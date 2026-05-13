நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் பங்கேற்க தடை: திருப்பத்தூர் எம்எல்ஏ மனு மீது உச்ச நீதிமன்றம் முக்கிய உத்தரவு
நீதிபதி விக்ரம் நாத் தலைமையிலான 3 நீதிபதிகள் அடங்கிய அமர்வு சீனிவாச சேதுபதியின் மனு மீது விசாரணை நடத்தியது.
Published : May 13, 2026 at 12:58 PM IST
புதுடெல்லி: திருப்பத்தூர் தவெக சட்டமன்ற உறுப்பினர் சீனிவாச சேதுபதி சட்டப் பேரவை நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் கலந்து கொள்ள கூடாது என்று உயர் நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் தடை விதித்துள்ளது.
நடைபெற்று முடிந்த 17-வது சட்டப் பேரவை தேர்தலில் திருப்பத்தூர் தொகுதியில் போட்டியிட்ட திமுக முன்னாள் அமைச்சர் பெரிய கருப்பன், அவரை எதிர்த்து போட்டியிட்ட தவெக வேட்பாளர் சீனிவாச சேதுபதியிடம் 1 வாக்கு வித்தியாசத்தில் தோல்வி அடைந்தார்.
இதையடுத்து, திருப்பத்தூர் தொகுதியில் இருந்த தபால் வாக்கு ஒன்று திருப்பத்தூர் தொகுதி எண் 50-க்கு சென்று விட்டது. அந்த வாக்கை சிவகங்கை அருகே உள்ள திருப்பத்தூர் தொகுதி எண் 185-ல் சேர்க்க வேண்டும் என முன்னாள் அமைச்சரும் திமுக வேட்பாளருமான பெரிய கருப்பன் தேர்தல் ஆணையத்தில் புகார் அளித்தார்.
அந்த புகார் மீது தேர்தல் ஆணையம் நடவடிக்கை எடுக்காததால், தபால் வாக்குகளை மீட்க வேண்டும். வாக்கு எண்ணிக்கை தொடர்பான காணொலி காட்சிகளை பாதுகாப்பாக வைக்க உத்தரவிட வேண்டும். அதுவரை தவெக சார்பில் வெற்றி பெற்றதாக அறிவிக்கப்பட்ட சீனிவாச சேதுபதி சட்டமன்ற உறுப்பினராக பதவியேற்க தடை விதிக்க வேண்டும் என பெரிய கருப்பன் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார்.
இந்த வழக்கை விசாரித்த சென்னை உயர் நீதிமன்றம், திருப்பத்தூரில் தவெக சார்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர் சீனிவாச சேதுபதி சட்டப் பேரவை நம்பிக்கை வாக்கொடுப்பில் கலந்து கொள்ள கூடாது என இடைக்கால தடை விதித்து நேற்று உத்தரவிட்டிருந்தது.
சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் இடைக்கால உத்தரவுக்கு தடை விதிக்கக் கோரி சீனிவாச சேதுபதி தரப்பில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டது. இந்த வழக்கு உச்ச நீதிமன்றத்தில் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது.
நீதிபதி விக்ரம் நாத் தலைமையிலான 3 நீதிபதிகள் அடங்கிய அமர்வு சீனிவாச சேதுபதியின் மனு மீது விசாரணை நடத்தியது. அப்போது, நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் கலந்து கொள்ள கூடாது என்ற சென்னை உயர் நீதிமன்ற உத்தரவுக்கு தடை விதித்தனர். மேலும், வழக்கு விசாரணையை மேலும் 2 வாரங்களுக்கு ஒத்தி வைத்து நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.