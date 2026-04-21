EXCLUSIVE | தபால் வாக்கில் புறக்கணிக்கப்பட்ட குட்டியம்மாள் பாட்டி; 'ஒற்றை ஓட்டு' என்ற அலட்சியமா?
குட்டியம்மாள் பாட்டி ஓட்டுப் போட தேர்தல் ஆணையம் சிறப்பு ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என அவரது உறவினர்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.
Published : April 21, 2026 at 6:39 PM IST
-BY இரா.மணிகண்டன்
தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவை தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நாளை மறுநாள் நடைபெற உள்ளது. இதனையொட்டி 100 சதவீதம் வாக்குப்பதிவு என்பதை வலியுறுத்தி மாவட்டவாரியாக தேர்தல் ஆணையம் பல்வேறு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி வருகிறது. இருந்தாலும், தேர்தல் ஆணையத்தின் தீவிர முயற்சிக்கு 100% வாக்குப்பதிவு என்பது எட்டாக்கனியாகவே இருந்து வருகிறது.
100% வாக்குப்பதிவு
படிப்பு, வேலைவாய்ப்பு, தொழில் என பல்வேறு காரணங்களுக்காக சொந்த ஊரை விட்டு வெளியூர், வெளிமாநிலம், வெளிநாடுகளில் வசிக்கும் நபர்கள், பிற மாநிலங்களுக்கு குடிபெயர்ந்தவர்கள் மற்றும் உடல்நலம் சரியில்லாதவர்கள் என்ற பவ்வேறு நடைமுறை 100 சதவீத வாக்குப்பதிவை எட்ட முடியவில்லை என்று கூறப்பட்டாலும், தேர்தல் அலுவலர்கள் நம்பிக்கையைக் கைவிடாமல் முயன்று வருகின்றனர். அதேசமயம் சில இடங்களில் அதிகாரிகளின் கவனக் குறைவாலும் வாக்குப்பதிவு சதவீதம் குறைவது தெரிகிறது.
அந்த வரிசையில், திருநெல்வேலி மாவட்டம் பாபநாசம் அருகே மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் நடுக்காட்டுக்குள் வசிக்கும் குட்டியம்மாள் (105) என்ற மூதாட்டியின் வாக்கினையும் அதிகாரிகள் அலட்சியப்படுத்தியிருப்பது தெரிய வந்துள்ளது.
85 வயதிற்கு மேற்பட்ட முதியவர்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு அவர்களின் உடல்நலனைக் கருத்தில் கொண்டு வீட்டிலிருந்தபடியே தபால் வாக்குப்பதிவு செய்யும் நடைமுறை உள்ளது. 2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான தபால் வாக்குப்பதிவு நிறைவடைந்து விட்ட நிலையில், நடுக்காட்டுக்குள் வசிக்கும் குட்டியம்மாள் பாட்டியின் பெயர் தபால் வாக்களிக்கத் தகுதி பெற்ற நபர்களின் பட்டியலில் இடம் பெறாதது அவரது உறவினர்களுக்கு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இது குறித்து கேட்டால், தபால் வாக்குபதிவு செய்ய முடியாமல் போனால் என்ன?, தேர்தல் அன்று வாக்குச்சாவடிக்கு சென்று நேரில் வாக்கினை செலுத்தலாம் என அதிகாரிகள் கூறுகின்றனர். ஆனால், குட்டியம்மாள் பாட்டி காடு, மலை, ஆறுகளை தாண்டி வாக்குச்சாவடிக்கு வருவது என்பது அவ்வளவு எளிதல்ல. யார் இந்த குட்டியம்மாள்? அவர் வாக்களிப்பதில் ஏன் இவ்வளவு சிரமம்?
யார் இந்த குட்டியம்மாள் பாட்டி?
பாபநாசம் அருகே மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் அடர்ந்த வனப்பகுதியில் அமைந்துள்ளது 'இஞ்சிக்குழி' என்ற காணி பழங்குடி கிராமம். நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இங்கே 100-க்கும் மேற்பட்ட காணி பழங்குடி குடும்பத்தினர் வசித்து வந்த நிலையில், நாளடைவில் கல்வி, வேலைவாய்ப்பு, தொழில் உள்ளிட்ட விஷயங்களுக்காக அவர்கள் அனைவரும் காட்டிலிருந்து வெளியேறி காரையாறு அணை அருகே குடிபெயர்ந்து விட்டனர்.
பாபநாசத்தில் இருந்து சுமார் 7 கி.மீ தூரம் மலைச் சாலையில் பயணித்தால் காரையாரை அணயை சென்றடையலாம். அதன் அருகில் தபால் நிலையம், சுகாதா நிலையம், பள்ளிக்கூடங்கள், வனத்துறை அலுவலகங்கள் போன்றவை அமைந்துள்ளன. இங்கு அகஸ்தியர் காலனி, சின்ன மைலார், பெரிய மைலார் ஆகிய காணி பழங்குடி கிராமங்கள் உள்ளன. அரசு அலுவலகங்கள் மற்றும் தொலைத்தொடர்பு வசதிகள் இருப்பதால் இங்கு வாழ்வது சிரமம் அல்ல.
105 வயதில் 25 கி.மீ நடப்பது சாத்தியமல்ல
ஆனால், இஞ்சிக்குழி அப்படி இல்லை. காரையாறு அணையிலிருந்து சுமார் 25 கி.மீ தூரம் அடர் வனப்பகுதியில் பயணம் செய்து தான் இந்த கிராமத்தை அடைய வேண்டும். அங்கு அரசு அலுவலகங்களோ, தொலைத்தொடர்பு வசதிகளோ, ஏன் ஒரு கடை கூட கிடையாது. சொல்லப்போனால் யானைகள், சிறுத்தைகள், கரடிகள், காட்டுப் பன்றிகள் போன்ற வனவிலங்குகள் வசிக்கும் அடர்ந்த காடு தான் இஞ்சிக்குழி. இதனால் தான் காணி பழங்குடி மக்கள் குடியிருப்புகளை காலி செய்துவிட்டு கீழே சென்றுவிட்டனர்.
தற்போது குட்டியம்மாள், அவரது மகன்கள் சங்கர பாண்டியன், வனராஜ், மருமகன் விஜயன் உறவினர் ஸ்ரீதர் அவரது மனைவி வசந்தி ஆகிய 6 பேர் மட்டுமே இஞ்சிக்குழியில் வசிக்கின்றனர். இதில் குட்டியம்மாளை தவிர மீதமுள்ள 5 பேரும் பெரும்பாலான நாட்களில் காரையாறுக்கு சென்று விடுகின்றனர். மாதத்தில் ஓரிரு நாள் மட்டுமே இவர்கள் இஞ்சிக்குழி செல்கின்றனர். ஆனால் 105 வயதை எட்டிய குட்டியம்மாள் பாட்டி மட்டும் இஞ்சிக்குழியை விட்டு செல்லாமல், வைராக்கியத்தோடு தன்னந்தனியாக வாழ்ந்து வருகிறார் என்பது வியப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இது தொடர்பாக சில மாதங்களுக்கு முன்னர் ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகம் சார்பில், வனத்துறை அனுமதியோடு காடு மலைகளைத் தாண்டி இஞ்சிக்குழிக்கு பயணப்பட்டோம். குட்டியம்மாள் பாட்டி அப்போது நம்மிடம், “இந்த காடு தான் எனக்கு பிடிக்கும். யானைகளின் சத்தமும் எனக்கு பிடிக்கும். எனவே இங்கிருந்து நான் வர மாட்டேன்” என கூறியிருந்தார்.
நாம் கடைசியாக இஞ்சிக்குழி சென்றிருந்த போது குட்டியம்மாள் பாட்டி வயோதிகம் காரணமாக சரிவர நடக்க முடியாமல், குனிந்து குனிந்து தான் நடந்தார். உடல் முழுவதும் தளர்ந்து காணப்பட்டது. தோல் சுருங்கி பழுத்த பழமாக காணப்பட்டார். எனவே, அவரால் வாக்களிக்க காடு மலைகளை தாண்டி காரையாறு வருவது மிகக்கடினம்.
அது மட்டுமல்ல, இஞ்சிக்குழியில் இருந்து காரையாறு வரவேண்டும் என்றால், சுமார் 25 கி.மீ அடர்ந்த வனப்பகுதியில் நடந்து தான் வர வேண்டும். அவரால் வாக்களிக்க கீழே வர முடியாது என்பதால், தபால் வாக்குப்பதிவு செய்ய அரசு ஏற்பாடு செய்யும் என்று அவரது உறவினர்கள் நம்பியிருந்தனர். ஆனால், இந்த முறையும் குட்டியம்மாள் பாட்டி வாக்களிப்பது கேள்விக்குறியாகியுள்ளது.
100 சதவீதம் வாக்குப்பதிவு என்பது வெறும் வார்த்தையாக மட்டுமல்லாமல், செயலளவில் இருக்க வேண்டும் என்பதே மக்களின் எண்ணம். ஆனால், அதை செயல்படுத்த வேண்டும் என்றால், இது போன்று ஒரு ஓட்டு என்று கூட பாராமல் கடும் சிரமங்களை கடந்து அந்த ஓட்டினை பதிவு செய்ய வைக்க வேண்டியது தேர்தல் ஆணையத்தின் கடமை. ஆனால் குட்டியம்மாள் பாட்டியின் ஒரு ஓட்டை தற்போது வரை தேர்தல் அதிகாரிகள் கண்டு கொள்ளாமல் இருப்பது சமூக ஆர்வலர்கள் மத்தியில் வியப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
பெயர் விடுபட்டது எப்படி?
இந்த விவகாரம் குறித்து நெல்லை மாவட்ட தேர்தல் வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தைத் தொடர்பு கொண்டோம். அவர்கள் நம்மிடம் கூறுகையில், “SIR பணிகளுக்கு சில மாதங்களுக்கு முன்பே வாக்காளர் பட்டியலில் உள்ள 85 வயதை கடந்த நபர்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு தபால் வாக்குப்பதிவு வழங்குவது தொடர்பாக வீடு வீடாகச் சென்று கணக்கெடுத்தோம். அப்போது 85 வயதை கடந்த நபர்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் உள்ள உறவினர்கள் பிஎல்ஓ-க்களிடம் தகவல் தெரிவித்தனர்.
அதன் பேரிலேயே தபால் வாக்குப்பதிவு செய்ய தகுதியுள்ள நபர்களின் பட்டியல் தயார் செய்யப்பட்டது. ஒருவேளை குட்டியம்மாள் பாட்டியின் உறவினர்கள் பிஎல்ஓ-க்களிடம் தகவல் சொல்லாமல் இருந்திருக்கலாம். அதன் காரணமாகவே வாக்காளர் பட்டியலில் அவர் பெயர் விடுபட்டிருக்க வாய்ப்புள்ளது” என்றனர்.
அதிகாரிகள் அலட்சியம்?
இது குறித்து மாவட்ட தேர்தல் நடத்தும் அதிகாரியான ஆட்சியர் சுகுமாரை ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகம் சார்பில் தொடர்பு கொண்டு கேட்ட போது, “சேரன்மகாதேவி சார் ஆட்சியர் தான் அந்த பகுதியை கவனித்து வருகிறார். நீங்கள் வேண்டுமானால் அவரிடம் கேளுங்கள். நானும் விசாரிக்கிறேன்” என்று பதில் அளித்தார். மற்றபடி குட்டியம்மாள் பாட்டி வாக்களிப்பதற்கான தீர்வு எதையும் அவர் கூறவில்லை.
கோரிக்கை
இது தொடர்பாக குட்டியம்மாளின் உறவினர் அய்யப்பன் நம்மிடம் கூறுகையில், “பாட்டிக்கு வயசாகிவிட்டதால் நடக்க முடியவில்லை. அவர் கடந்த 5 தேர்தல்களில் வாக்களிக்கவில்லை. இந்த முறையும் அவர் வாக்களிக்க அரசு எந்த ஏற்பாடும் செய்யவில்லை. தபால் வாக்குப்பதிவு வசதியும் அவருக்கு வழங்கப்படவில்லை. 100% வாக்குப்பதிவு என்கிறார்கள். ஆனால், இது போன்று எத்தனை மலைக் கிராமங்களில் வயதானவர்கள் புறக்கணிக்கப்பட்டிருப்பார்களோ? எனவே, பாட்டி ஓட்டுப் போட தேர்தல் ஆணையம் சிறப்பு ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும்” எனக் கோரிக்கை வைத்தார்.