிக்கை ஒழித்து சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த இதுபோன்ற பொருள்களை தயாரிக்கும் பணியில் ஈடுபடுவது மிகவும் மகிழ்ச்சியாக உள்ளது" என்று உற்சாகத்துடன் தெரிவித்தார்.

பெண்களுக்கு பயனுள்ள பயிற்சி

மாங்காடு பகுதியை சேர்ந்த சந்தியா கூறுகையில், " இங்கு தரப்படும் ஒரு மாத கால பயிற்சிக்கு ரூ.6 ஆயிரம் அரசு வழங்குகிறது. இது வீட்டில் இருக்கும் பெண்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கிறது. பயிற்சியை முடித்த பிறகு, இயற்கை நார் நெசவாளர் குழுமத்துடன் இணைந்து பணியை தொடரலாம் அல்லது சுயதொழிலையும் உருவாக்கி, வருமானம் ஈட்டலாம்" என்றார் நம்பிக்கையுடன்.

“வாழை மரத்திலிருந்து எடுக்கப்படும் மட்டைகளை காயவைத்து அவற்றில் இருந்து மதிப்புமிக்க பொருட்களை உருவாக்கும் தொழில்நுட்பங்களை கற்றுத் தருவதோடு, பயிற்சியை முடிக்கும் பெண்களுக்கு சுயதொழில் தொடங்கவும், வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கவும் இந்த திட்டம் வழிவகுக்கிறது" என்கிறது அரசு பூம்புகார் கைவினைப் பொருட்கள் நிறுவன நிர்வாகம்.

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

