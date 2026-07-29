7 மாதங்கள், 110 லிட்டர் தாய்ப்பால் தானம்: பச்சிளம் குழந்தைகளின் உயிர் காக்கும் கோவை தாய் காவியா!
பல பெண்களுக்கும் தாய்ப்பால் தானமாக வழங்க தயக்கம் உள்ளது. இதற்கு தனது குழந்தைக்கு பால் சுரப்பது குறைந்துவிடும் எனவும், உடலின் அழகு குறைந்துவிடும் எனவும் கருதுவதே முக்கியக் காரணமாக உள்ளது.
Published : July 29, 2026 at 7:00 PM IST
-BY எஸ்.சீனிவாசன்
"நாங்கள் அரசு மருத்துவமனைக்கு சென்றபோது, அங்கு நிறைய குழந்தைகளுக்கு தாய்ப்பால் இல்லை. ஒரு ஸ்பூன் தாய்ப்பால் கூட ஒரு குழந்தையின் உயிரைக் காப்பாற்றக்கூடிய சூழல் அங்கு இருந்தது. அதை நேரில் பார்த்த பின்புதான், தாய்ப்பாலை சேகரித்து அரசு மருத்துவமனைக்கு வழங்க தொடங்கினோம்"
தாய்ப்பால் தானம் செய்து பல பச்சிளம் உயிர்களை காப்பாற்றி வரும் கோவைப் பெண்ணின் கணவர் கிரிதரன் இவ்வாறு கூறுவது, தாய்ப்பால் தானம் எந்த அளவிற்கு ஒரு பிஞ்சு குழந்தையின் வாழ்க்கையில் முக்கியமானது என்பதை நமக்கு உணர்த்துகிறது.
கோவை பீளமேடு பகுதியை சேர்ந்தவர் காவியா (30). பொறியியல் பட்டதாரியான இவரது கணவர் கிரிதரன் மென்பொருளாளராக பணியாற்றி வருகிறார். இவர்களுக்கு இரண்டு ஆண் குழந்தைகள் உள்ளனர். தாய்ப்பால் தானம் மூலம் பச்சிளம் குழந்தைகளின் உயிர் காக்க உதவும் காவியா, தாய்ப்பால் வழங்குவதன் அவசியம் குறித்து கருவுற்ற பெண்களிடையே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி வருகிறார்.
அதிகப்படியான பால் சுரப்பு
காவியா தனது சேவைப் பயணம் எவ்வாறு தொடங்கியது என்பது குறித்து கூறுகையில், "என் முதல் குழந்தை மகிழ் குறைப் பிரசவத்தில் பிறந்தான். அதனால் அவனைப் பச்சிளம் குழந்தைகள் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் (NICU) சேர்க்க வேண்டியதாக இருந்தது. அவனுக்கு தாய்ப்பால் தருவதற்காக பம்ப் மூலம் எடுத்துத் தந்தேன்.
அப்போதுதான் எனக்கு 'ஹைபர் லேக்டேட்டிங்' என்ற அதிகப்படியாக தாய்ப்பால் சுரக்கும் நிலை இருப்பது தெரிந்தது. தினமும் சுரக்கும் பாலை பிரத்யேக பம்ப் மூலம் உறிஞ்சி வெளியேற்றினால்தான் உடம்பில் பால் சுரப்பு நீடிக்கும் என மருத்துவர்கள் தெரிவித்தனர்.
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மேலும் தாய்ப்பால் தானம் குறித்து மருத்துவர்கள் எடுத்துரைத்த நிலையில், அதிகப்படியாக சுரக்கும் தாய்ப்பாலை அதே வார்டில் சிகிச்சையில் இருந்த மற்ற குழந்தைகளுக்கு தானம் செய்தேன். அங்கு நிறைய குழந்தைகள் தாய்ப்பால் இல்லாமல் உயிருக்கு போராடுவதை என் கண்ணால் பார்க்க முடிந்தது. அந்த குழந்தைகளுக்கு உதவ வேண்டும் என தாய்ப்பாலை எனது கணவர் மற்றும் குடும்பத்தினரின் ஒத்துழைப்புடன் தானம் செய்யத் தொடங்கினேன்" என்று தெரிவித்தார்.
கலாம் உலக சாதனை புத்தகத்தில் இடம்
2023-ஆம் ஆண்டில் 7 மாதங்களில் 110 லிட்டர் தாய்ப்பாலை கோவை மற்றும் பொள்ளாச்சி அரசு மருத்துவமனைகளுக்கு காவியா தானமாக வழங்கினார். அதற்கு முன்பு வரை 7 மாதத்தில் 105 லிட்டர் தானமாக வழங்கியதுதான் சாதனையாக இருந்தது. இதனால் 'கலாம் உலக சாதனை' புத்தகத்தில் காவியா இடம் பிடித்தார்.
அதன்பிறகு அடுத்த ஓராண்டில் 60 லிட்டர் தாய்ப்பால் தானம் வழங்கினார். தற்போது இரண்டாவது குழந்தை பிறந்துள்ள நிலையில், கடந்த இரண்டரை மாதங்களில் 40 லிட்டர் தாய்ப்பாலை தானமாக வழங்கியுள்ளார். 2022-ஆம் ஆண்டிலிருந்து தொடர்ச்சியாக இவர் இந்த தானத்தை செய்து வருகிறார்.
இது குறித்து மேலும் பேசிய காவியா, "தாய்ப்பால் தானம் என்பது உணவைப் பகிர்வது மட்டுமல்ல, பச்சிளம் குழந்தையின் உயிரைக் காப்பாற்றும் மனிதநேய செயல். தாய்ப்பால் தானம் வழங்குவதன் மூலம் ஒரு குழந்தைக்கு மட்டுமின்றி ஏராளமான குழந்தைகளுக்கும் தாயாக இருக்கும் தாய்மை உணர்வு பெருமிதம் தருகிறது" என்கிறார்.
தாய்ப்பால் தானமும் கணவரின் ஆதரவும்
மனைவியின் இந்த உன்னதமான சேவைக்கு தோளோடு தோள் நின்று உதவி வரும் கணவர் கிரிதரன் இது பற்றிக் கூறுகையில், "இது உயிர் சம்பந்தப்பட்டது, அதிலும் பிறந்த குழந்தையைப் பற்றியது. அனைவரும் முன்வந்து தாய்ப்பால் தானம் கொடுக்க வேண்டும் என்பதுதான் எனது கருத்து. குழந்தைகளுக்கு எதை கொடுத்தாலும் தாய்ப்பால் தான் அடித்தளமாக இருக்கும்.
தானங்களை அனைவராலும் செய்ய முடியும். ஆனால் தாய்ப்பால் தானத்தை அம்மாக்களால் மட்டுமே தர முடியும். அதுவும் குறிப்பிட்ட காலம் வரை மட்டுமே தர முடியும். எனது மனைவி உறுதுணையாகவும் என்னால் முடிந்த உதவிகளையும் செய்து வருகிறேன். இது எனக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. எனது மனைவியைப் போல மற்ற தாய்மார்களும் தாய்ப்பால் தானம் வழங்க முன்வர வேண்டும்" எனக் குறிப்பிட்டார்.
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தயக்கங்களை உடைத்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துதல்
பல பெண்களுக்கும் தாய்ப்பால் தானமாக வழங்க தயக்கம் உள்ளது. இதற்கு தனது குழந்தைக்கு பால் சுரப்பது குறைந்துவிடும் எனவும், உடலின் அழகு குறைந்துவிடும் எனவும் கருதுவதே முக்கியக் காரணமாக உள்ளது. ஆனால் அது உண்மையல்ல என்று தெளிவுபடுத்தும் காவியா, "தாய்ப்பால் தானம் தருவதால் பால் சுரப்பு குறையும் என்பது தேவையற்ற பயம். சில பெண்கள் தயக்கம் காரணமாக அதிகப்படியாக சுரக்கும் பாலை வீணடித்து வருகின்றனர். இந்த தயக்கங்கள் இல்லாமல் பெண்கள் தாய்ப்பால் தானம் வழங்க முன்வர வேண்டும்.
குழந்தைகள் ஆரோக்கியமாக இருக்க தாய்ப்பால் மிக அவசியம். தாய்மார்கள் தங்களது குழந்தைகளுக்கு குறைந்தபட்சம் 6 மாதங்களுக்காவது தாய்ப்பால் தர வேண்டும். இதேபோல, அதிகப்படியாக சுரக்கும் தாய்ப்பாலை வீணாக்காமல் மற்ற குழந்தைகளின் உயிரைக் காப்பாற்ற தானமாகத் தரலாம். இது குறைப் பிரசவத்தில் பிறக்கும் குழந்தைகளையும், தாய்ப்பால் கிடைக்காத குழந்தைகளையும் காப்பாற்ற உதவும்" எனக் கூறினார்.
வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் முதல் 'மகிழ்ம்' அமைப்பு வரை
ஆரம்பத்தில் NICUவில் இருக்கும் குழந்தைகளைப் பார்த்த போது அவர்களுக்குத் தாய்ப்பால் தேவைப்பட்டதால், இவர்கள் வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் வைத்தும் நேரடியாகவும் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினார்கள். அதைப் பார்த்து நிறைய பெண்கள் தானம் கொடுக்க முன்வந்தார்கள்.
தற்போது 'மகிழ்ம் பிரஸ்ட் மில்க் டொனேஷன் டிரஸ்ட்' என்ற அமைப்பையும் அவர்கள் ஆரம்பித்துள்ளனர். அதில் நிறைய தாய்மார்கள் தாய்ப்பால் தானம் செய்ய முன்வந்துள்ளனர்.
தாய்ப்பால் தானம் குறித்த விழிப்புணர்வு அதிகரித்து வந்தாலும், இன்னமும் போதிய விழிப்புணர்வு இல்லை என்பதே உண்மை. எனவே தாய்ப்பால் தானம் வழங்குவது குறித்த விழிப்புணர்வை காவியா தொடர்ந்து ஏற்படுத்தி வருகிறார். இவரது முயற்சி மூலமாக இதுவரை 40 பெண்கள் தாய்ப்பால் தானம் செய்துள்ளனர்.
மேலும், தாய்ப்பாலை எப்படி எடுப்பது, எவ்வாறு சேமிப்பது உள்ளிட்டவை குறித்தும் வகுப்புகள் எடுத்து வருகிறார். தங்களது குழந்தைக்குத் தந்தது போக, மீதமுள்ள தாய்ப்பாலை வீணாக்காமல் தானமாக வழங்குவதன் மூலம் ஏராளமான குழந்தைகளின் உயிர்களைக் காப்பாற்ற முடியும் என்பதைத் தனது சொந்த அனுபவத்தின் மூலம் காவியா நிரூபித்து காட்டியுள்ளார்.