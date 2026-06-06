சேலத்தில் அனுமதியின்றி செயல்பட்ட கல்குவாரிகள், செங்கல் சூளைகள் - அதிகாரிகள் நோட்டீஸ்
அனுமதி பெறாமல் செயல்பட்டால் கல்குவாரிகள் மற்றும் செங்கல் சூளைகள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும், கடத்தலுக்கு பயன்படுத்தப்படும் வண்டிகள் பறிமுதல் செய்யப்படும் எனவும் அதிகாரிகள் எச்சரிக்கை விடுத்தனர்.
Published : June 6, 2026 at 12:57 PM IST
சேலம்: அரசு அனுமதி பெறாமல் சேலம் மாவட்டத்தில் செயல்பட்டு வந்த கல்குவாரிகள் மற்றும் செங்கல் சூளைகளில் கனிமவளத் துறை அதிகாரிகள் அதிரடி ஆய்வு மேற்கொண்டு நோட்டீஸ் வழங்கி அபராதம் விதித்தனர்.
சேலம் மாவட்டம், வலசையூர் அருகே உள்ள குள்ளம்பட்டி பகுதியில் அனுமதி இல்லாமல் கற்கள் மற்றும் செம்மண் வெட்டி எடுத்துச் செல்லப்படுவதாக கனிம வளத்துறை அதிகாரிகளுக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது. அந்த தகவலின் பேரில், கனிம வளத்துறை அதிகாரிகள் அந்த பகுதிக்கு சென்று ஆய்வு மேற்கொண்ட போது, அனுமதி இல்லாமல் டன் கணக்கில் கற்கள் வெட்டப்பட்டது கண்டறியப்பட்டது. மேலும் அனுமதி இல்லாமல் செம்மண் மலை போல் குவித்து வைக்கப்பட்டுள்ளதையம் அதிகாரிகள் கண்டறிந்தனர்.
தொடர்ந்து அங்கு செயல்பட்டு வந்த மூன்று செங்கல் சூளைகளிலும் ஆய்வு செய்த போது, அவை எந்த ஒரு அனுமதியும் பெறாமல் செயல்பட்டு வந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. பின்னர் வாழப்பாடி வட்டாட்சியர் முன்னிலையில், அனுமதி இல்லாமல் இயங்கி வந்த செங்கல் சூளைகளுக்கு நோட்டீஸ் வழங்கும் நடவடிக்கையும் மேற்கொள்ளப்பட்டது. மேலும் அனுமதி இல்லாமல் கொட்டப்பட்ட செம்மண்ணை அளவீடு செய்து, அதற்கான அபராதம் விதிக்கும் பணியிலும் அதிகாரிகள் ஈடுபட்டனர்.
தொடர்ந்து செங்கல் சூளை நடத்துபவர்களிடம், அனுமதி வாங்கி விட்டீர்களா? என்று அதிகாரிகள் கேட்டதற்கு, ஒரு முறை மட்டும் தான் அனுமதி வாங்கினோம் அதன் பிறகு வாங்கவில்லை என்று தெரிவித்துள்ளனர். அதனைத் தொடர்ந்து அனுமதி வாங்கி விட்டு தான் செங்கல் தயாரிக்க வேண்டும் எனவும், மண் எடுக்க வேண்டும் என்றும் அதிகாரிகள் அறிவுறுத்தினர்.
மேலும் அனுமதி பெறாமல் ஒரு கல் கூட வெளியே செல்லக் கூடாது, அப்படி வாகனம் வெளியே வந்தால் பறிமுதல் செய்யப்படும் என்று எச்சரிக்கை விடுத்தனர். கனிம வளத்துறை அதிகாரிகளின் இந்த திடீர் சோதனையால் அந்த பகுதியில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு நிலவியது.
இந்த சோதனை தொடர்பாக கனிமவளத்துறை அதிகாரிகள் கூறுகையில், சேலம் மாவட்டத்தில் அனுமதி பெறாமல் கல்குவாரிகள் மற்றும் மண் எடுக்கும் தொழில் நடைபெறுவது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. அனுமதி பெறாதவர்கள் அபராதத் தொகை செலுத்தி, முறையான அனுமதியை பெற வேண்டும். இல்லையென்றால், குவாரிகள் மூடப்படும்” என்று எச்சரித்தனர்.