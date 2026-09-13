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மதுராந்தகம் அருகே மலைக்கோயிலில் திருடப்பட்ட மரகத முருகர் சிலை மீட்பு- 3 பேர் கைது

சிசிடிவி காட்சிகள் மற்றும் விசாரணையில் கிடைத்த பல்வேறு ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் சிலை திருட்டில் தொடர்புடையவர்களை போலீசார் அடையாளம் கண்டனர்.

மீட்கப்பட்ட மரகத முருகர் சிலை
மீட்கப்பட்ட மரகத முருகர் சிலை (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 13, 2026 at 10:51 PM IST

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செங்கல்பட்டு: செங்கல்பட்டு மாவட்டம், மதுராந்தகம் அருகே மலை மீது அமைந்துள்ள நடுபழனி பாலமுருகன் மரகத தண்டாயுதபாணி கோயிலில் திருடப்பட்ட இரண்டரை அடி உயரமுள்ள அபூர்வ மரகத முருகர் சிலையை போலீசார் மீட்டுள்ளனர். சிலை திருட்டு தொடர்பாக 3 பேரை கைது செய்து போலீசார் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

செங்கல்பட்டு மாவட்டம், மதுராந்தகம் அருகே உள்ள பெருங்கரணை கிராமத்தில், மலை மீது பாலமுருகன் தண்டாயுதபாணி திருக்கோயில் அமைந்துள்ளது. இக்கோயிலின் மூலவராக, முழுமையாக மரகதக் கல்லால் செய்யப்பட்ட பாலமுருகன் தண்டாயுதபாணி சுவாமி சிலை பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டு பக்தர்களால் வழிபாடு செய்யப்பட்டு வருகிறது. பச்சை நிறத்தில் காட்சியளிக்கும் இந்த அபூர்வ மரகத சிலை சுமார் இரண்டரை அடி உயரம் கொண்டது.

இந்த சிலையை கடந்த 2008-ஆம் ஆண்டு மைசூரைச் சேர்ந்த கணபதி சச்சிதானந்த சுவாமிகள் டிரஸ்ட் மூலம் சுமார் ரூபாய் 3 லட்சம் மதிப்பில் கோயிலில் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.

மீட்கப்பட்ட மரகத முருகர் சிலை
மீட்கப்பட்ட மரகத முருகர் சிலை (ETV Bharat Tamil Nadu)

பங்குனி உத்திரம், சஷ்டி, தைப்பூசம் உள்ளிட்ட விசேஷ நாட்களில் இக்கோயிலுக்கு ஏராளமான பக்தர்கள் வந்து சாமி தரிசனம் செய்து வருகின்றனர். மொட்டை அடித்தல், காவடி எடுத்தல் உள்ளிட்ட நேர்த்திக் கடன்களையும் பக்தர்கள் செலுத்தி வருகின்றனர்.

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மூலவர் சன்னதியில் வைக்கப்பட்டிருந்த மரகத சிலைக்கு பாதுகாப்பாக மூன்று பெரிய கதவுகள் அமைக்கப்பட்டிருந்தன. கோயிலுக்குள் அத்துமீறி யாராவது நுழைந்தால் எச்சரிக்கும் வகையில் அபாய ஒலி எழுப்பும் கருவியும், கோயில் வளாகம் மற்றும் சுற்றுப்புற பகுதிகளை கண்காணிக்கும் வகையில் சிசிடிவி கேமராக்களும் பொருத்தப்பட்டுள்ளன.

இந்நிலையில், கடந்த 1-ஆம் தேதி இரவு வழக்கம்போல் பூஜைகளை முடித்துவிட்டு கோயில் பூசாரி கோயிலை பூட்டிவிட்டு வீட்டுக்கு சென்றுள்ளார். மறுநாள் காலையில் பூஜை செய்வதற்காக கோயிலுக்கு வந்தபோது கோயிலின் கதவுகள் உடைக்கப்பட்டிருந்ததை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தார்.

உள்ளே சென்று பார்த்தபோது, மூலவர் சன்னதியில் வைக்கப்பட்டிருந்த இரண்டரை அடி உயர மரகத பாலமுருகன் தண்டாயுதபாணி சுவாமி சிலை திருடப்பட்டது தெரியவந்தது. மேலும் கோவிலில் வைக்கப்பட்டிருந்த வெள்ளிப் பொருட்களும் திருடப்பட்டிருந்தன.

இதுகுறித்து உடனடியாக சித்தாமூர் காவல் நிலையத்துக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. போலீசார் சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து வந்து கோயில் முழுவதையும் ஆய்வு செய்தனர். கைரேகை நிபுணர்கள் வரவழைக்கப்பட்டு அங்கு பதிவாகியிருந்த தடயங்கள் சேகரிக்கப்பட்டன. மேலும் மோப்ப நாய் உதவியுடனும் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டனர்.

இந்த சம்பவம் தொடர்பாக சித்தாமூர் காவல் நிலையத்தில், BNS சட்டப்பிரிவுகள் 331(4), 305(d) ஆகியவற்றின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது. மரகத சிலையை திருடியவர்களை கண்டுபிடித்து கைது செய்வதற்காக செங்கல்பட்டு மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அய்மன் ஜமால் மேற்பார்வையில் மதுராந்தகம் உட்கோட்ட துணை காவல் கண்காணிப்பாளர் தீபக் ரஜினி தலைமையில் 6 காவல் ஆய்வாளர்களை கொண்ட தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டன.

தனிப்படை போலீசார், திருட்டு சம்பவம் நடைபெற்ற கோயில் மற்றும் அதன் சுற்றுப்புற பகுதிகளில் பொருத்தப்பட்டிருந்த கண்காணிப்பு கேமராக்களின் காட்சிகளை தீவிரமாக ஆய்வு செய்தனர். குறிப்பாக 100க்கும் மேற்பட்ட சிசிடிவி கேமராக்களில் பதிவான காட்சிகளை சேகரித்து ஆய்வு செய்தனர். கோவிலுக்குள் மர்ம நபர்கள் எந்த வழியாக நுழைந்தனர்? எத்தனை பேர் வந்தனர்? திருடப்பட்ட சிலையை எவ்வாறு எடுத்துச் சென்றனர்? என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு கோணங்களில் விசாரணை நடத்தப்பட்டது.

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மேலும் இதுபோன்ற குற்றச் சம்பவங்களில் ஏற்கனவே ஈடுபட்டு வந்த பழைய குற்றவாளிகளின் பட்டியலையும் போலீசார் ஆய்வு செய்தனர். 20 க்கும் மேற்பட்ட பழைய குற்றவாளிகளை பிடித்து அவர்களிடம் தீவிர விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டது. சிசிடிவி காட்சிகள் மற்றும் போலீசாரிடம் கிடைத்த பல்வேறு ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் சிலை திருட்டில் தொடர்புடையவர்களை போலீசார் அடையாளம் கண்டனர்.

இதையடுத்து சித்தாமூர் காவல் ஆய்வாளர் மகாலிங்கம் தலைமையிலான போலீசார் இன்று (செப்.13) அதிரடி நடவடிக்கை மேற்கொண்டு சிலை திருட்டில் தொடர்புடைய 3 பேரை கைது செய்தனர். அவர்களிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையின் அடிப்படையில், கோயிலில் இருந்து திருடப்பட்ட அபூர்வ மரகத பாலமுருகன் தண்டாயுதபாணி சுவாமி சிலையும் போலீசாரால் மீட்கப்பட்டது.

இந்த சிலை திருட்டு சம்பவத்தில் கைதான 3 பேருடன் வேறு யாருக்கும் தொடர்பு உள்ளதா? கோவிலில் இருந்து திருடப்பட்டதாக கூறப்படும் வெள்ளிப் பொருட்கள் எங்கு கொண்டு செல்லப்பட்டன? திருட்டு சம்பவத்தின் பின்னணியில் வேறு நபர்கள் உள்ளனரா? என்பது குறித்தும் போலீசார் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். கைது செய்யப்பட்டவர்களிடம் புலன் விசாரணை தொடர்ந்து நடைபெற்று வருவதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.

இந்த சம்பவத்தில் தொடர்புடையவர்களை விரைந்து கைது செய்து, திருடப்பட்ட மரகத முருகர் சிலையை மீட்ட தனிப்படை காவல் அதிகாரிகள் மற்றும் காவலர்களை டிஜிபி மகேஷ்குமார் அகர்வால் வெகுவாக பாராட்டினார்.

TAGGED:

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மரகத முருகர் சிலை மீட்பு
MADURANTAKAM TEMPLE THEFT ARREST

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