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மழை வருவதற்குள் வேலை முடியணும் - சென்னை மாநகராட்சி ஆணையரின் அதிரடி உத்தரவு!

விருகம்பாக்கம் கால்வாய், ஓட்டேரி நல்லான் கால்வாய், வீராங்கால் ஓடை உள்ளிட்ட அனைத்து கால்வாய்களையும் தூர்வாரும் பணிகளை விரைந்து மேற்கொள்ள வேண்டும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி - கோப்புப்படம்
பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 29, 2026 at 7:33 PM IST

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சென்னை: மழைநீர் வடிகால் பணிகளை ஆகஸ்ட் மாதத்திற்குள் முடிக்க வேண்டும் என அதிகாரிகளுக்கு பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் சமீரன் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

சென்னை மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் சாலைகள் புதுப்பிப்பு, கால்வாய் சீரமமைப்பு, மழை நீர் வடிகால், சாலை மேம்பாலம் பணிகள், உள்ளிட்ட புனரமைப்பு மற்றும் மேம்பாட்டு பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. மேலும், தமிழ்நாட்டில் பருவ மழை தொடங்க உள்ள நிலையில் பருவமழையை எதிர் கொள்வதற்கான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து சென்னை மாநகராட்சியில் ஆய்வுக் கூட்டங்களும் அவ்வப்போது நடைபெற்று வருகின்றன.

இந்த நிலையில் பருவமழை முன்னேச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் தொடர்பான முக்கிய அறிவிப்பு ஒன்றை பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் சமீரன் இன்று வெளியிட்டுள்ளார்.

அதாவது, பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியில் உள்ள 44 நீர்வழி கால்வாய்களை தூர் வாரும் பணிகளில் தொடர்ந்து தனி கவனம் செலுத்தி விரைவில் அந்தப் பணிகளை முடிக்க வேண்டும்.

மேலும் நீர் வழி தடங்களில் தடுப்பு சுவர்கள் அமைக்கும் பணிகளை விரைவில் முடித்திட வேண்டும் என அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளார்.

மேலும், விருகம்பாக்கம் கால்வாய், ஓட்டேரி நல்லான் கால்வாய், வீராங்கால் ஓடை உள்ளிட்ட அனைத்து கால்வாய்களையும் தூர்வாரும் பணிகளை விரைந்து மேற்கொள்ள வேண்டும் எனவும் அந்த உத்தரவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் மழை நீரை வீணாக்காமல் அதிகமாக சேமிக்கும் வகையில் மழை நீர் சேமிப்புப் பணிகளை முடிக்கி விட வேண்டும், நீர் வடிகால்கள் சென்றடையும் வகையில் நீர் கால்வாய்களான அடையாறு, கூவம், பக்கிங்ஹாம் ஆகிய கால்வாய்களில் உள்ள முகத்துவாரங்களில் தடையின்றி மழை நீர் செல்லும் வகையில் தேங்கியிருக்கும் அடைப்புகளை நீக்கி தூர் வாரும் பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் எனவும் கூறப்பட்டுள்ளது.

இந்த பணிகளை மேற்கொள்ளும் போது அனைத்து சேவை துறைகளையும் ஒருங்கிணைத்து அதனை விரைவில் முடிக்க வேண்டும். இது மட்டுமின்றி பள்ளிக் கட்டடங்கள், சாலை மேம்பாட்டு பணிகள், நாய்கள் இன கட்டுப்பாட்டு மையம் பராமரிப்பு, கால்நடை காப்பகங்கள் சீரமைப்பு உள்ளிட்ட மற்ற அனைத்து வளர்ச்சி பணிகளையும் விரைந்து முடிக்க வேண்டும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

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இது தொடர்பான உத்தரவை அனைத்து மண்டல அலுவலர்களுக்கும் பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் டாக்டர் ஜி.எஸ். சமீரன் அனுப்பி வைத்துள்ளார்.

TAGGED:

DRAINAGE WORKS
STORMWATER DRAIN WORKS
மழைநீர் வடிகால் பணி
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