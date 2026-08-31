ஸ்டெர்லைட் துப்பாக்கி சூடு விவகாரம்; கூடுதல் இழப்பீட்டு தொகை கோரிக்கைக்கு அரசு பதிலளிக்க உத்தரவு
ஓய்வுபெற்ற நீதிபதியின் துறை ரீதியான நடவடிக்கை பரிந்துரையை மீண்டும் தொடங்க வாய்ப்புள்ளதா? என கேள்வி எழுப்பிய நீதிபதிகள், இதுகுறித்து அரசு பதிலளிக்கவும் உத்தரவிட்டு விசாரணையை தள்ளி வைத்தனர்.
Published : August 31, 2026 at 9:27 PM IST
மதுரை: தூத்துக்குடி ஸ்டெர்லைட் துப்பாக்கி சூடு விவகாரத்தில் இழப்பீட்டு தொகையை கூடுதலாக வழங்க கோரி அளிக்கப்பட்ட மனுவுக்கு அரசு பதிலளிக்க உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவிட்டுள்ளது.
மதுரை பி.பி.குளம் பகுதியைச் சேர்ந்த கதிரேசன் உள்ளிட்டோர் உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்திருந்தனர். அதில், "ஸ்டெர்லைட் காப்பர் நிறுவனத்தை நிரந்தரமாக மூடக் கோரி போராட்டம் நடத்திய பொதுமக்கள் மீது சீருடை அணியாத துப்பாக்கிச் சுடும் வீரர்களை பயன்படுத்தி, காவல்துறையின் நிலையான நடைமுறைகளை பின்பற்றாமல் துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தியதாகவும், இதற்கு பொறுப்பானவர்கள் மீது குற்றவியல் வழக்குப்பதிவு செய்ய உத்தரவிட வேண்டும்" என கோரியிருந்தனர்.
இந்த மனு நீதிபதிகள் சி.வி.கார்த்திகேயன், ஆர்.சக்திவேல் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது அரசு தரப்பு வழக்கறிஞர், "நீதிபதி அருணா ஜெகதீசனின் அறிக்கை ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டு உயிரிழந்த குடும்பத்தினருக்கு 25 லட்ச ரூபாய் இழப்பீடு வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், அறிக்கையின் அடிப்படையில் அதிகாரிகள் மீது துறை ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பிட்ட சில நடவடிக்கைகள் மட்டும் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன. அவ்வாறு அறிக்கையின் பரிந்துரைகள் அனைத்தும் முடித்து வைக்கப்பட்டுள்ளது" என வாதிட்டார்
அப்போது மனுதாரர் தரப்பில், "இழப்பீட்டு தொகை கூடுதலாக வழங்கப்பட வேண்டும்" என வாதிடப்பட்டது. இதை கேட்ட நீதிபதிகள், தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் தாக்கல் செய்த பதில் மனுவை பார்த்த பிறகு, மனுதாரர் கோரிக்கை குறித்து மனு தாக்கல் செய்ய வேண்டும்" என உத்தரவிட்டனர்.
அத்துடன், ஓய்வு பெற்ற நீதிபதியின் துறை ரீதியான நடவடிக்கை பரிந்துரையை மீண்டும் தொடங்க வாய்ப்புள்ளதா? என கேள்வி எழுப்பிய நீதிபதிகள், இதுகுறித்து அரசு சார்பில் பதில் மனு தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டு விசாரணையை ஒத்திவைத்தனர்.