கோவில்களின் சொத்துக்களை மீட்க நடவடிக்கை - அறநிலையத் துறைக்கு உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு
மனுதாரரின் புகாரில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறோம் என்று இந்து சமய அறநிலையத்துறை சார்பில் உயர்நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
Published : July 31, 2026 at 7:58 PM IST
சென்னை: தருமபுரி மாவட்டத்தில் உள்ள பல்வேறு கோவில்களுக்கு சொந்தமான சொத்துக்கள் மீட்பது குறித்து அதிகாரிகள் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
சேலம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த திருத்தொண்டர் அறக்கட்டளையின் தலைவர் ராதாகிருஷ்ணன் என்பவர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்துள்ள மனுவில், "தர்மபுரி மாவட்டம், காரிமங்கலம் மற்றும் புலிக்கரை கிராமங்களில் கோடலம்மன் கோவில், செல்லியம்மன் கோவில், ஈஸ்வரன் கோவில், பெருமாள்சாமி கோவில், திருமலைத்தேவர் கோவில் என்று பல கோவில்கள் உள்ளன. இந்த கோவில்களுக்கு ஏராளமான சொத்துக்கள் உள்ளன.
இந்து சமய அறநிலையத்துறைக் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள இந்த கோவில் சொத்துக்கள் சரிவரப் பராமரிக்கப்படாமல் தனியார் வசம் உள்ளது. இந்த கோவில் நிலங்கள் சட்டவிரோதமாகக் கட்டுமானங்கள், ஆக்கிரமிப்புகள் மற்றும் சட்டவிரோதமாக வாடகை வசூல் என்று பல சம்பவங்கள் நடக்கின்றன. அதிகாரிகள் இந்த சட்டவிரோத நடவடிக்கைகளை தடுக்க நடவடிக்கை எடுப்பது இல்லை.
இந்த குற்றச் செயல்களைச் செய்யும் நபர்கள் மீது புகார் செய்தாலும், சிவில் பிரச்சனை என்று கூறி வழக்குப்பதிவு செய்ய காவல்துறை மறுக்கின்றனர். இந்த கோவில் சொத்துக்களை மீட்க கடந்த 2023- ஆம் ஆண்டு முதல் பல கோரிக்கை மனுக்கள் கொடுத்தும் இதுவரை எந்த நடவடிக்கையும் அரசு எடுக்கவில்லை. அதனால், இதுகுறித்து நடவடிக்கை எடுக்க அறநிலையத்துறைக்கு உத்தரவிட வேண்டும்" என்று கோரியிருந்தார்.
இந்த மனு நீதிபதி கிருஷ்ணன் ராமசாமி முன்பு இன்று (ஜூலை 31) விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது மனுதாரர் ராதாகிருஷ்ணன் நேரில் ஆஜராகி, "இந்த கோவில்களுக்கு சொந்தமான சுமார் 1,000 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள நிலத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள கடைகள் உள்ளிட்ட பல வணிக நிறுவனங்கள் வாடகைத் தொகை கொடுக்காமல் சட்டவிரோதமாக ஆக்கிரமித்துள்ளன" என்று வாதிட்டார்.
அதைத் தொடர்ந்து இந்து சமய அறநிலையத்துறை தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "மனுதாரர் புகாரில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறோம்" என்றார்.
இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதி, "கோவில் சொத்துக்கள் மீட்பது தொடர்பாக 12 வாரங்களுக்குள் அறநிலையத்துறை அதிகாரிகள் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என உத்தரவிட்டு வழக்கை முடித்து வைத்தார்.