வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் இல்லையா? கவலை வேண்டாம் - வாய்ப்புத் தரும் தேர்தல் ஆணையம்

வாக்காளர்கள் தேர்தல் ஆணையத்தின் இணையதளத்தில் உள்ள படிவம் 6-இல் உள்ள தகவல்களை முழுவதுமாக நிரப்பி வேட்புமனு தாக்கல் நடைபெறுவதற்கு முன்பு தங்களின் பெயரைப் பதிவு செய்யலாம்.

கோப்புப் படம்
கோப்புப் படம் (ANI Photo)
Published : March 6, 2026 at 1:18 PM IST

மதுரை: வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணியின்போது (எஸ்.ஐ.ஆர்) விடுபட்ட பெயர்களை மீண்டும் சேர்த்துக் கொள்ளலாம் என தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது. வேட்பு மனு தாக்கலுக்கு 10 நாட்கள் முன்பு வரை விடுபட்டுப் போனவர்களின் பெயர்களை தேர்தல் ஆணையத்தின் இணையதளம் வாயிலாக சேர்த்துக் கொள்ளலாம் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்திய ஜனநாயகத்தின் உயிர்நாடியான தேர்தல்கள் வாயிலாக, மக்கள் தங்களை ஆளத் தகுதியுள்ள தலைவர்களை நேரடியாகத் தேர்வு செய்கின்றனர். ஒவ்வொரு 5 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை நடைபெறும் இந்தத் தேர்தல்கள், நேரடி மக்களாட்சியின் மகத்தான ஏற்பாடாகும்.

ஆகையால் இந்திய தேர்தல் ஆணையமும் ஒரு வாக்காளர்கூட விடுபடாமல் வாக்களிக்க வேண்டும் என்பதை தொடர்ந்து பல்வேறு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகளின் வாயிலாக வலியுறுத்தி வருகிறது. இதன் காரணமாக வாக்காளர்கள் தேர்தல்களில் பங்கேற்கும் விழுக்காடு ஓரளவுக்கு அதிகரித்து வருகிறது.

இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் வெளியீடு

கடந்த பிப்ரவரி 23ஆம் தேதி தமிழ்நாடு தலைமை தேர்தல் அலுவலர் அர்ச்சனா பட்நாயக், இறுதி வாக்காளர் பட்டியலை வெளியிட்டார். இதன் அடிப்படையில் தமிழ்நாடு முழுவதும் 5.67 கோடி பேர் தங்களது வாக்குகளைச் செலுத்த தயாராக உள்ளனர்.

அதேபோல 2025 நவம்பர் மாதம் எஸ்.ஐ.ஆர் மேற்கொள்ளப்பட்டன. இறந்துபோனவர்கள், வீடு மாறியவர்கள் என சில வாக்காளர்களின் பெயர்கள் அந்தந்த தொகுதிகளில் நீக்கம் செய்யப்பட்டன. உரிய ஆவணங்களோடு விண்ணப்பித்த வாக்காளர்களின் பெயர்கள் பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டன.

விடுபட்டவர்களுக்கான வாய்ப்பு

வெளிநாடு, வெளி மாநிலங்கள் இருப்போர் உள்ளிட்ட வேறு சில காரணங்களால் பெயர் நீக்கம் செய்யப்பட்ட வாக்காளர்களுக்கு, வாய்ப்புத் தரும் வகையில் தேர்தல் ஆணையம் தங்களது பெயர்களைப் பதிவு செய்யலாம் என அறிவித்தது.

இந்நிலையில், தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ்குமார் செய்தியாளர்களுக்கு அளித்த பேட்டியில், “தகுதியான ஒருவர், எப்போது வேண்டுமானாலும் வாக்காளர் பட்டியலில் தனது பெயரைச் சேர்க்க விண்ணப்பிக்கலாம். இறுதி வாக்காளர் பட்டியில் வெளியாகியிருந்தாலும், வேட்பாளர்கள் வேட்பு மனு தாக்கல் செய்வதற்கு 10 நாட்களுக்கு முன்பு வரை ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம்” எனக் கூறியுள்ளார்.

விடுபட்ட பெயரை சேர்ப்பது எப்படி

இதுகுறித்து மதுரை மாவட்ட ஆட்சியரும், மாவட்ட தேர்தல் அலுவலருமான பிரவீன்குமாரைத் தொடர்பு கொண்டு கேட்டபோது, "பெயர் விடுபட்டுப் போன வாக்காளர்கள் தேர்தல் ஆணையத்தின் இணையதளத்தில் உள்ள படிவம் 6-இல் உள்ள தகவல்களை முழுவதுமாக நிரப்பி வேட்புமனு தாக்கல் நடைபெறுவதற்கு முன்பு பதிவு செய்யலாம்.

ஆனால், தாங்கள் குடியிருக்கும் வீட்டு முகவரிக்கான சான்றுகள் கண்டிப்பாக அந்த விண்ணப்பத்துடன் இணைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். இதனை தேர்தல் ஆணையத்தின் இணையதளம் வாயிலாக மேற்கொள்வதே நல்லது" எனத் தெரிவித்தார்.

தேவையான ஆவணங்கள்

படிவம் 6இல் வாக்காளர் பெயருடன் அலைபேசி எண், மின்னஞ்சல் முகவரி, வாக்காளர்களாக உள்ள யாரேனும் ஒரு உறவினர் பெயர் மற்றும் அவர்களது விபரங்கள் ஆகியவற்றை நிரப்ப வேண்டும். இதன்பின்,

  1. ஆதார்
  2. பிறப்புச் சான்றிதழ்
  3. ஓட்டுநர் உரிமம்
  4. பான் கார்டு
  5. பாஸ்போர்ட்

உள்ளிட்ட ஆவணங்களில் ஏதேனும் ஒன்றை பிறந்த தேதிக்கான சான்றாக அளிக்க வேண்டும். மேலும், தற்போது குடியிருந்து வரும் இருப்பிட முகவரியைக் குறிப்பிட வேண்டும். இதற்காக,

  1. தண்ணீர்
  2. மின்சாரம்
  3. கேஸ் சிலிண்டர் பில்கள்
  4. வங்கி கணக்கு
  5. அஞ்சல் கணக்கு எண்
  6. வாடகை ஒப்பந்தம்

போன்ற ஆவணங்களுள் ஏதேனும் ஒன்றை இருப்பிட முகவரிக்கான ஆவணங்களாக இணைக்க வேண்டும்.

ஆவணங்களை சரிபார்த்தல்

இந்த விபரங்களையும், உரிய ஆவணங்களையும் நிரப்பிய பின்னர், உறுதிமொழிப் பகுதியில் தேவையான அனைத்தையும் பதிவுசெய்த பின்னர் நம்முடைய கையெழுத்தை சேர்த்துவிட்டு, ‘ஓகே’ கொடுத்துவிட்டால் போதும். நம்முடைய பகுதியைச் சேர்ந்த வாக்குச்சாவடி அலுவலர் தொடர்பு கொண்டு அனைத்தையும் மறு உறுதி செய்த பின்னர், நம் பெயர் வாக்காளர் பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டு விடும்.

நாம் வழங்குகின்ற தகவல்கள், ஆவணங்கள் அனைத்தையும் ஒருமுறைக்கு இருமுறை சரிபார்த்த பின்னர் பதிவேற்றம் செய்வது நல்லது. ஆகையால் தமிழ்நாட்டிலுள்ள ஒவ்வொரு வாக்காளரும், தங்களது வாக்குகளை வருகின்ற 2026 சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்காக பதிவு செய்ய வேண்டும் என்ற தேர்தல் ஆணையத்தின் முயற்சிக்கு நாமும் வலு சேர்ப்போம்.

