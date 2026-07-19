16 வயதில் வீட்டைவிட்டு போன மகன்; 23 வருடத்திற்கு பிறகு தாய்க்கு கிடைத்த இன்ப அதிர்ச்சி - நெகிழ்ச்சி சம்பவத்திற்காக காத்திருக்கும் கோவை
கடந்த 2003ஆம் ஆண்டு 16 வயதில் வீட்டை விட்டு வெளியேறிய தன் மூத்த மகன் மீண்டும் திரும்பவில்லை என்று அவரது தாய் கூறுகிறார்.
Published : July 19, 2026 at 2:13 PM IST
-BY எஸ்.சீனிவாசன்
குடும்பத்தில் தாங்கள் சந்திக்கும் கொடுமைகள், தங்களின் கண்முன்னே நடக்கும் சண்டை சச்சரவுகள் காரணமாக மனம் நொந்து போகும் சில பிள்ளைகள் யாரிடமும் சொல்லிக் கொள்ளாமல் சிறு வயதிலேயே வீட்டைவிட்டு வெளியேறும் துயர நிகழ்வுகள் நம் சமூகத்தில் இன்றும் நடந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றன. அப்படி ஒருநாள் வீட்டைவிட்டு ஓடிய கோவையைச் சேர்ந்த சுந்தரி என்பவரின் மகன் பிரகாஷ் அதன் பிறகு வீடு திரும்பவேயில்லை. மகன் தொலைந்து போய் வருஷக்கணக்கு ஆனதால், ஒருவேளை அவன் கரோனாவில் உயிரிழந்திருப்பானோ என்று எண்ணியிருந்த தாய்க்கு தற்போது இன்ப அதிர்ச்சி வாசல் தேடி வந்துள்ளது.
தாயின் 23 வருட ஏக்கம்
பாகிஸ்தான் எல்லையில் கொத்தடிமையாய் மீட்கப்பட்ட மகன் குறித்த செய்தியை கேட்டதும் செய்வதறியாமல் திக்குமுக்காடி போன அந்த தாய், "என் மகன் காணாமபோயி 23 வருஷத்திற்கு அப்பறம், அவன் உயிரோட தான் இருக்கிறான் என்ற தகவல் கிடைச்சிருக்கு. பஞ்சாப்பில் பாகிஸ்தான் எல்லையோரம் கொத்தடிமையாய் சிக்கியுள்ள அவனை மீட்டுக் கொண்டுவர கலெக்டர் உதவி செய்யணும்" என மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தின் கதவைத் தட்டியுள்ளார் அந்த அபலை தாய்.
வாரந்தோறும் திங்கட்கிழமை என்றாலே, மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகங்களில் நடக்கும் மக்கள் குறைதீர்க்கும் முகாமில் மனு அளிக்க பொதுமக்களின் கூட்டம் அலைமோதும். வழக்கம்போல கடந்த திங்கட்கிழமையும் கோவை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் பொதுமக்களின் கூட்டம் நிரம்பி வழிந்தது.
அப்போது, வயதான பெண்மணி ஒருவர் தன்னுடைய மனுவை கையில் ஏந்தியவாறு, ஆட்சியர் அலுவலகம் வந்தார். அவருடன் துணைக்கு இளம்பெண் ஒருவரும் வரவே, வழக்கம்போல் ஏதாவது இலவச வீட்டுமனை பட்டா அல்லது வேறு ஏதாவது கோரிக்கையாக இருக்கும் என அனைவரும் நினைத்தனர்.
அதே எண்ணத்தில் ஈடிவி பாரத் ஊடகத்தை சேர்ந்த கோவை நிருபரும் அவரை அணுகி, உங்களது மனு விவரம் என்ன? என கேட்டுள்ளார். அப்போது என்ன நினைத்தாரோ என்று தெரியவில்லை. "எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம்... என் மகனை திருப்பி கொடுத்தால் போதும்" என்று உடைந்து போய் பேச ஆரம்பித்தார் அந்த மூதாட்டி.
"2003 -ல என் மூத்த மகன் பிரகாஷ் கோவிச்சுக்கிட்டு வீட்டவிட்டு சென்றுவிட்டான். அதுக்கப்புறம் அவனை தொடர்பு கொள்ளவே முடியல. அவனும் எங்ககிட்ட பேசவே இல்ல. இப்படியே 20 வருஷத்துக்கு மேல ஓடிப் போச்சு.
இப்போ திடீர்னு ஒருநாள் பஞ்சாப் மாநிலம், பாகிஸ்தான் எல்லைப் பகுதியில் உள்ள ஒரு வீட்டில் உங்கள் மகன் கொத்தடிமையாக வேலை பாக்குறாரு; அவரை தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனத்தினர் மீட்டு, அவங்களோட பொறுப்புல வைச்சிருக்காங்கன்னு தகவல் வந்திச்சு. அவர தமிழ்நாட்டுக்கு அழைச்சிட்டு வர சில ஆவணங்கள் வேண்டும்னும் அவங்க சொன்னாங்க. அதுக்காக தான் கலெக்டர பார்த்து மனு அளிக்க வந்துள்ளேன்” என்று உணர்ச்சி பொங்க நம்மிடம் சொல்லியபடி அந்த மூதாட்டி ஆட்சியரை பார்க்கச் சென்றுவிட்டார்.
கண்களில் தெரிந்த சோகம்
அந்த மனுவில் இருந்த செல்ஃபோன் எண்ணைத் தொடர்பு கொண்டபோது, அந்த மூதாட்டியின் பெயர் சுந்தரி எனவும், கோவை மாவட்டம் நீலம்பூர் பகுதியில் தனது இளைய மகனுடன் வசித்து வருவதாகவும் தெரிவித்தார். அவர் கொடுத்த தகவலின்படி, முழு தகவலை அறிந்து கொள்வதற்காக ஈடிவி பாரத் ஊடகக்குழு சேலம்-கொச்சின் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் உள்ள நீலம்பூருக்கு பயணப்பட்டது.
பரபரப்பான சாலை ஒருபுறம், பச்சை போர்வை போர்த்தியது போன்ற விவசாய நிலங்கள் மறுபுறம். வளைந்து நெளிந்து சென்ற கிராமத்து சாலைகள் வழியாக பயணித்தபோது, சிறிய சிறிய தெருக்கள், அதில் ஏராளமான ஓட்டு வீடுகள் என கிராமத்து அடையாளம் தென்பட்டது. அங்கு சென்று, சுந்தரி குறித்து விசாரித்தபோது, அப்படி யாரும் இங்கே இருப்பதாக தெரியவில்லை என பலரும் கூறினர்.
மாலை வரை நீண்ட தேடல் பணியில் அவர் குறித்த தகவல் யாருக்கும் தெரியவில்லை. தொலைப்பேசி எண்ணை தொடர்பு கொண்டால், அந்த நம்பரும் சுவிட்ச்-ஆப். பல சிரமத்திற்குப் பிறகு, சாலை ஓரத்தில் மூதாட்டி ஒருவர் பசு மாடுகளுக்கு தண்ணீர் வைத்துக் கொண்டிருந்தார். சற்று உற்றுநோக்கியபோது, அவர்தான் ஆட்சியர் அலுவலகம் வந்த மூதாட்டி சுந்தரி எனத் தெரிந்தது.
அப்பாடா... என்ற பெருமூச்சுடன், சுந்தரியிடம் சென்று பிரகாஷ் குறித்த தகவலை கேட்டோம். மகனை குறித்து கேட்டதுமே அவர் அழ தொடங்கிவிட்டார். அவரது கண்ணில் மகனை இழந்து தவிக்கும் 23 ஆண்டுக்கால ஏக்கம் தெரிந்தது.
வீட்டைவிட்டு வெளியேறிய மகன்
கண்ணீர் ததும்ப நம்மிடம் பேச தொடங்கிய அவர், "எங்க சொந்த ஊரு விருதுநகர் மாவட்டத்தில் உள்ள பூமாலைப்பட்டி ஆனைக்குளம் கிராமம். கணவர் ராமமூர்த்தி. பிரகாஷ், பிரபு என இரு மகன்கள். கணவரின் மறைவுக்குப் பின் 30 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் பிழைப்புக்காக கோவை வந்தோம்.
மூத்த மகன் பிரகாஷ் 3வது வரை கவுண்டம்பாளையம் மாநகராட்சி பள்ளியிலும், சாய்பாபா காலனி அரசு உதவிபெறும் பள்ளியில் நாலாவதும் படித்தான். அதுக்கு அப்பறம் பள்ளிக்கூடம் போகல. கடந்த 2003ஆம் ஆண்டு சின்ன கோபத்தில வீட்டைவிட்டு போன பிரகாஷ், இன்னும் வீடு திரும்பல"... என்று கூறும்போதே மூதாட்டியின் கண்ணில் கண்ணீர் பெருக்கெடுத்தது.
"பல இடத்தில் தேடியும் கிடைக்கவில்லை. இரண்டு மாதம் கழித்து, சென்னையில் இருப்பதாக கூறினான். அப்போதெல்லாம், ஒரு ரூபாய் காயின் போன் தான். அதன்பிறகு பிரகாஷும் எங்களை தொடர்பு கொள்ளவில்லை, எங்களாலும் அவனை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. எங்கு சென்றான், என்ன ஆனான் என ஒன்னும் தெரியல.
கொத்தடிமையாக சித்திரவதை
20 வருஷத்துக்கு மேல் ஆனதால, கரோனாவில் என் மகன் செத்துப்போயிருப்பான், அதனால் தான் எங்களை தொடர்புகொள்ளவில்லை என நினைத்தோம்" என உருக்கமாக பேசினார் மூதாட்டி சுந்தரி.
ஆனால் வடமாநிலங்களுக்கு சென்ற பிரகாஷ், சுமார் 23 ஆண்டுகளாக கொத்தடிமையாக சித்திரவதை அனுபவித்து வந்தது யாருக்கும் தெரியவில்லை.
இதுபோன்ற சூழலில்தான் 23 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு பிரகாஷ் உயிருடன் இருப்பதாக சுந்தரிக்கு தகவல் கிடைத்துள்ளது. இவ்வளவு நாட்களாக மகன் இறந்துவிட்டான் என ஏக்கத்தில் இருந்த சுந்தரிக்கு கையும் ஓடவில்லை, காலும் ஓடவில்லை.
அதேசமயம், பஞ்சாப் பகுதியில் தன்னார்வலர் ஒருவர் அடைக்கலம் கொடுத்து வைத்திருப்பதாகவும், 4 ஆண்டுகளுக்கு முன் அங்கு பாகிஸ்தான் எல்லையில் உள்ள ஒரு வீட்டில் கொத்தடிமையாக அவனை வைத்திருந்ததாகவும், அங்கிருந்து தப்பிவிடுவானோ என நினைத்து சரியாக உணவு கொடுக்காமல், சங்கிலியால் கை, கால்களை கட்டிப்போட்டிருந்ததாக கூடுதல் தகவல் மூதாட்டி சுந்தரிக்கு கிடைத்துள்ளது.
கனவில் கூட நினைக்கவில்லை
இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழல் தன் மகனுக்கு வரும் என சுந்தரி கனவில் கூட நினைத்திருக்கமாட்டார். இதுகுறித்து அவர் கூறியபோது, "இதுபோன்ற காட்சிகளை படத்தில் தான் பார்த்திருக்கிறேன். ஆனால்.. அது என்னோட வாழ்வில் வரும்ன்னு நினைக்கல்ல. இப்படியும் ஆட்கள் இருக்கிறார்களா? என நினைக்கும்போது வேதனையாக உள்ளது. தகவல் கிடைத்ததும், மகனை அழைத்துவர பஞ்சாப் சென்றோம்.
ஆனால், தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனத்தினர் உரிய ஆவணங்கள் இல்லாமல் உங்களுடன் அனுப்ப முடியாது என தெரிவித்துவிட்டனர். அதனால், மகனை அழைத்து வர ஆசையாய் சென்ற நாங்கள், வேறு வழியில்லாமல் வெறுங்கையோடு திரும்பினோம்.
என்னுடைய மகனை எனக்கு தெரியும், ஒரு தாயால் மகனை கண்டுபிடிக்க முடியாதா என்ன? இனிமேலும், அவனை இழக்க நான் தயாராக இல்லை. என்னுடைய கடைசி நாள் வரை அவனுடன் இருக்க வேண்டும். விரைவில் எனது மகனை மீட்பேன்” என்றார் கண்ணீர் மலக.
பஞ்சாப் வரை சென்றும் பயனில்லை
சுந்தரி நம்மிடம் பேசிக்கொண்டிருந்தபோது, சிறிய வீட்டில் இருந்து வந்த இளைய மகன் பிரபு, “அண்ணன் காணாமல் போனபோது அவரிடம் அடையாள அட்டை எதுவும் இல்லை. ரேஷன் கார்டில் பெயர் மட்டுமே இருந்தது. இதனால், அவரை மீட்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளதாக கூறுகின்றனர்.
அதனால், ஏற்கனவே நாங்கள் வசித்த பகுதியில் அவன் இருந்ததற்கான அடையாளங்கள் உள்ளன. பள்ளியில் படித்த சான்றிதழை கேட்டு, மாவட்ட ஆட்சியரிடம் கோரிக்கை வைத்தோம். அவரும் பஞ்சாப் மாநிலத்தில் உள்ள சம்பந்தப்பட்ட மாவட்ட ஆட்சியரை தொடர்பு கொண்டு பேசினார். அவரும் விரைவில் நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதியளித்துள்ளார்.
எனது அண்ணனை நேரில் காண அண்மையில் (ஜூலை 10) பஞ்சாப் சென்றபோது, என்னை அவன் கட்டிப்பிடித்து அம்மாவை பற்றி விசாரித்தான். தன்னை அழைத்துச் செல்லுமாறு கதறினான். ஆனால், ஆவணங்கள் இல்லாததால் துரதிஷ்டவசமாக அண்ணனை அனுப்பி வைக்க மறுத்துவிட்டனர்” என்றார்.
சங்கிலியால் கட்டி வைத்த கொடுமை
இந்த விவரங்கள் வெளியே தெரிய காரணமாக இருந்த சுந்தரியின் பக்கத்து வீட்டுப்பெண் மஞ்சுளா கூறுகையில், “தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த ஒருவர் பஞ்சாப் மாநிலம் பாட்டியாலா மாவட்டத்தில் உள்ள லச்கானி என்ற இடத்தில் இருக்கும் அப்னா ஃபர்ஸ் சேவா சொசைட்டியின் காப்பகத்தில் இருப்பதாக திருப்பூரை சார்ந்த செய்தியாளர் முத்தையா என்பவருக்கு தகவல் கிடைத்தது.
தொடர்ந்து, ஜூலை 1ம் தேதி சுந்தரியின் இளைய மகன் பிரபு, ஹிந்தி பேசத் தெரிந்தவர் என்பதால், அவருடன் எனது கணவர் சுந்தரலிங்கம் சண்டிகா் சென்று, அங்கிருந்து பாட்டியாலா மாவட்டத்தில் லச்கானி என்ற இடத்தில் இருக்கும் அப்னா ஃபர்ஸ் சேவா சொசைட்டியின் காப்பகத்தை அடைந்துள்ளனர்.
அங்குதான், கடந்த 2022-ல் கொத்தடிமையாக இருந்த பிரகாஷ் மீட்கப்பட்டதும், அதற்கு முன்னர் 20 ஆண்டுகள் அவர் கொத்தடிமையாக வைக்கப்பட்டிருந்ததும் இவர்களுக்கு தெரிய வந்துள்ளது. பால் பண்ணை வைத்திருந்த விவசாயி ஒருவரின் வீட்டில் கால்நடைகள் தொடர்பான அனைத்து வேலைகளும் அவர் வேலை செய்துள்ளார் என்ற தகவலும் இவர்களுக்கு கிடைத்துள்ளது.
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அத்துடன் கொத்தடிமையாக வேலை செய்த இடத்தில் தூங்குவதற்கு ஒரு இரும்பு கட்டிலும், போர்வையும் மட்டுமே பிரகாஷுக்கு வழங்கப்பட்டிருந்தது. கட்டிலில் மெத்தை, விரிப்பு என எதுவுமே இல்லை; ஒவ்வொரு இரவும் அவரது அறை வெளியில் பூட்டப்பட்டது. 15 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக ஊதியமின்றி உழைத்த அவருக்கு, முறையான உணவோ, போதுமான உடைகளோ வழங்கப்படவில்லை. அவரது கை, கால்கள் சங்கிலியால் கட்டப்பட்டே இருந்தன என்ற அதிர்ச்சி தகவலையும் சொசைட்டியில் இருந்தவர்கள் கூறியுள்ளனர்.
மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, பிரகாஷை இந்த அமைப்பினர் மீட்டுக் கொண்டு வந்து காப்பகத்தில் தங்க வைத்த பின் பல மாதங்களாக அவர் பேச இயலாத நிலையில் இருந்துள்ளார். நீண்ட முயற்சிகளுக்கு பிறகே அவர் சில வார்த்தைகளைப் பேச ஆரம்பித்துள்ளார்.
அப்போது, பூர்வீக இடமான விருதுநகர் மாவட்டம் குறித்து அவர் தெரிவித்துள்ளார். அதைவைத்து விசாரித்தபோது, அப்படி அங்கு ஆட்கள் இருந்ததாக தெரியவில்லை. தொடர்ந்து நடத்திய தேடுதலில், அவருடைய உறவினர்கள் குறித்த விவரம் கிடைத்துள்ளது. பின்னர், சுந்தரியின் வீடு கோவையில் இருப்பதை அறிந்து, அவரை தொடர்பு கொண்டபோது, பிரகாஷ் காணாமல் போனது உறுதியானது. அதன்பின்னர், வீடியோ-கால் மூலம் அவர்தான் என்பதை உறுதி செய்தோம்" என்றார்.
விரைந்து மீட்க நடவடிக்கை
இதுகுறித்து கோவை மாவட்ட ஆட்சியர் பவன்குமார் கிரியப்பனவரிடம் கேட்டபோது, “சுந்தரி மனு தொடர்பாக பாட்டியாலா மாவட்ட ஆட்சியரிடம் பேசிவிட்டேன். விருதுநகர் மாவட்டத்திலும் அவர்களின் குடும்பம் பற்றிய தகவலை அறியவும், துறை அலுவலர்கள் மூலம் ஆவணங்களைத் தேடி வருகிறோம். அவரது மகனை தாயகம் அழைத்து வருவதற்காக அதிகாரிகள் செல்லவுள்ளனர்.
பிரகாஷ் குறித்து அவர்கள் கேட்கும் ஆவணங்கள் எதுவும் கிடைக்காதபட்சத்தில், இருக்கும் ஆவணத்தை வைத்து அவரது தாயார் இவர்தான் என்பதை உறுதி செய்யவும், மாவட்ட நிர்வாகத்தால் உரிய பரிந்துரைக் கடிதம் தரவும் ஏற்பாடு செய்யப்படும். இனிவரும் நாட்களில் அதிகாரிகளுடன் சுந்தரியை பஞ்சாப் அனுப்பி, மகனை அழைத்து வருவதற்கு உரிய ஏற்பாடு செய்யப்படும்” என்றார்.