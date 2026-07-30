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அதுவும் உயிர் தானே... சேவலுக்கு 'செயற்கை கால்' பொருத்தி வியக்க வைத்த மாணவ விஞ்ஞானிகள்

சிறிய கருணை செயல்கூட மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதை மாணவர்கள் நிரூபித்துள்ளதாக சாய்ராம் கல்வி நிறுவனங்களின் தலைமை செயல் அதிகாரி அருண்குமார் பாராட்டியுள்ளார்.

செயற்கை கால் பொருத்தப்பட்ட சேவல்
செயற்கை கால் பொருத்தப்பட்ட சேவல் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 30, 2026 at 8:25 PM IST

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-By இரா.சிவக்குமார்

இடது கால் உடைந்த நிலையில், தனக்கான இரை தேடுவதற்குகூட சிரமப்பட்டுக் கொண்டிருந்த சேவலுக்கு செயற்கைக் கால் பொருத்தி அசத்தியுள்ளனர் மதுரை செல்லூரில் அமைந்துள்ள சாய்ராம் வித்யாலயா பள்ளி மாணவியர். வாயில்லா ஜீவனின் வலியறிந்து ஓர் உயிரின் மீது காட்டிய இந்த அன்பின் காரணமாக இளம் விஞ்ஞானிகளுக்கு பாராட்டுகளும் குவிந்து வருகிறது.

கால் உடைந்த சேவல்

எட்டாம் வகுப்பு பயிலும் ஸ்ருதி வீட்டின் அருகே, ஒரு குடும்பத்தார் சேவல், கோழி போன்றவற்றை வளர்த்து வருகின்றனர். அதில் ஒரு சேவலை மட்டும் கூண்டுக்குள் கட்டி வைத்துவிட்டு வெளியூர் சென்றுள்ளனர். அப்போது, இரைக்காக அச்சேவல் கயிற்றில் இருந்து தன்னை விடுவிக்க முயன்றதால், அதன் இடதுகால் பகுதி அறுக்கப்பட்டு புண்ணாகியுள்ளது.

இளம் விஞ்ஞானிகள் குழு

இந்நிலையில் அக்குறிப்பிட்ட கால் பகுதி துண்டாகிவிட, சேவல் தனக்கான இரையைத் தேட மிகவும் சிரமப்பட்டுள்ளது. இதனைக் கண்டு பரிதாபம் கொண்ட மாணவி ஸ்ருதி, சாய்ராம் வித்யாலயா பள்ளியில் தன்னுடன் பயிலும் சிவயாழினி, தீக்ஷனா, கிருத்திகா ஸ்ரீ ஆகியோரோடு பேசி, அந்த சேவலைக் காப்பாற்ற முடிவு செய்கிறார்.

சேவலுக்கு 'செயற்கைக்கால்' பொருத்தும் ஆய்வில் ஈடுபட்ட மாணவிகள்
சேவலுக்கு 'செயற்கைக்கால்' பொருத்தும் ஆய்வில் ஈடுபட்ட மாணவிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

தனது பள்ளியில் புத்தாக்க வழிகாட்டி ஆசிரியராக (Innovation Mentor) பணியாற்றி வரும் அப்துல் ரசாக்கிடம் இதுகுறித்து தெரிவித்துள்ளனர் அம்மாணவிகள். அதைக் கேட்டு வியந்த ஆசிரியர் அவர்களுக்கு சில ஆலோசனைகளை வழங்கியுள்ளார். அவர் வழங்கிய ஆலோசனையின் அடிப்படையில் மாணவி ஸ்ருதி தலைமையிலான 4 பேர் கொண்ட 'விஞ்ஞானிகள் குழு' களமிறங்குகிறது.

மேலும், அண்டை வீட்டாரின் அனுமதியோடு பள்ளிக்கு அந்த சேவலைக் கொண்டு வந்த மாணவிகள், அதற்குத் தேவையான உணவையும் வழங்கினர். 2-3 நாட்கள் மாணவ விஞ்ஞானிகளால் இதற்கான ஆய்வுப் பணிகள் நடைபெறுகின்றன. அதற்கு பள்ளி முதல்வர் லட்சுமி உள்ளிட்ட ஆசிரியர்களும், பள்ளி நிர்வாகமும் முழு அனுமதி வழங்கி, மாணவியரின் முயற்சிக்கு ஊக்கமளித்துள்ளனர்.

மாணவிகள் மற்றும் ஆசிரியர் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

சேவலுக்கு 'செயற்கைக்கால்' (Project Artificial Cock Leg)

இதுகுறித்து மாணவி ஸ்ருதி கூறுகையில், “இந்த சேவலைக் காப்பாற்றுவதற்காக Artificial Cock Leg (ஆர்டிபிஷியல் காக் லெக்) என்ற invention-ஐ செய்தோம். என்னுடைய வீட்டின் அருகே மிகவும் சிரமப்பட்டுக் கொண்டிருந்த இந்த சேவலை தூக்கி வந்து, துண்டிக்கப்பட்ட அதன் இடது காலை அளவெடுத்தோம்.

அப்துல் சாரின் ஆலோசனையோடு எங்கள் பள்ளியில் உள்ள 3D பிரிண்டரில் (முப்பரிமாண அச்சுப்பொறியில்) வடிவமைப்பு செய்து செயற்கைக் கால் ஒன்றை உருவாக்கினோம். தற்போது அதனை சேவலுக்கு பொருத்தி சோதனை செய்ததில், முன்பைவிட நன்றாக நடக்க முயன்றதுடன், சுயமாக இரை தேடவும் அந்த சேவலால் முடிந்தது” என்கிறார்.

சேவலுக்கு 'செயற்கை கால்' பொருத்திய நடக்க வைத்த மாணவிகள் மற்றும் ஆசிரியர் அப்துல் ரசாக்
சேவலுக்கு 'செயற்கை கால்' பொருத்திய நடக்க வைத்த மாணவிகள் மற்றும் ஆசிரியர் அப்துல் ரசாக் (ETV Bharat Tamil Nadu)

முப்பரிமாண அச்சுப்பொறி

மாணவிகள் 4 பேரும் ஒன்று சேர்ந்து இந்த கண்டுபிடிப்பை கூட்டு முயற்சியோடு மேற்கொண்டுள்ளனர். அளவெடுத்து, கால் குறித்த வடிவமைப்பை வரைந்து, அதன் நீள, அகலங்களைச் சரியாகக் குறித்து, பிறகு பள்ளியில் உள்ள புத்தாக்க (Innovation Center) கணினி ஆய்வகத்தில் (Computer Lab) கொடுத்து கேட் (CADD) மூலமாக சேவலுக்கான செயற்கைக்காலை வடிவமைப்பு செய்திருக்கிறார்கள்.

பின்னர், அக்கணினியிலிருந்து Fused Deposition Modeling வகை முப்பரிமாண அச்சுப்பொறியின் மூலம் நகலெடுத்துள்ளனர். கணினியிலிருந்து கட்டளை பிறப்பித்தவுடன் இந்த இயந்திரத்தின் மூலமாக நகல் (Prototype) உருவாகத் தொடங்குகிறது. இதற்கு குறைந்தது 2 மணி நேரம் ஆகி உள்ளது என்று இளம் விஞ்ஞானிகள் தெரிவிக்கின்றனர்.

சேவலுக்கு 'செயற்கை கால்' பொருத்திய மாணவிகள்
சேவலுக்கு 'செயற்கை கால்' பொருத்திய மாணவிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

நகல் உருவாகும் விதம்

குறிப்பிட்ட முப்பரிமாண அச்சுப்பொறியை பொறுத்தவரை, CADD மென்பொருளில் (SolidWorks, Fusion 360, AutoCAD போன்றவை) 3D மாதிரி வடிவமைக்கப்படுகிறது. அந்த கோப்பு STL அல்லது OBJ வடிவில் சேமிக்கப்படுகிறது. FlashPrint அல்லது Cura போன்ற Slicer மென்பொருள் மூலம் G-code ஆக மாற்றப்படுகிறது. அச்சுப்பொறியில் Filament சூடாக்கப்பட்ட Nozzle வழியாக உருகி வெளியேறும். மிக மெல்லிய அடுக்குகளாக ஒன்றின் மேல் ஒன்று சேர்த்து முழுப் பொருளையும் (Prototype) உருவாக்குகிறது எனவும் அவர்கள் விவரிக்கின்றனர்.

வழுக்கி விழுந்த சேவல்

தொடர்ந்து பேசிய மாணவி சிவயாழினி, “எங்கள் பள்ளி வளாகத்தில் உள்ள மற்ற கோழிகளும்கூட அந்த சேவலை தங்களோடு சேர்த்துக் கொள்ளாத நிலையில், எங்களுக்கு மிகவும் வேதனையாக இருந்தது. இதுவே எங்களது கண்டுபிடிப்புக்கு தூண்டுகோலாக அமைந்தது.

செயற்கை கால் பொருத்தப்பட்ட சேவல்
செயற்கை கால் பொருத்தப்பட்ட சேவல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

உணவு உண்ணக்கூட முடியாமல் தனிமையில் ஓரிடத்திலேயே நின்று கொண்டிருந்தது. செயற்கைக்கால் பொருத்திய பிறகு சோதனை முறையில் சேவலை நடக்க வைத்தோம். அப்போது டைல்ஸ் போன்ற தரை தளங்களில் வழுக்கி விழுந்ததை பார்த்தோம். அதற்கு கிரிப் கொடுப்பதற்காக காலின் அடியில் 'ரப்பர் புஷ்' ஒன்றை பொருத்தினோம். அதேபோன்று அந்த காலை சேவலால் அசைக்கக்கூடிய வடிவமைப்பையே நாங்கள் செய்துள்ளோம்” என கூறினார்.

சிறிய கருணை பெரிய மாற்றம்

மாணவியரின் இந்த சாதனையை பாராட்டி சாய்ராம் கல்வி நிறுவனங்களின் தலைமை செயல் அதிகாரி டாக்டர் அருண்குமார் அவரது சமூக வலைதளப்பக்கத்தில், “கல்வி என்பது தொழில்நுட்பத்தை கற்றுக்கொள்வது மட்டுமல்ல, அதை உயிர்களுக்கு பயனுள்ள வகையில் பயன்படுத்த கற்றுக் கொள்வதும் ஆகும். சிறிய கருணை செயல்கூட மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதை மாணவர்கள் நிரூபித்துள்ளனர்” என்று பெருமையாக பதிவிட்டுள்ளார்.

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விலங்குகளுக்கு செயற்கை கால்

இதுகுறித்து புத்தாக்க வழிகாட்டி ஆசிரியர் அப்துல் ரசாக் கூறுகையில், “புத்தாக்க சிந்தனையுள்ள மாணவ, மாணவிகளை உருவாக்குவதில் எனக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சி. இதுபோன்ற புதிய தலைமுறை மாணவ, மாணவிகளை உருவாக்கி நம் சமூகத்திற்கு தர வேண்டும் என்பதே எனது இலக்கு.

இந்நான்கு மாணவியரும் கால் ஒடிந்த இந்த சேவலை என்னிடம் கொண்டு வந்து ஆலோசனை கேட்டனர். ரோபோட்டிக்ஸ் தெரிந்த மாணவர்கள் என்பதால், சேவலுக்கு செயற்கைக் கால் உருவாக்குவது மிக எளிதாக இருந்தது. முறையாக அளவெடுத்து கணினி மூலமாக வடிவமைப்பு செய்து, 3டி வழியாக நகலெடுத்து, அதை பொருத்தி சேவலை மீண்டும் நடக்க வைத்துள்ளனர். இந்த முறையில் அனைத்து விலங்கினங்களுக்கும் செயற்கைக் கால் பொருத்த முடியும்” என்றார்.

பாராட்டிற்குரிய மாணவியர்

வாடிய பயிரைக் கண்டபோதெல்லாம் வாடிய வள்ளலாரின் மண்ணில் வாடிய உயிரின் தேவையைக் கருத்தில் கொண்டு, ஆக்கப்பூர்வ செயல்பாட்டை முன்னெடுத்து சேவலின் உயிரைக் காப்பாற்றியுள்ளனர் இந்த மாணவ விஞ்ஞானிகள். கல்வி, அறிவியல் கோட்பாடுகளை கற்பதோடு நிற்காமல், அதை வைத்து சக உயிரினத்தின் துயர் துடைக்க பயன்படுத்தியுள்ளது அனைவரையும் நெகிழ வைத்திருக்கிறது.

TAGGED:

சேவலுக்கு செயற்கைக்கால்
PROSTHETIC LEG FOR A ROOSTER
சேவல்
MADURAI ARTIFICIAL LEG FOR ROOSTER
PROJECT OF ARTIFICIAL COCK LEG

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