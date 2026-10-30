முத்துராமலிங்க தேவரின் அடையாளமாக மாறிய 13.5 கிலோ தங்கக் கவசம் - ஜெயலலிதா கொடுத்ததன் பின்னணி என்ன?

முத்துராமலிங்க தேவரின் அடையாளமாக மாறிய 13.5 கிலோ தங்கக் கவசம் - ஜெயலலிதா கொடுத்ததன் பின்னணி என்ன?
ஜெயலலிதா அன்று வழங்கிய தங்கக் கவசம், இப்போது வரை தேவர் ஜெயந்தி விழாவின் முக்கிய அடையாளங்களில் ஒன்றாக இருந்து வருகிறது.
Published : October 30, 2026 at 7:04 PM IST
BY - இரா. சிவக்குமார்
பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவர்... இந்திய சுதந்திரப் போராட்ட வரலாற்றையும், தமிழ்நாட்டு அரசியலையும் இவரது பெயரை தவிர்த்துவிட்டு யாராலும் எழுதிவிட முடியாது. நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸை தலைவராக ஏற்றுக் கொண்டு, அவரது ஃபார்வார்டு பிளாக் கட்சியை தமிழ்நாட்டில் திறம்பட இயக்கியவர் முத்துராமலிங்க தேவர். உயிருடன் இருந்த காலக்கட்டத்திலும் சரி, அவர் இறந்த பிறகும் சரி, கிட்டத்தட்ட 70 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக தமிழக அரசியலில் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை முத்துராமலிங்க தேவர் ஏற்படுத்தி வருகிறார் என்றால் அது மிகையாகாது.
எனவே தான், இன்று வரை அவரது பிறந்த நாளை மிகப் பெரிய குருபூஜையாக அரசியல் கட்சிகள் கொண்டாடி வருகின்றன. தமிழகத்தில் எந்தக் கட்சி ஆட்சிக்கு வந்தாலும், தேவர் குருபூஜை அன்று, முத்துராமலிங்க தேவர் சிலைக்கு தமிழக முதல்வர்கள் மரியாதை செலுத்துவது என்பது ஒரு மரபாகவே கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது.
ஜெயலலிதா கொடுத்த தங்கக்கவசம்
இந்த சூழலில், பசும்பொன்னில் உள்ள முத்துராமலிங்க தேவரின் நினைவிடத்தில் உள்ள அவரது உருவச்சிலைக்கு மறைந்த தமிழக முதல்வர் ஜெயலலிதா சுமார் 13.5 கிலோ எடையில் தங்கக் கவசம் அணிவித்தது அரசியல் களத்தில் மிகப்பெரிய பேசுபொருளாக இருந்தது. இப்போது வரை இருக்கிறது.
முத்துராமலிங்க தேவரின் சிலைக்கு ஜெயலலிதா, இந்த தங்கக் கவசத்தை அணிவிக்க என்ன காரணம்? அந்த தங்கக் கவசம் எவ்வாறு பாதுகாக்கப்படுகிறது? அது கடந்து வந்த சர்ச்சைகள் என்ன? என்பது குறித்து இங்கு சிறப்புக் கட்டுரைத் தொகுப்பை வழங்கியுள்ளோம்.
ஜெயலலிதாவிடம் வைக்கப்பட்ட கோரிக்கை
ராமநாதபுரம் மாவட்டம், கமுதி அருகே உள்ள பசும்பொன் கிராமத்தில் முத்துராமலிங்கத் தேவரின் நினைவிடம் அமைந்துள்ளது. இங்கு ஆண்டுதோறும் அக்டோபர் 30-ம் தேதி தேவர் ஜெயந்தி மற்றும் குருபூஜை விழா நடைபெற்று வரும் நிலையில், தேவர் சிலைக்கு நிரந்தரமாக அணிவிக்கக் கூடிய தங்கக் கவசம் வழங்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்தது.
கடந்த 2010-ஆம் ஆண்டு குரு பூஜையன்று, எதிர்க்கட்சி தலைவராக இருந்த ஜெயலலிதா, தேவர் நினைவிடத்துக்கு சென்ற போது, இந்தக் கோரிக்கை அவரது கவனத்துக்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டது.
13 கிலோ தங்கம்
2011-ம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டமன்றத் தேர்தலில் அதிமுக வெற்றி பெற்ற நிலையில், 2014-ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம், அதிமுக சார்பில் சுமார் 13.5 கிலோ எடை கொண்ட தங்கக் கவசத்தை தேவர் சிலைக்கு ஜெயலலிதா வழங்கினார். அந்த சமயத்தில் இந்த தங்கக்கவசம் சுமார் ரூ.4 கோடி முதல் ரூ.4.5 கோடி வரை மதிப்புடையதாக இருந்தது. அன்று தொடங்கி இப்போது வரை, குருபூஜை நிகழ்வில் தேவர் சிலைக்கு இந்த தங்கக்கவசம் அணிவிக்கப்படுகிறது.
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பாதுகாக்கப்படும் கவசம்
இந்த தங்கக் கவசத்தின் மதிப்பு மற்றும் பாதுகாப்பைக் கருத்தில் கொண்டு, மதுரை அண்ணா நகரில் உள்ள பேங்க் ஆஃப் இந்தியா வங்கிக் கிளையின் பாதுகாப்புப் பெட்டகத்தில் இது வைக்கப்பட்டு பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதற்காக அதிமுகவும், பசும்பொன் தேவர் நினைவாலயமும் இணைந்து செயல்படும் வகையில் 2014 மே 3-ஆம் தேதி புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தமும் மேற்கொள்ளப்பட்டது.
அதன்படி, அதிமுக பொருளாளரும், தேவர் நினைவாலய பொறுப்பாளரும் இணைந்து வங்கிப் பாதுகாப்புப் பெட்டகத்தை இயக்கும் நடைமுறை உருவாக்கப்பட்டது. ஒவ்வோரு ஆண்டும் அக்டோபர் 25-ம் தேதி வங்கியிலிருந்து கவசம் பெறப்பட்டு, தேவர் ஜெயந்தி விழா முடிந்த பின்னர் நவம்பர் 1-ஆம் தேதி மீண்டும் வங்கியில் ஒப்படைக்கப்படுவது தற்போது வரை வழக்கமாக உள்ளது.
அதிமுக பிளவும், தங்கக் கவச சர்ச்சையும்
2016-ஆம் ஆண்டு ஜெயலலிதா மறைவுக்குப் பின்னர் அதிமுகவில் ஏற்பட்ட தலைமைப் போட்டி, தங்கக் கவசத்தின் பாதுகாப்பு நடைமுறையிலும் சிக்கலை ஏற்படுத்தியது. 2017-ம் ஆண்டு அதிமுகவில் ஓ.பன்னீர்செல்வம், எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் டி.டி.வி. தினகரன் தரப்புகளுக்கு இடையே ஏற்பட்ட மோதலால், கவசத்தை வங்கியிலிருந்து பெறுவதில் குழப்பம் ஏற்பட்டது.
இதனை தொடர்ந்து, மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் கே.வீரராகவ ராவ் தலையிட்டு, வங்கியிலிருந்து கவசத்தை பெற்று நினைவாலயப் பொறுப்பாளர் காந்திமீனாள் நடராஜனிடம் ஒப்படைக்க நடவடிக்கை எடுத்தார். காவல் துறை பாதுகாப்புடன் கவசம் பசும்பொன் கொண்டு செல்லப்பட்டது.
மீண்டும் வெடித்த பிரச்சனை
2022-ஆம் ஆண்டு அதிமுகவில் ஒற்றைத் தலைமை தொடர்பாக எடப்பாடி பழனிசாமி - ஓ.பன்னீர்செல்வம் தரப்புக்கு இடையே ஏற்பட்ட மோதலானது, மீண்டும் தேவரின் தங்கக் கவசத்தில் எதிரொலித்தது. அதிமுக பொருளாளராக திண்டுக்கல் சீனிவாசன் நியமிக்கப்பட்ட நிலையில், வங்கி பாதுகாப்புப் பெட்டகத்தை இயக்குவதற்கான அதிகாரம் தொடர்பாக சிக்கல் எழுந்தது.
இதனால் கவசத்தை வழங்க வங்கி நிர்வாகம் தயக்கம் காட்டியது. இதையடுத்து, அதிமுக சார்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரைக் கிளையில் வழக்கு தொடரப்பட்டது.
2022 அக்டோபர் 26-ஆம் தேதி இடைக்கால உத்தரவு பிறப்பித்த நீதிமன்றம், அந்த ஆண்டுக்கான கவசத்தை நினைவாலய பொறுப்பாளர் மற்றும் ராமநாதபுரம் மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் மூலம் பெற்றுச் செல்லவும், விழா முடிந்ததும் மீண்டும் வங்கியில் ஒப்படைக்கவும் உத்தரவிட்டது. கவசத்துக்கு உரிய காவல்துறைப் பாதுகாப்பு வழங்கவும், அதிமுகவின் இரு தரப்பினரும் இந்த நடைமுறையில் தலையிடக் கூடாது என்றும் அறிவுறுத்தியது.
அதிகார மாற்றமும் நிரந்தரத் தீர்வும்
இந்நிலையில், இந்த வழக்கில், நீதிபதி ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன் 2023 அக்டோபர் 10-ஆம் தேதி தீர்ப்பு வழங்கினார். அதிமுகவின் அப்போதைய அரசியல் மற்றும் நிர்வாக மாற்றங்களை கருத்தில் கொண்டு, கட்சியின் பொருளாளர் திண்டுக்கல் சி.சீனிவாசன் பெயரில் மேற்கொள்ளப்பட்ட அதிகார மாற்றத்தை நீதிமன்றம் ஏற்றுக்கொண்டது.
மேலும், அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி வங்கிக்கு அனுப்பிய கடிதத்தின் அடிப்படையில் செயல்பட வேண்டும் என வங்கிக்கு உத்தரவிட்டு, வழக்கை முடித்து வைத்தது. இதன் மூலம் கவசத்தைப் பெறுவதற்கான நடைமுறையில் ஏற்பட்டிருந்த சட்டச் சிக்கலுக்கு நிரந்தரத் தீர்வு காணப்பட்டது.
இன்றைய மதிப்பு எவ்வளவு தெரியுமா?
2014-ஆம் ஆண்டு சுமார் ரூ.4 கோடி முதல் ரூ.4.5 கோடி வரை மதிப்பிடப்பட்ட இந்த 13.5 கிலோ தங்கக் கவசத்தின் தற்போதைய மதிப்பு கணிசமாக உயர்ந்துள்ளது. 2026 அக்டோபர் 30-ஆம் தேதி, அதாவது இன்று சென்னையில் ஒரு கிராம் 22 காரட் தங்கம் சுமார் ரூ.13,040 என்றும், 24 காரட் தங்கம் சுமார் ரூ.14,226 என்றும் தங்கச் சந்தை தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன. இதன்படி, 13.5 கிலோ தங்க கவசத்தின் தற்போதைய மதிப்பு ரூ.17.60 கோடி ஆகும்.
அரசியல் சர்ச்சைகளைக் கடந்த அடையாளம்
ஜெயலலிதா அன்று வழங்கிய தங்கக் கவசம், இப்போது வரை தேவர் ஜெயந்தி விழாவின் முக்கிய அடையாளங்களில் ஒன்றாகத் தொடர்ந்து இருந்து வருகிறது. அதே நேரத்தில், அதன் பாதுகாப்பு மற்றும் ஒப்படைப்பு நடைமுறைகள் அரசியல் கட்சியின் உள் விவகாரங்களால் பாதிக்கப்படாமல் இருக்க வேண்டிய அவசியத்தையும் கடந்த கால நிகழ்வுகள் உணர்த்துகின்றன.
'மோதிரம் கூட அணியாதவர் தேவர்' - வி.எஸ்.நவமணி
அகில இந்திய ஃபார்வர்டு பிளாக் கட்சியின் முன்னாள் மாநில தலைவரும், பசும்பொன் தேவர் சிந்தனை மைய நிர்வாகியுமான வி.எஸ். நவமணியிடம் இது தொடர்பாக ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகம் சார்பில் பேசினோம். அவர் கூறுகையில், "முத்துராமலிங்க தேவர் தனது வாழ்நாளில் ஒரு மோதிரம் கூட அணிந்தது கிடையாது. அவரை தெய்வமாக ஏற்று அதிமுக சார்பில் ஜெயலலிதா 13.5 கிலோ அளவில் தங்க கவசத்தை சாத்தினார்.
திருப்பதிக்கும், முருகன் கோயிலுக்கும் காணிக்கை செலுத்துவது போன்ற ஒரு நிகழ்வு தான் இது. அந்தக் குறிப்பிட்ட கவசம் தற்போது வரை அதிமுகவின் கணக்கில் தான் உள்ளது.
இந்த தங்க கவசத்தின் வாயிலாக தேவருக்கு பெருமை என்பதை விட அதிமுகவுக்கு பலன் என்று சொல்வதுதான் சரியாக இருக்கும். தேவர் தான் கட்டியிருந்த கதர் வேட்டியில் கூட கரை இருக்காது. சித்தரைப் போன்று வாழ்ந்த ஒரு முனிவர். தெய்வமான தேவருக்கு கோயில்களில் காணிக்கை செலுத்துவது போன்று செலுத்தி விட்டு சென்றிருந்தாலே போதுமானது. மாறாக, ஆண்டுதோறும் தங்கக் கவசத்தை சாத்துவது ஒரு சடங்காகவே மாறிவிட்டது" என்றார்.