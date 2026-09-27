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கண்ணெதிரே கலக்கும் கழிவுகள்; வற்றாத ஜீவ நதி தாமிரபரணியின் பரிதாப நிலை!

தாமிரபரணி நதியின் தரம் குறித்து ஆய்வு செய்து அறிக்கை வழங்க நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. அதனடிப்படையில் தண்ணீரின் தரத்தை பரிசோதித்து மாவட்ட ஆட்சியருக்கு அறிக்கை கொடுத்துள்ளதாக மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரிய அதிகாரி தெரிவிக்கிறார்.

தாமிரபரணியின் பரிதாப நிலை
தாமிரபரணியின் பரிதாப நிலை (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 27, 2026 at 1:00 PM IST

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-By இரா. மணிகண்டன்

தாமிரபரணியில் தண்ணீர் இல்லையென்றால், ஒட்டுமொத்த நெல்லை மக்களும் நடு ரோட்டில் தான் நிற்க வேண்டும் என்கிறார் சமூக ஆர்வலர் முத்துராமன்.

ஆம்... 'நீரின்றி அமையாது உலகு' என்று கூறினார் வள்ளுவர். அந்த நீரை பாதுகாக்க வேண்டியது நமது கடமையும் கூட. நாமோ அதை முறையாக செய்கிறோமா? என்றால், ஆயிரம் கேள்விகள் எழும். சொல்லப்போனால், நாடு முழுவதும் நீரை பாதுகாப்பதில் மக்களிடம் இன்னும் 100% விழிப்புணர்வு ஏற்படவில்லை என்பதே நிதர்சனம்.

இதுபோன்ற சூழலில், 'உலக ஆறுகள் தினம்' இன்று கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது. இந்த நேரத்தில், ஈடிவி பாரத் சார்பில் தமிழ்நாட்டின் வற்றாத ஜீவ நதியான தாமிரபரணியின் நிலை என்ன என்பது குறித்த கள ஆய்வில் இறங்கினோம்.

வற்றாத ஜீவநதி

தமிழகத்திலேயே உற்பத்தியாகி தமிழ்நாட்டிலேயே முடிவடையும் ஒரே ஆறு என்ற சிறப்பை கொண்டது தாமிரபரணி. மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையில் உற்பத்தியாகும் தாமிரபரணி ஆறு பசுமையான சோலைக் காடுகளை கடந்து, திருநெல்வேலியின் பாபநாசம் என்ற ஊரில் தொடங்கி சுமார் 128 கி.மீ தூரம் பயணித்து தூத்துக்குடி மாவட்டம் புன்னக்காயலில் கடலில் கலக்கிறது.

தாமிரபரணியை சார்ந்து 8 தடுப்பணைகள், 11 கால்வாய்கள், 186 குளங்கள் உள்ளன. திருநெல்வேலி மட்டுமல்லாமல் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தையும் சேர்த்து சுமார் 86 ஆயிரம் ஏக்கர் பரப்பளவில் விவசாயமும், இதுதவிர ஐந்து மாவட்ட மக்களின் குடிநீர் தேவையை பூர்த்தி செய்கிறது இந்த ஆறு.

சாக்கடையாக மாறும் ஜீவநதி

அப்படிப்பட்ட தாமிரபரணியின் நிலையோ, கடந்த 20 ஆண்டுகளில் பரிதாப நிலைக்கு தள்ளப்பட்டதுதான் தான் கவலை தரும் விஷயம். குறிப்பாக, நதி தொடங்கும் முதல் ஊரான பாபநாசத்தில் பொதுமக்கள் பரிகாரம் என்ற பெயரில், கண்மூடித்தனமாக தங்கள் பழைய துணிகள் மற்றும் இறந்தவர்கள் பயன்படுத்திய உடைமைகளை நதியில் விடுகின்றனர். சமீபத்தில் இங்கு சுமார் 20 டன் துணிக் கழிவுகள் அகற்றப்பட்டது பெரும் அதிர்வலையை ஏற்படுத்தியது.

WORLD RIVERS DAY தாமிரபரணி தாமிரபரணியில் கலக்கும் சாக்கடை SEWAGE FLOWING INTO THAMIRABARAN
ஆற்றில் கலக்கும் சாக்கடை (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதுமட்டுமா, மாநகரப் பகுதியில் முறையான கழிவு நீர் மேலாண்மை திட்டம் இல்லாததால் குடியிருப்புகளில் இருந்து வெளியேறும் கழிவுநீர் நேரடியாக ஆற்றில் கலக்கிறது. அந்த கழிவு நீரை தடுப்பதற்காக பாதாளை சாக்கடை திட்டம் மாநகராட்சியில் செயல்படுத்தப்பட்டாலும், அது இன்னும் முழுமையடையவில்லை. இதுபோன்று தொடர்ச்சியாக கழிவுகள் நதியில் கலந்ததன் எதிரொலியாக, தாமிரபரணி ஆறு தற்போது குடிக்கும் தரத்திலேயே இல்லை என்பது ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.

குடிக்கும் தரத்தை இழந்த தாமிரபரணி

மத்திய மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் சார்பில் நாடு முழுவதும் ஆறுகளின் தரம் குறித்து ஆய்வு செய்யப்படுகிறது. அதாவது, ஆற்று தண்ணீரில் உயிரியல் ஆக்சிஜன் தேவையின் (BOD) அளவு 3 மில்லி கிராமுக்கு அதிகமாக இருந்தால், அந்த நதி மாசு பட்டதாகவும் குடிப்பதற்கு தரமற்ற நீராகவும் கருதப்படுகிறது. 2025-ம் ஆண்டு கணக்கெடுப்பின்படி நாடு முழுவதும் 296 ஆறுகள் இந்தியாவில் மாசுபட்ட நதிகளாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

WORLD RIVERS DAY தாமிரபரணி தாமிரபரணியில் கலக்கும் சாக்கடை SEWAGE FLOWING INTO THAMIRABARAN
தாமிரபரணி அணை (ETV Bharat Tamil Nadu)

குறிப்பாக, BOD அளவைப் பொறுத்து ஐந்து வகைகளாக மாசுபட்ட நதிகளை பிரிக்கின்றனர். பிரிவு 1-ல் அளவு BOD 30 மில்லி கிராமுக்கு(mg) அதிகமாக உள்ள ஆறுகள் வருகின்றன. பிரிவு 2-ல் 20.2ல் இருந்து 30 mg வரை உள்ள ஆறுகளும், பிரிவு 3-ல் 10.1ல் இருந்து 20.0 mg வரை உள்ள ஆறுகளும், பிரிவு 4-ல் 6.1ல் இருந்து 10.0 mg வரை உள்ள ஆறுகளும், பிரிவு 5-ல் 3.1ல் இருந்து 6.0 mg வரை உள்ள ஆறுகளும் வருகின்றன.

அதாவது BOD அளவு 30 மில்லி கிராம் மேல் இருந்தால், மிக ஆபத்தான நதியாக கருதப்படுகிறது. அந்த வரிசையில், தமிழ்நாடு, உத்திரபிரதேசம், உத்தரகாண்ட் ஆகிய மூன்று மாநிலங்களில் மட்டுமே அதிகபட்சம் ஐந்து ஆறுகள் மிக மோசமான(பிரிவு-5) நதியாக கணக்கிடப்பட்டுள்ளது.

தேசிய அளவில் அதிகபட்சம் மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் 54 ஆறுகள் மாசுபட்ட நதியாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழ்நாட்டில் அடையாறு, பவானி, காவேரி, கூவம், சரபங்கா, தாமிரபரணி, திருமணிமுத்தாறு, வைகை, வசிட்ட நதி ஆகிய ஒன்பது நதிகள் மாசுபட்ட நதியாக உள்ளது. இதில் அதிகபட்சம் சென்னையின் கூவம் நதியில் 180 mg BOD இருப்பதாக ஆய்வுகள் கூறுகிறது.

WORLD RIVERS DAY தாமிரபரணி தாமிரபரணியில் கலக்கும் சாக்கடை SEWAGE FLOWING INTO THAMIRABARAN
தாமிரபரணி ஆற்றங்கரையில் கிடக்கும் குப்பைகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதேபோல் சேலம் மாவட்டத்தில் உள்ள வசிட்ட நதியில் 160 mg, தெரு மணிமுத்தாறு நதியில் 120 mg, சரபங்கா நதியில் 80 mg, சென்னை அடையாரில் 62 mg, காவேரியில் ஒன்பது mg உள்ளன. குறிப்பாக, தமிழ்நாட்டில் வற்றாத நதியான தாமிரபரணி நதியில் அதிகபட்சம் வெள்ளகோவில் என்ற இடத்தில் 6.2 mg அளவிற்கு BOD இருப்பதாக மத்திய அரசின் ஆய்வுகள் கூறுகின்றன.

தாமிரபரணி நதியின் அவல நிலை

இதனால், தாமிரபரணியில் எந்த அளவுக்கு கழிவுகள் கலக்கிறது என்பதை ஈடிவி பாரத் சார்பில் நேரடியாக பார்வையிட்டோம். அப்போது, மணி மூர்த்தீஸ்வரம், மேகலிங்கபுரம், மீனாட்சிபுரம், குறுக்குத்துறை, கருப்பந்துறை, வண்ணாரப்பேட்டை, டவுன் போன்ற பகுதியில் நேரடியாக குடியிருப்புகளில் இருந்து கழிவுகள் ஆற்றில் கலப்பது தெரியவந்தது. ஆற்றங்கரை அருகில் உள்ள பொதுமக்கள் அன்றாடம் துணி துவைப்பது, குளிப்பது, இயற்கை உபாதை கழிப்பது போன்றவற்றிற்காக ஆற்றை பயன்படுத்துகின்றனர்.

WORLD RIVERS DAY தாமிரபரணி தாமிரபரணியில் கலக்கும் சாக்கடை SEWAGE FLOWING INTO THAMIRABARAN
ஆற்றில் கலக்கும் சாக்கடை தண்ணீர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

தாமிரபரணியில் ஒரு சொட்டு கழிவுநீர் கூட கலக்கக் கூடாது என உயர்நீதிமன்றம் அரசுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளது. ஆனால் உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் ஒத்துழைப்பு சரிவர இல்லாததன் காரணமாக, தற்போது வரை தாமிரபரணி நதியை பாதுகாப்பது என்பது கேள்விக்குறியாகவே உள்ளது.

ஆறுகளுக்கும் சமூக நீதி தேவை

இதுகுறித்து அகத்தியமலை மக்கள்சார் இயற்கைவள காப்பு மையத்தின் (ATREE) ஒருங்கிணைப்பாளர் மதிவாணன் நம்மிடம் கூறுகையில், "தாமிரபரணி ஆற்றில் தண்ணீர் குடிக்கும் தரத்தில் இல்லை என ஆய்வுகள் கூறுகிறது. குறிப்பாக மாநகரப் பகுதியில் சாக்கடை கழிவுகள் நேரடியாக ஆற்றில் கலக்கிறது. கால்வாய்களில் குப்பைகள் அதிகளவில் கொட்டப்படுகிறது. அனைத்து துறையும் மக்களை ஒருங்கிணைத்து செயல்பட்டால் மட்டுமே நதி மாசுபடுவதை தடுக்க முடியும். ஒவ்வொரு துறையும் தனியாக திட்டம் வகுத்தால் நதியை மீட்கவே முடியாது.

ஆற்றில் ஏராளமான சோலைகள் இருந்தன. அவை காலப்போக்கில் அழிந்துவிட்டன. நதிக்கு உயிர் உள்ளது என்று தான் சொல்ல முடியும். மனிதர்களுக்கு எப்படி சமூகநீதி தேவைப்படுகிறது, அதுபோன்று ஆறுகளுக்கும் சமூக நீதி தேவை.

கடலுக்கே செல்லாத ஆறு

நம் மக்கள் நதியை தாய் என அழைப்பார்கள். எனவே அந்த நதிக்கு நாம் மரியாதை கொடுக்க வேண்டும். நதிக்கான உரிமையை நாம் கொடுப்பது இல்லை. பொதுவாக ஒரு நதி வனப்பகுதியில் உற்பத்தியானால் கடலில் நிச்சயம் கலக்க வேண்டும். ஆனால் தாமிரபரணி நதியை பொருத்தவரை தண்ணீர் கடலில் கலப்பதற்கு நாம் அனுமதிப்பதில்லை. மழை நேரத்தில் மட்டுமே தண்ணீர் கடலில் கலக்கிறது. பிற நேரங்களில் தடுப்பணையை தாண்டி பெரும்பாலும் தண்ணீர் கடலுக்கு செல்வதில்லை.

WORLD RIVERS DAY தாமிரபரணி தாமிரபரணியில் கலக்கும் சாக்கடை SEWAGE FLOWING INTO THAMIRABARAN
தாமிரபரணி ஆறு (ETV Bharat Tamil Nadu)

அரசின் நடவடிக்கையை பொறுத்தவரை, தனித்தனியாக செயல்படாமல் உள்ளூர் மக்களை ஒருங்கிணைத்து செயல்பட்டால் மட்டுமே நதியை மீட்க முடியும். உதாரணத்துக்கு மாநகராட்சி சார்பில் சலவை கழிவுகளை தடுப்பதற்காக தொழிலாளர்களுக்கு சலுகை கூடங்கள் கட்டிக் கொடுக்கப்பட்டது. ஆனால், அந்த கூடங்களோ செயல்படாமல் முடங்கியுள்ளது. இதுபோன்று நிறைய திட்டங்கள் செயல்படாமல் இருக்க காரணம் மக்களின் பங்களிப்பு இல்லாதது தான்" என்றார்.

நதி நீர் குடிக்கும் தரத்தில் இல்லை

தொடர்ந்து, தாமிரபரணி நதி தொடர்பாக பல்வேறு சட்ட நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்து வரும் சமூக ஆர்வலர் முத்துராமன் நம்மிடம் கூறுகையில், "உலக நதி தினம் நீர் மேலாண்மை குறித்து மக்களிடம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவதற்காக, உலக ஆறுகள் தினம் கடைபிடிக்கப்படுகிறது. நம் முன்னோர்கள் நதியை பாதுகாப்பாக நம்மிடம் ஒப்படைத்துள்ளனர். நாம் அதை பாதுகாக்க வேண்டும். ஆனால், நாம் மோசமான நிலையில் வைத்திருக்கிறோம்.

கழிவுகள் நேரடியாக ஆற்றில் கலக்கிறது. சமீபத்தில் மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் தாமிரபரணி நதி நீர் குடிக்கும் தரத்தில் இல்லை என கூறியுள்ளனர். நதியை பாதுகாக்க வேண்டிய கடமை மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியங்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது. தாமிரபரணியில் ஒரு சொட்டு கழிவுநீர் கூட கலக்கக் கூடாது என உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. அவர்கள் இந்த உத்தரவை கடைபிடித்தாலே கழிவுகள் ஆற்றில் கலப்பதை தடுக்க முடியும். கழிவுகளை கலப்பவர்கள் மீது அபராதம் விதிக்கவும், சட்ட நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளவும் அதிகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. எனவே அதை உடனே செயல்படுத்த வேண்டும்.

மக்கள் ரோட்டில் தான் நிற்க வேண்டும்

தவறு செய்வது மக்கள் தான். எனவே மக்களிடம் ஆறுகள் குறித்த விழிப்புணர்வை அதிகரிக்க வேண்டும். தாமிரபரணி நதியில் தண்ணீர் இல்லாவிட்டால் திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி மாவட்ட மக்கள் நடு ரோட்டில் தான் நிற்க வேண்டும். நதிகளையும், காடுகளையும் பாதுகாக்க வேண்டியது ஒவ்வொரு குடிமக்களின் கடமை. நீர் மேலாண்மை தொடர்பாக அரசு ஒரு திட்டங்களை செயல்படுத்தவே பல ஆண்டுகள் ஆகிறது. எனவே திட்டங்களை விரைவுபடுத்த வேண்டும்" என்றார்.

தாமிரபரணியை பாதுகாக்க முயற்சி

இந்த குற்றச்சாட்டு தொடர்பாக அரசு சார்பில் மாநகராட்சி ஆணையர் முனிவரானபிடம் பேசினோம். அப்போது அவர் கூறுகையில், “தாமிரபரணி நதியில் கழிவுகள் கலப்பதை திறக்க தொடர்ச்சியாக நடவடிக்கைகள் எடுத்து வருகிறோம். இதுதொடர்பாக குடியிருப்பு வாசிகளுக்கு எச்சரிக்கை விடப்பட்டுள்ளது. மேலும், தங்கள் வீட்டில் கழிவுநீர் இணைப்பை பாதராய் சாக்கடையுடன் உடனடியாக இணைக்க வேண்டும் என இதுவரை மாநகரில் 2000 வீடுகளுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளோம்.

பாதாள சாக்கடை திட்டத்தின் முதல்கட்டம் மட்டும் 27,000 இணைப்புகளுடன் செயல்பாட்டில் உள்ளது. 2ஆம் கட்டத்தில் 25,000 இணைப்புகள் உள்ளன. மூன்றாம் கட்டம் பணிகள் முடியும் தருவாயில் உள்ளது. அதில் 40,000 இணைப்புகள் வரும். நதியை பாதுகாக்க எங்கள் சார்பில் அனைத்து முயற்சிகளையும் மேற்கொண்டு வருகிறோம்” என்றார்.

கைவிரிக்கும் அதிகாரிகள்

தொடர்ந்து மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரிய மாவட்ட சூழல் பொறியாளர் நெல்லை மதியிடம் கேட்டபோது, "தாமிரபரணி நதியின் தரம் குறித்து ஆய்வு செய்து அறிக்கை வழங்க நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் தண்ணீரின் தரத்தை பரிசோதித்து மாவட்ட ஆட்சியருக்கு அறிக்கை கொடுத்துள்ளோம். தற்போது எடுத்த முடிவுகளில் தாமிரபரணி நதியின் தண்ணீர் குடிக்கும் தரத்தில் இல்லை" என்றார்.

தண்ணீர் குடிக்கும் தரத்தில் இல்லை என அதிகாரிகள் எளிதில் கூறிவிட்டனர். ஆனால் தற்போதும் இந்த தண்ணீரை தான் ஐந்து மாவட்ட மக்கள் குடிநீராக பருகி வருகிறார்கள். எனவே, உலக ஆறுகள் தினம் கடைபிடிக்கப்படும் இந்த நாளில் அரசை மட்டும் நம்பி இருக்காமல், மக்களும் சேர்ந்து நதியை மீட்டெடுக்க பாடுபடுவோம் என்பதே சமூக ஆர்வலர்களின் விருப்பமாக உள்ளது.

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TAGGED:

WORLD RIVERS DAY
தாமிரபரணி
தாமிரபரணியில் கலக்கும் சாக்கடை
SEWAGE FLOWING INTO THAMIRABARANI
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