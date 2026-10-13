தொழிலாளர்களின் உடல்நலமும் முக்கியம் தானே; வாரத்தில் ஒருநாள் கறி விருந்து வைத்து அசத்தும் முதலாளி
வேற யாரும் இப்படி தொழிலாளர்களுக்கு சாப்பாடு போட்டதாக நாங்கள் கேள்விப்படவில்லை என்கிறார்கள் அங்கு வேலை பார்க்கும் தொழிலாளர்கள்.
Published : October 13, 2026 at 6:01 PM IST
-By இரா. மணிகண்டன்
இன்றைய அவசர உலகத்தில், இரவு பகல் பாராமல் அனைவரும் ஓடிக்கொண்டே இருப்பதற்கு பின்னால், ஒரு வேளை உணவாவது எந்த கவலையும் இல்லாமல், நிம்மதியாக சாப்பிட வேண்டும் என்பதுதான். எனவே, "வேலை வாங்குவது மட்டும் முக்கியமல்ல; தொழிலாளர்களின் உடல்நலமும் முக்கியம் தானே" என்கிறார் பணியாளர்களுக்கு வாரம் தோறும் மட்டன் கறி விருந்து அளித்து அசத்தும் பரமசிவன்.
உழைப்பாளிகளை நினைவு கூறும் விதமாகவே, ஆண்டுதோறும் மே 1ஆம் தேதி 'உழைப்பாளர் தினம்' கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. ஆனால், உழைப்பாளர்களுக்கு உரிய மரியாதை கிடைக்கிறாதா? என்றால் அது பெரும் கேள்விக்குறியே!
இப்படியும் ஒரு முதலாளியா
பல்வேறு இடங்களில் தொழிலாளர்களுக்கு முதலாளிகள் உரிய மரியாதை வழங்குவதில்லை. இப்படிப்பட்ட சூழலில், டைல்ஸ் நிறுவனத்தை சேர்ந்த முதலாளி ஒருவர் தன்னிடம் வேலை பார்க்கும் கூலி தொழிலாளர்களை மரியாதையுடன் நடத்துவதோடு, அவர்களின் உடல்நலத்திலும் அக்கறை காட்டி வருகிறார் என்பது வியப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தென்காசி மாவட்டம் கடையம் அருகே வெய்க்காலிப்பட்டி கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் பரமசிவன். இவரது மனைவி பொன்ஷீலா கடையம் பெரும்பத்து ஊராட்சி மன்ற தலைவராக உள்ளார். இவர்களுக்கு இரண்டு மகன்கள் உள்ளனர். ஆரம்பத்தில், ஒரு டைல்ஸ் நிறுவனத்தில் வேலை பார்த்த பரமசிவன். அவரது கடின உழைப்பார் வெய்க்காலிப்பட்டி அருகே மாதாபுரம் கிராமத்தில் டைல்ஸ் நிறுவனத்தையே தொடங்கியுள்ளார். இங்கு பார்க்கிங் டைல்ஸ், பேவர் பிளாக் கல் மற்றும் மொட்டை மாடியில் போடப்படும் கூலிங் டைல்ஸ் போன்றவை தயார் செய்யப்படுகிறது.
இதற்காக, பெண்கள் மற்றும் வட மாநில தொழிலாளர்கள் என சுமார் 60 பேர் வேலை செய்து வருகிறார். டைல்ஸ் கம்பெனி என்பதால் சிமெண்ட் கலவை கலப்பது, டைல்ஸ் தயாரிக்க பயன்படும் பிரத்தியேக டையில், மணல் மற்றும் சிமெண்ட் அடங்கிய கலவையை ஊற்றுவது, கற்களை வாகனத்தில் ஏற்றி விற்பனைக்கு அனுப்புவது என தொழிலாளர்களுக்கு கடினமான வேலை இருக்கும்.
12 வருடமாக அசத்தல் விருந்து
இதனால், உடல் ரீதியாக தொழிலாளர்கள் சோர்வு ஏற்படும் என்பதை உணர்ந்த பரமசிவன் அவர்களது உடல்நலத்தில் அக்கறை காட்டி வருகிறார். அதாவது, 12 வருடமாக தனது தொழிலாளர்களுக்கு வாரம் தோறும் சனிக்கிழமை இரவு மட்டன் சாப்பாடு போட்டு அசத்தி வருகிறார். இதனால், வாரந்தோறும் ரூ.25 ஆயிரம் செலவு செய்வதாகவும் அவர் கூறுகிறார்.
வாரம் முழுவதும் உழைக்கும் தொழிலாளர்கள் சனிக்கிழமை இரவு தனது முதலாளி போடும் மட்டன் சாப்பாட்டை வயிறார சாப்பிடுகிறார்கள். மட்டம் குழம்பு மட்டுமல்லாமல் ரசம், வெங்காய பச்சடி அவரது வயிறு மட்டுமின்றி மனதையும் நிறைய வைப்பதை காண முடிந்தது. பரமசிவன் இப்படி வாரம்தோறும் சுட சுட சுவையான கறி விருந்து அளிப்பது அப்பகுதி மக்களையும் வியப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
தொழிலாளர்களின் உடல்நலமும் முக்கியம்
இதுகுறித்து பரமசிவனிடம் கேட்டபோது, “எனது கம்பெனியில் 60 பேர் வரை வேலை பார்க்கிறார்கள். வாரம் முழுவதும் கடின உடல் உழைப்பை கொடுத்து வேலை செய்கிறார்கள். அதனால், அவர்களுக்கு வாரத்தில் ஒருநாள் மட்டன் சாப்பாடு கொடுக்கிறோம். வாரம் முழுவதும் உழைக்கும் தொழிலாளர்கள் வயிறார சாப்பிட்டு விட்டுச் சென்றால், அவர்களுக்கும் திருப்தி இருக்கும். அதில் எனக்கும் ஒரு மனதிருப்தி கிடைக்கும்.
அனைவரும் கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்கிறார்கள். எனவே, உடல் ஆரோக்கியத்திற்காகவும், மன சந்தோஷத்திற்காகவும் இப்படி செய்கிறேன். சாப்பாடு தவிர, தூசியில் நின்று வேலை பார்ப்பதால் அவர்களுக்கு அலர்ஜி உள்ளிட்ட பிரச்சனை வரக்கூடாது என்பதற்காக, மாலையில் வாழைப்பழம் வழங்குவோம். மேலும், டீ, காபி, பண்டமும் கொடுப்போம்.
வேலை வாங்குவது மட்டும் நோக்கமாக இல்லாமல், தொழிலாளர்களின் ஆரோக்கியத்திலும் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்ற எண்ணத்திலேயே இப்படி செய்கிறேன். ஏனென்றால், ஒரு தொழிலாளர்களின் வலி எனக்கு தெரியும். எனவே, ஒரு உறவாக, சகோதரராக இந்த விஷயத்தை செய்து வருகிறோன்” என உணர்ச்சிப்பூர்வமாக பேசினார்.
PF, ESI பிடித்தமும் உண்டு
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “நானும் ஆரம்பத்தில் கஷ்டப்பட்ட குடும்பத்தை சேர்ந்தவன் தான். கோயிலில் அன்னதானம் போட்டால்கூட, சாப்பிட்டுவிட்டு செல்ல வேண்டும் என்ற உணர்வு இருக்கும். அந்த அளவுக்கு சாப்பாட்டுக்கு கஷ்டப்பட்டோம். அப்படி ஒரு கஷ்டம் எனது தொழிலாளர்களுக்கும் வரக்கூடாது என்று தோன்றியதாலே, அவர்களுக்கு சுவையான விருந்து அளிக்க காரணம். இதை நான் சந்தோஷமாக செய்கிறேன்.
வாரம் முழுவதும் கஷ்டப்பட்டு வேலை பார்க்கும் அவர்களுக்கு, சனிக்கிழமை வயிறுநிறைய சாப்பாடு போட்டு அனுப்பினால். ஞாயிறு விடுமுறை முடிந்து, வேலைக்கு வரும்போது மனநிறைவோடு வருவார்கள். இந்த கிராமத்தில், மாசம் ஒருமுறை மட்டம் சமைப்பார்கள். நாங்கள் வாரம் வாரம் மட்டன் சாப்பாடு போடுவதால், எல்லாருக்கும் ஒரு சந்தோசம். இதுதவிர, PF - ESI பிடித்தமும் செய்யப்படுகிறது. அதன்மூலம், அரசின் உதவிகளையும் அவர்கள் பெறுகிறார்கள்" என்றார்.
மேலும், தனது தொழிலாளர்களை சமமாக, நட்பாகவே பார்ப்பதாகக் கூறும் அவர், “எங்களுக்குள் வேறுபாடு கிடையாது. நம்மை போன்றே தொழிலாளர்களையும் நினைக்க வேண்டும். நாம் எப்படி கஷ்டப்பட்டு முன்னேறினோமோ, அதேபோல தொழிலாளர்களும் அவர்களது வாழ்க்கையில் முன்னேற வேண்டுமென்று நினைக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் இருந்தாலே போதும்; நாமும் முன்னேறலாம் அவர்களின் வாழ்க்கையும் முன்னேறும்” என்கிறார் முதலாளி பரமசிவன்.
யார் வந்தாலும் சாப்பாடு
இதுகுறித்து அங்கு பணிபுரியும் யோவான் என்ற தொழிலாளரிடம் கேட்டபோது, “இங்கு வாரத்தில் 6 நாட்கள் வேலை, ஞாயிற்றுக்கிழமை விடுமுறை. சனிக்கிழமை மட்டன் சாப்பாடு போடுவார்கள். முதலாளியிடம் எப்போது லீவு கேட்டாலும் தருவார். அவசரத்திற்கு முன்பணம் கேட்டால் கூட, முகம் சுளிக்காமல் கொடுப்பார்.
வேற யாரும் இப்படி தொழிலாளர்களுக்கு சாப்பாடு போட்டதாக நாங்கள் கேள்விப்படவில்லை. வெளிமாநிலத்தைச் சேர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கும் நல்ல வசதி ஏற்படுத்திக் கொடுத்துள்ளார். வேலையாட்கள் மட்டுமின்றி, இங்கு யார் வந்தாலும் சாப்பிடாமல் அனுப்பவே மாட்டார்” என்றார்.
சந்தோஷமாக வேலை பார்க்கிறோம்
தொடர்ந்து நம்மிடம் பேசிய சந்திரா என்ற பெண், “நான் இங்கே 10 வருசமா வேல பாக்குறேன். எல்லா வேலையும் பார்ப்பேன். அதேபோல, ஓனரும் எங்களுக்கு நல்ல சம்பளம் தருகிறார். சனிக்கிழமை வயிறு நிறைய சாப்பாடு போட்டு தான் அனுப்புவார். இதுபோல, வேற எங்கும் சாப்பாடு போடுவார்களா என தெரியவில்லை.
அதேபோன்று, வடமாநில தொழிலாளர்களையும் நன்றாக கவனித்துக் கொள்கிறார். அவர்களுக்கு வாரத்தில் 2 நாள் கறி சாப்பாடு போடுகிறார். நாங்கள் சந்தோஷமாக வேலை பார்க்கிறோம். தினமும் நாங்கள் வேலைக்கு வந்து செல்ல, ஆட்டோ ஏற்பாடு செய்து தந்துள்ளார்” என மகிழ்ச்சியாக தெரிவித்தார்.