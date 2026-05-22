திருக்கண்ணபுரம் சௌரிராஜ பெருமாள் கோயில் திருப்பணிகளுக்கு இடைக்கால தடை

கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
சென்னை: நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் திருக்கண்ணபுரத்தில் உள்ள பழமையான சௌரிராஜ பெருமாள் கோயிலில் நடைபெற்று வரும் திருப்பணிகளுக்கு இடைக்கால தடை விதித்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் திருக்கண்ணபுரத்தில் உள்ள சௌரிராஜ பெருமாள் திருக் கோவில் பூலோக வைகுண்டம் என அழைக்கப்படுகிறது. இந்த கோயிலுக்குள் கண்ணபுரம் நாயகி சன்னதி உள்ளிட்ட பல சன்னதிகள் உள்ளன. கோயிலில் உள்ள மண்டபத்தில் அஷ்ட லட்சுமி ஓவியங்கள் வரையப்பட்டிருந்தன. கோயில் சுவர்களிலும், தூண்களிலும் வரலாற்று கல்வெட்டுகள் நிறைந்துள்ளன.

புராதன கட்டடமான இந்த கோயிலில் புதுப்பிப்பு மற்றும் கட்டுமான பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. கோயிலின் இந்த திருப் பணிகளில் சிமெண்ட் உள்ளிட்ட நவீன பொருட்களை பயன்படுத்துவதால், புராதனம் மற்றும் தொன்மை பாதிக்கப்படுகிறது எனக் கூறி, சீரமைப்பு பணிகளுக்கு தடை விதிக்க வேண்டும் என தூத்துக்குடியை சேர்ந்த வழக்கறிஞர் கே. பாலசுப்பிரமணியன் பொது நல வழக்கு தாக்கல் செய்துள்ளார்.

அந்த மனுவில், "தொன்மையான, வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த புராதன சின்னங்களை பாதுகாக்க 2012 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு புராதன சின்ன ஆணையத்தின் ஒப்புதல் இல்லாமல் இந்த சீரமைப்பு பணிகள் நடைபெறுவதை தொடர அனுமதித்தால், தொல்லியல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பழமையான கட்டடங்களுக்கு சரி செய்ய முடியாத மிகப் பெரிய பாதிப்பு ஏற்படும்" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

எனவே இந்த சீரமைப்பு பணிகளுக்கு தடை விதிக்க வேண்டும். இதுவரை ஏற்பட்ட சேதத்தை மதிப்பீடு செய்ய தொல்லியல் துறைக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்திருந்தார்.

இந்த நிலையில், இந்த வழக்கு நீதிபதிகள் ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன், வி. லட்சுமி நாராயணன் அமர்வில் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, மனுதாரர் பாலசுப்பிரமணியன் தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர், "பழமையான ஆலயங்களை பாதுகாக்கும் வகையில் புராதன சின்ன ஆணையம் அமைக்க வேண்டும் என சென்னை உயர் நீதிமன்ற உத்தரவிட்டும் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. புராதன சின்னங்களை பாதுகாக்க தவறினால், கோயில்களின் புனிதத் தன்மை பாதிக்கப்படும்" என தெரிவித்தார்.

இதையடுத்து, திருக்கண்ணபுரம் சௌரிராஜ பெருமாள் கோயிலில் திருப்பணிகளை மேற்கொள்ள ஜூன் 30 ஆம் தேதி வரை இடைக்காலத் தடை விதித்த நீதிபதிகள், வழக்கு குறித்து இந்து சமய அறநிலையத் துறை பதிலளிக்கவும் உத்தரவிட்டு வழக்கை ஒத்தி வைத்தனர்.

