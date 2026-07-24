"மூதேவி"யான மூத்த தேவி - தமிழர்களின் தாய்வழி மரபு வழிபாடு மறக்கப்பட்டது ஏன்?
மூதேவி என்பது வெறும் ‘துரதிர்ஷ்டத்தின் தெய்வம்’ அல்ல. தமிழ்நாட்டின் தொன்மையான ‘தாய்த்தெய்வ வழிபாட்டு மரபின்’ ஒரு முக்கிய அங்கம். கையில் காக்கைக் கொடி , துடைப்பத்துடன் இருக்கும் இந்த தெய்வம் தமிழர்களின் பழமையான வழிபா
Published : July 24, 2026 at 11:42 AM IST|
Updated : July 24, 2026 at 12:35 PM IST
-By இரா.சிவக்குமார்
‘மூதேவி’ செல்வத்துக்கான தெய்வமாக வணங்கப்பட்டவள். மூத்த தேவி, தவ்வை, சேட்டை, கேட்டை, மாமுகடி என பல பெயர்களால் அழைக்கப்பட்ட இவர், பண்டைய தமிழ் மக்களின் முக்கிய வழிபாட்டு தெய்வமாவாள். வரலாற்றை மறந்து தமிழின மக்களால் புறக்கணிக்கப்பட்ட ‘மூதேவி’ வழிபாடு குறித்து அலசுகிறது இந்த சிறப்பு தொகுப்பு.
‘மூதேவி’ என்பது நாம் அதிகம் புழக்கத்தில் வைத்திருக்கும் ஒரு வசைச்சொல். சோம்பேறி, எதற்கும் உதவாதவர், அமங்கலமானவர் (அவலட்சணம் உடையவர்) என்றெல்லாம் ஒருவரை இழிவுபடுத்த இந்த வார்த்தைக்கு அர்த்தத்தையும் கண்டுபிடித்து வைத்திருக்கிறோம்.
இப்படி அவச்சொல்லுக்கு உள்ளாகிக்கொண்டிருக்கும் ‘மூதேவி’, ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தமிழ்நாட்டில் வழிபாடு பெற்றிருந்த தாய்த்தெய்வத்தின் பெயர் என்றால் உங்களால் நம்ப முடிகிறதா?
தமிழ்நாடு கோயில்களில் இன்று கவனிக்கப்படாமல் கிடக்கும் பல சிற்பங்களில், மிக முக்கியமானது ‘மூதேவி’ அல்லது ‘ஜேஷ்டா’ தேவி சிற்பமாகும். ஒருகாலத்தில் மன்னர்களால் கோயில்களில் நிறுவப்பட்ட இந்த தெய்வம், காலப்போக்கில் ‘அமங்கலத் தெய்வம்’ என்ற புரிதலால் வழிபாட்டிலிருந்து விலகியது. ஆனால் தொல்லியல், கல்வெட்டு, சிற்பவியல் போன்றவற்றின் ஆய்வுகள், இதன் உண்மை கதையை வெளிச்சத்துக்கு கொண்டு வந்துள்ளன.
யார் இந்த மூதேவி (ஜேஷ்டா)?
‘ஜேஷ்டா’ என்பது சமஸ்கிருதத்தில் ‘மூத்தவர்’ என்று பொருள். தமிழில் இது மூத்ததேவி, மூதேவி, தவ்வை என்ற பெயர்களில் வழங்கப்படுகிறது. இதுகுறித்து சிற்ப ஆய்வாளர் பேராசிரியர் தேவி அறிவுசெல்வம் கூறுகையில், “தாய்த்தெய்வ வழிபாட்டில் 'தவ்வை'யை முதன்மை தெய்வமாக வணங்குகிறோம். காரணம் இந்த அம்மன், மாந்தன், மாந்தி என்ற தனது மகன், மகளோடு உள்ள இச்சிலைகள் தமிழகமெங்கும் காணப்படுகின்றன.
தவ்வை பற்றிய குறிப்புகள் 2 ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய தமிழ் இலக்கியங்களில் பரவலாகக் காணப்படுகின்றன. அதேபோன்று 3 கல்வெட்டுகளில் இக்குறிப்பிட்ட அம்மனுக்கு நிவந்தம் வழங்கிய செய்திகளும் உள்ளன. வீராகனூர், திருப்பராய்த்துறை, உத்தரமேரூர் கல்வெட்டுகளில் 'சேட்டை' தெய்வத்துக்கு விளக்கெரிக்க நெய் வழங்கியது உள்ளிட்ட நிவந்தம் வழங்கிய தகவல் காணப்படுகின்றன” என்கிறார்.
ஆனால் வைதீக மதங்களான சைவ-வைணவப் புராண கதைகள் அவளை வறுமை, துன்பம், சோம்பல் ஆகியவற்றுடன் தொடர்புப்படுத்தின. ஆனால், தமிழ்நாடு சிற்பங்கள், அதற்கு முன்பே தனித்த வழிபாட்டைப் பெற்ற தெய்வமாக தவ்வை இருந்ததை வெளிப்படுத்துகின்றன.
ஆனால், இன்றைய பேச்சுவழக்கில் 'மூதேவி' என்பது துரதிர்ஷ்டம் அல்லது சோம்பேறித்தனம் என்பது போன்ற ஒரு அவலட்சண வசைச்சொல்லாகவே மாறியுள்ளது.
ஆனால் வரலாற்றில், இவர் கோயில்களில் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டு, மன்னர்கள் சன்னிதி அமைத்து குலதெய்வமாக வழிபட்டதுடன், கல்வெட்டுகளில் பெயர் பதிவு செய்யப்பட்ட தெய்வம் என்பதுடன், பெண்கள் குடும்ப நலனுக்காக வழிபட்ட தெய்வம் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
‘தவ்வை’ வழிபாடு
பல்லவர் காலம் (7-8 ஆம் நூற்றாண்டு); பாண்டியர் காலம் (8-9ஆம் நூற்றாண்டு); ஆரம்பச் சோழர் காலம் (9-11ஆம் நூற்றாண்டு) ஆகிய காலங்களில் ‘தவ்வை’ வழிபாடு மிகவும் பரவலாக இருந்தது. பல சிவாலயங்களில் அஷ்ட பரிவார தெய்வங்களில் ஒருவராக இவருக்கு சன்னதி அமைக்கப்பட்டதாக தொல்லியல் ஆய்வுகள் தெரிவிக்கிறது.
தமிழக இலக்கியங்கள், நிகண்டுகள், கல்வெட்டுகள் மற்றும் சிற்பவியல் மரபுகளில் மூதேவி பின்வரும் பெயர்களால் அழைக்கப்பட்டார். தவ்வை, ஜேஷ்டா, ஜேஷ்டா தேவி, மூதேவி, மூத்ததேவி, மூத்தோள், பழையோள், முகடி, மாமுகடி, சேட்டை, காக்கைக் கொடியோள் எனவும், கெட்டைக் கிழத்தி என சில கல்வெட்டுகளின் வாயிலாகவும் அழைக்கப்பட்டுள்ளார்.
தனிச்சிறப்புகள்
மூதேவியை அடையாளம் காண சில முக்கிய அம்சங்கள் உள்ளது. அதாவது, அரியணையில் அமர்ந்திருப்பார்; இருபுறமும் மகன், மகள் போன்ற துணை உருவங்கள்; காக்கைக் கொடி; சில சிற்பங்களில் எருது முகம் கொண்ட மகன்; பெருத்த வயிறு, வயதான முக அமைப்பு; தாமரை அல்லது மலர் மொட்டு போன்ற அமைப்புகள் அவரை மற்ற பெண் தெய்வங்களிலிருந்து வேறுபடுத்திக் காட்டுகின்றன.
திருப்பரங்குன்றத்தில் குடைவரை
மேலும் பேசிய பேராசிரியர் தேவி அறிவுசெல்வம், “பாண்டியர்கள் திருப்பரங்குன்றம் முருகன் கோயிலில் கி.பி. 773-ல் சாத்தன் கணபதி என்ற பாண்டிய மன்னன் படைத்தளபதியின் மனைவி நக்கன் கொற்றி என்பவர் தவ்வைக்கு குடைவரை ஒன்றை எழுப்பியுள்ளார். இது அங்குள்ள வட்டெழுத்துக் கல்வெட்டில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
உசிலம்பட்டி அருகே உள்ள ஆனையூரில் அமைந்துள்ள ஐராவதேஸ்வரர் கோயில் மற்றும் செல்லப்பனேந்தல் பகுதிகளில் மூத்த தேவிக்கு சிலை அமைத்து வழிபடப்பட்டுள்ளார்கள். இன்றைக்கு வழிபாட்டிலிருந்து தவ்வை அப்புறப்படுத்தப்படும் நிலை உருவாகிவிட்டது. இதற்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு திருப்பரங்குன்றம் முருகன் கோயிலில் உள்ள ஜேஷ்டா தேவி. குடைவரையாக உருவான இந்த கோயில் ஏறக்குறைய 200 ஆண்டுகளுக்கும் முன்பிருந்தே மூடிக்கிடந்த நிலையில், அண்மையில்தான் வழிபாட்டுக்கு திறந்துவிடப்பட்டது” என தெரிவித்தார்.
274 மூதேவி சிற்பங்கள்
- காஞ்சிபுரம் - கைலாசநாதர் கோயில்
- திருப்பரங்குன்றம் (மதுரை) - ஜேஷ்டா சன்னதி குறித்த கல்வெட்டு
- விழுப்புரம் - ஒங்கூர், கல்பட்டு
- செங்கல்பட்டு - பல்லவர் காலத் தலங்கள்
- திருச்சி - திருப்பராய்த்துறை மற்றும் சுற்றுப்பகுதிகள்
- தஞ்சாவூர் - திருக்காட்டுப்பள்ளி அருகே கண்டறியப்பட்ட 10ஆம் நூற்றாண்டுச் சிற்பம்
- நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை - ஆரம்ப சோழர் கோயில்கள்
- நாமக்கல் கொல்லிமலை - 10ஆம் நூற்றாண்டு ஜேஷ்டா சிலை
- வேலூர் – அருங்காட்சியகப் பாதுகாப்பில் உள்ள சிற்பங்கள்
- சமீப ஆண்டுகளிலும் விழுப்புரம் மற்றும் பிற இடங்களில் புதிய ஜேஷ்டா சிற்பங்கள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன.
தமிழ்நாட்டில் உள்ள மாவட்டங்கள் மட்டுமன்றி, புதுச்சேரி, கர்நாடகம், ஆந்திரா, புதுதில்லி ஆகிய மாநிலங்களிலும்; இலங்கை, இங்கிலாந்து போன்ற நாடுகளிலும் என மொத்தம் 274 மூதேவி சிற்பங்கள் உள்ளதாக வரலாற்றில் ஜேஷ்டா தேவி (மூதேவி) வழிபாடு குறித்த நூல் எழுதியுள்ள முனைவர் வே. திருநங்கை, முனைவர் வெ. வேதாசலம் ஆகியோர் குறிப்பிடுகின்றனர்.
வழிபாட்டை மறைந்தது ஏன்?
11-12ஆம் நூற்றாண்டுகளுக்குப் பிறகு வைதீக பக்தி இயக்கங்களின் வளர்ச்சி, லட்சுமி வழிபாட்டின் பரவல், புராணங்களில் மூத்த தேவியை அமங்கலத் தெய்வமாக சித்தரித்தது. சமூக நம்பிக்கைகளின் மாற்றம் ஆகிய காரணங்களால் மூதேவியின் தனி வழிபாடு குறைந்தது. பல சிற்பங்கள் புதைக்கப்பட்டன அல்லது புறக்கணிக்கப்பட்டன.
மூதேவி என்பது வெறும் 'துரதிர்ஷ்டத்தின் தெய்வம்' அல்ல. தமிழகத்தின் தொன்மையான தாய்த்தெய்வ வழிபாட்டு மரபின் ஒரு முக்கிய அங்கம். பல்லவர், பாண்டியர், சோழர் மன்னர்களின் கோயில்களில் அங்கம் வகித்த தெய்வம். கல்வெட்டுகள், சிற்பங்கள், தொல்லியல் சான்றுகள் அனைத்தும் இதை உறுதிப்படுத்துகின்றன.
வளமைக்கான தெய்வமே தவ்வை
இதுதொடர்பாக சிவகங்கை தொல்நடைக்குழு நிறுவனர் புலவர் காளிராசா நம்மிடம் கூறுகையில், “'அக்கை' என்ற சொல் 'அவ்வையானது' போன்றே, 'தமக்கை' என்ற சொல்தான் தவ்வை ஆனதாக அறிஞர்கள் கூறுகின்றனர். பருத்த வயிறும், பெருத்த மார்பகங்களும் கொண்டதாக தவ்வை தெய்வம் காட்சிப்படுத்தப்படுகிறது.
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காக்கைக் கொடியுடன் வீட்டைச் சுத்தம் செய்கிற விளக்குமாற்றையும் கையில் வைத்திருக்கும் தெய்வம். வேண்டாத பொருட்களை கொண்டதாக இருந்தாலும், இவையெல்லாம் இருந்தால்தான் வீடு சுத்தமாக இருக்கும். வளமும் பெருகும் என்ற பொருளும் இந்த வழிபாட்டின் வாயிலாக உண்டு. ஆகையால் பொதுவாகவே வளமைக்காகவே தவ்வையை நம் முன்னோர்கள் வழிபாடு செய்தார்கள்” என்கிறார்.
மீட்டெடுக்க வேண்டிய மரபு
மேலும் அவர் கூறுகையில், “இன்றைக்கும் தமிழ்நாடு கிராமப்புறங்களில் நெல் போரடிக்கும்போதோ, நெற்கதிர்களை குவியலாக வைத்திருக்கும்போதோ மாட்டுச் சாணத்தில் விநாயக உருவம் செய்து வழிபடுவது வழக்கம். காரணம், விவசாயம் சிறப்பாக நடைபெற வேண்டும் என்பதுதான் இந்த வழிபாட்டின் நோக்கம்.
இதேபோல வளமையின் கடவுளாக ஒரு காலத்தில் ஜேஷ்டா தேவி என்ற தவ்வை தமிழ்நாட்டில் வழிபடப்பட்டு வந்தாள். காலப்போக்கில் உருவான புராணக்கதைகளின் வாயிலாக தவ்வை என்ற அலட்சுமியை வணங்கினால் நமக்கு செல்வம் பெருகாது என்ற கருத்தைப் புகுத்தி, அந்த வழிபாட்டை செல்வாக்கு இழந்த கடவுளாக மாற்றிவிட்டார்கள்.
கன்னிமார் வழிபாட்டில் தவ்வை தெய்வத்திற்கும் இடமிருந்தது. பின்னாளில் அதுவும் வழக்கிழந்துவிட்டது. முன்னர் இருந்த அதே செல்வாக்குடன் வழிபடக்கூடிய வகையில் தவ்வை தெய்வம் மீட்டுருவாக்கம் செய்யப்பட வேண்டும்” என வலியுறுத்தினார்.