முதலமைச்சர் விஜய்க்கு திருஷ்டி கழிக்க சேவலை பலியிட்ட தவெக நிர்வாகியால் பரபரப்பு
திருச்சியில் 'ஜனநாயகன்' திரைப்படம் திரையரங்குகளில் வெளியான நிலையில் விஜய்யின் ரசிகர்கள் உற்சாகத்துடன் கொண்டாடி வருகின்றனர்.
Published : July 23, 2026 at 11:03 PM IST
திருச்சி: முதலமைச்சர் விஜய் மேல் திருஷ்டி இருப்பதாகக் கூறி பொதுவெளியில் அவரது புகைப்படத்தின் முன்பு தவெக நிர்வாகி சேவலை பலியிட்ட சம்பவத்தால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் நடிப்பில் ஹெச்.வினோத் இயக்கத்தில், அனிருத் ரவிச்சந்திரன் இசையமைப்பில் கேவிஎன் புரோடக்ஷன்ஸ் நிறுவனம் தயாரிப்பில் உருவாகியுள்ள 'ஜனநாயகன்' திரைப்படம் உலகம் முழுவதும் உள்ள திரையரங்குகளில் இன்று (ஜூலை 23) வெளியானது. தமிழ்நாட்டில் மட்டும் சுமார் 1,000 திரையரங்குகளில் 'ஜனநாயகன்' படம் வெளியானது. இப்படத்தை விஜய்யின் ரசிகர்கள் உற்சாகத்துடன் கொண்டாடி வருகின்றனர்.
தமிழ்நாடு முழுவதும் திரையரங்குகள் முன்பு வைக்கப்பட்டிருந்த கட் அவுட்டுகளுக்கு தவெகவினர், விஜய்யின் ரசிகர்கள் பால் அபிஷேகம் செய்தும், மலர்தூவியும், மேள தாளங்கள் முழங்க நடனமாடியும், பட்டாசுகளை வெடித்தும், கேக் வெட்டியும், பொதுமக்களுக்கு இனிப்புகளை வழங்கியும் கொண்டாடி மகிழ்ந்தனர்.
திருச்சி மாவட்டத்தில் மட்டும் 15- க்கும் மேற்பட்ட திரையரங்குகளில் 'ஜனநாயகன்' திரைப்படம் வெளியானது. குறிப்பாக, தெப்பக்குளம் அருகே உள்ள மாரிஸ் திரையரங்கம் முன்பு குவிந்திருந்த விஜய்யின் ரசிகர்கள், தவெக தொண்டர்கள் பட்டாசுகளை வெடித்தும், பேனருக்கு பால் அபிஷேகம் செய்தும், இசைக்கேற்ப நடனமாடியும் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினர்.
இதனைத் தொடர்ந்து, முதலமைச்சர் விஜய்க்கு திருஷ்டி இருப்பதாகக் கூறி அவரது படத்திற்கு முன்பு சேவலை தவெக நிர்வாகி ஒருவர் பலியிட்டார். மேலும், சேவலின் ரத்தத்தை விஜய்யின் புகைப்படத்தின் மீதும் தெளித்தார். இது குறித்த காணொளி சமூக வலைத்தளங்களில் வேகமாகப் பரவி வருகிறது.
இதற்கிடையே, திருச்சியில் உள்ள எல்.ஏ. திரையரங்கத்தில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை துணை சபாநாயகர் ரவிசங்கர், "முதலமைச்சர் விஜய் நடித்த இப்படத்தைக் காண எனக்கு மிகுந்த ஆர்வமாக உள்ளது. பல தடைகளைத் தாண்டி, முதலமைச்சர் விஜய் என்ற பெயருடன் அவர் திரையில் தோன்றுவது எங்களுக்கு மட்டற்ற மகிழ்ச்சியை அளிக்கிறது. ஒருவேளை தேர்தலுக்கு முன்பு இப்படம் ரிலீஸ் ஆகியிருந்தால், அவர் தளபதி விஜய்யாக திரையில் தோன்றியிருப்பார். தொடர்ந்து விஜய் படம் நடிக்க வேண்டும் என்பது அனைவரின் ஆசையாகும். தற்போதைய சூழலில், முதலமைச்சர் விஜய் எதிர்காலத்தில் இன்னொரு படம் நடித்தால் நன்றாக இருக்கும்; எனக்கும் அந்த ஆசை உள்ளது" என்றார்.