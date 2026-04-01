வாக்குச்சாவடிகளில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வசதிகள் - தேர்தல் ஆணையம் பதில்

வாக்குச்சாவடிகளில் நிரந்தர சாய்தள வசதிகளை ஏற்படுத்தி தர வேண்டும் என்று மனுதாரர் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

சென்னை உயர்நீதிமன்றம்
சென்னை உயர்நீதிமன்றம்
Published : April 1, 2026 at 3:16 PM IST

சென்னை: தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள அனைத்து வாக்குச்சாவடிகளிலும், மாற்றுத்திறனாளிகள் வாக்களிக்க சாய்தள வசதிகள் ஏற்படுத்த நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் 2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் வரும் ஏப்ரல் 23-ம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. இதற்கான வாக்கு எண்ணிக்கை மே 4-ம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. தேர்தலை முன்னிட்டு அனைத்து மாவட்டங்களிலும், மாவட்ட ஆட்சியர்கள் தேர்தல் அதிகாரிகளாக நியமிக்கப்பட்டு பணிகள் விறுவிறுவென நடைபெற்று வருகின்றன.

இந்நிலையில், மாற்றுத்திறனாளிகள் எளிதில் அணுகும் வகையில் வாக்குச்சாவடிகளில் உரிய வசதிகளை ஏற்படுத்திக் கொடுக்கக் கோரி, மாற்றுத்திறனாளியான வைஷ்ணவி ஜெயகுமார் என்பவர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார்.

இந்த வழக்கு தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ.தர்மாதிகாரி மற்றும் நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் அமர்வில் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது மாற்றுத்திறனாளிகள் சட்ட விதிகளை அமல்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கும்படி அனைத்து மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதாக தேர்தல் ஆணையம் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது. மேலும், அனைத்து வாக்குச்சாவடிகளிலும் சாய்தள வசதிகள் அமைப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன என்றும், இது தொடர்பான முழுமையான விவரங்கள் பதில் மனுவாக தாக்கல் செய்யப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டது.

இருப்பினும், வாக்குச்சாவடிகளில் நிரந்தர சாய்தள வசதிகளை ஏற்படுத்த வேண்டும் என மனுதாரர் தரப்பில் வலியுறுத்தப்பட்டது. இதையடுத்து, மாற்றுத்திறனாளிகள் வாக்குச்சாவடிகளை எளிதில் அணுகும் வகையில் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்த விவரங்களை பதில் மனுவாக தாக்கல் செய்ய தேர்தல் ஆணையத்துக்கு நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர். மேலும் இந்த வழக்கு விசாரணையை அடுத்த வாரத்துக்கு ஒத்திவைத்தனர்.

சட்டமன்றத் தேர்தலில் மாற்றுத்திறனாளிகள் எளிதாக வாக்களிக்கும் வகையில் வாக்குசாவடிகளில் அடிப்படை வசதிகள் முதல் சாய்தள வசதிகள், கைப்பிடி கம்பிகள், சக்கர நாற்காலி, சைகை மொழியில் குறிப்புகள், வாக்குசாவடிகளை எளிதில் கண்டுபிடிக்கும் வகையிலான வசதிகள், வாக்காளர்களுக்கான உதவி எண் உள்ளிட்ட பல்வேறு வசதிகள் செய்திட அதிகாரிகளுக்கு அந்தந்த மாவட்ட அளவில் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதாக தேர்தல் ஆணைய வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

குறிப்பாக, தேர்தல் ஆணையம் மூலம் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு உதவும் வகையில் 'சாக்‌ஷம்' என்ற செயலியும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதில் தங்களை பற்றி விவரங்களை மாற்றுத்திறனாளிகள் பதிவு செய்துகொள்வதன் மூலம் வாக்குப்பதிவு நாளில் சக்கர நாற்காலி, போக்குவரத்து வசதி உள்ளிட்டவற்றை அவர்கள் பெற இயலும் பார்வை குறைபாடும், கேட்கும் திறன் குறைப்பாடு கொண்டவர்கள் உபயோகிக்கும் வகையிலும் இச்செயலி வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

