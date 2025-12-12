தெரு நாய்களுக்கு மைக்ரோ சிப் வாங்கும் டெண்டருக்கு இடைக்கால தடை
டெண்டர் சட்ட விதிகளுக்கு எதிரானது என்று கூறி, பாதிக்கப்பட்ட Exhilar innovative Solutions நிறுவனம் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தது.
Published : December 12, 2025 at 9:16 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள தெரு நாய்களுக்கு மைக்ரோ சிப் வாங்கும் டெண்டருக்கு இடைக்கால தடை விதித்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவிற்கு பிறகு, தமிழ்நாட்டில் உள்ள 38 மாவட்டங்களிலும், தெரு நாய்களுக்கு கருத்தடை அறுவை சிகிச்சை செய்யும் பணி தற்போது நடைபெற்று வருகிறது. கருத்தடை செய்யப்பட்ட நாய்களுக்கு மைக்ரோ சிப் பொருத்தவும் அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.
அதற்காக முதற்கட்டமாக சுமார் 2,40,000 மைக்ரோ சிப் வாங்குவதற்காக தமிழ்நாடு கால்நடை அபிவிருத்தி முகமை மூலம் டெண்டர் கோரியது. இந்த டெண்டரில் கலந்து கொண்ட 5 நிறுவனங்களில், விதிமுறைகள் பூர்த்தி செய்யாததால் 4 நிறுவனங்கள் தகுதி இழப்பு செய்யப்பட்டன.
இந்த டெண்டரில் கலந்து கொண்ட Exhilar Innovative Solutions என்ற நிறுவனம் குறைந்த தொகைக்கு கோரியதால் அதுவே தகுதி உள்ள நிறுவனமாக அறிவிக்கப்பட்டது. இதே நிறுவனம் ஏற்கனவே சென்னை மாநகராட்சியில் தெரு நாய்களுக்கான மைக்ரோ சிப்புகளை வழங்கி வருகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்த முதல் டெண்டர் செயல்பாட்டில் இருந்த நிலையில், அந்த டெண்டரை ரத்து செய்யாமல் தமிழ்நாடு கால்நடை அபிவிருத்தி முகமை இரண்டாவது டெண்டருக்கு அறிவிப்பு வெளியிட்டது.
இரண்டாவதாக வெளியிடப்பட்ட டெண்டரில், கடந்த முறை விதிமுறைகளை பூர்த்தி செய்யவில்லை என நிராகரிக்கப்பட்ட Sri Durga Medical Solutions என்ற நிறுவனம் தேர்வு செய்யப்பட்டதாக அறிவிக்கப்பட்டது. ஏற்கனவே தகுதி இழப்பு செய்யப்பட்ட நிறுவனம் 15 நாட்களில் மீண்டும் தகுதி பெற்றதாக அறிவிக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து, இரண்டாவது டெண்டர் அறிவிக்கப்பட்ட பின் முதல் டெண்டரை ரத்து செய்த கால்நடை பராமரிப்பு மற்றும் மீனவர் நலத்துறை செயலளர் சுப்பையன் ஐஏஎஸ் தலைமையிலான குழு, Exhilar Innovative Solutions நிறுவனம் கோரி இருந்த தொகையை இணையதளத்தில் வெளியிட்டது.
இது டெண்டர் சட்ட விதிகளுக்கு எதிரானது என்று கூறி, பாதிக்கப்பட்ட Exhilar innovative Solutions நிறுவனம் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தது.
இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி என். சதீஷ்குமார், டெண்டர் சட்ட விதிகள் மீறப்பட்டு இருப்பதாக கூறி, மைக்ரோ சிப் வாங்கும் டெண்டர் நடவடிக்கைகளுக்கு இடைக்கால தடை விதித்து உத்தரவிட்டார்.