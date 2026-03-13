ETV Bharat / state

உதகை பைகாரா ஏரியில் பெட்ரோல், டீசல் படகுகளுக்கு தடை - உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு

முந்தைய உத்தரவை சலீம் அலி பறவையியல் கல்வி நிறுவனம் மற்றும் மத்திய மண் மற்றும் நீர் பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி நிறுவனத்திற்கு அனுப்பி வைக்கும்படி, கோவை மற்றும் நீலகிரி மாவட்ட நீதிபதிகளுக்கு உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.

உதகை பைகாரா ஏரி
உதகை பைகாரா ஏரி (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : March 13, 2026 at 7:09 PM IST

சென்னை: உதகையில் உள்ள பைகாரா ஏரியில் பெட்ரோல், டீசல் படகுகளுக்கு தடை விதித்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

தமிழ்நாடு மட்டுமல்லாமல், இந்தியாவின் முக்கிய சுற்றுலா தலங்களில் ஒன்று உதகை. இது நீலகிரி மாவட்டத்தில் உள்ளது. இங்குள்ள பைகாரா ஏரியில் படகு சவாரிக்கு பெட்ரோல், டீசல் மோட்டார் படகுகள் பயன்படுத்தப்படுவதால், ஒலி மாசு ஏற்படுவதுடன், ஏரி நீரும் மாசடைவதாக சுற்றுச்சூழல் வழக்குகளை விசாரிக்கும் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் சிறப்பு அமர்வின் கவனத்துக்கு கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன் கொண்டு செல்லப்பட்டது.

ஆனால், அடர்ந்த வனப் பகுதிக்குள் படகு சவாரி நடத்தப்படுவதில்லை என்றும், பைகாரா ஏரியில் எதிர்காலத்தில் மின்சார படகுகள் மட்டுமே இயக்கப்படும் என தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சி கழகம் சார்பில் அறிக்கை சமர்ப்பித்திருந்தது.

இதையடுத்து கோவையில் உள்ள சலீம் அலி பறவையியல் கல்வி நிறுவனம் மற்றும் உதகையில் உள்ள மத்திய மண் மற்றும் நீர் பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி நிறுவனம் ஆகியவை, நிபுணர்களை அனுப்பி ஏரியில் மோட்டார் படகுகளின் ஒலி அளவு, ஏரி நீரின் மாதிரிகளில் உள்ள மாசின் அளவு ஆகியவை குறித்து ஆய்வு செய்து அறிக்கை அளிக்க வேண்டும் என உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது.

இந்த நிலையில் இந்த வழக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் நீதிபதிகள் என். சதீஷ்குமார், டி. பரத சக்கரவர்த்தி ஆகியோர் அமர்வில் இன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்படாததோடு மட்டுமல்லாமல், சுற்றுலா வளர்ச்சி கழகத்தின் அதிகாரிகள் யாரும் ஆஜராகவும் இல்லை. அதனால், உயர் நீதிமன்றத்தின் முந்தைய உத்தரவை சலீம் அலி பறவையியல் கல்வி நிறுவனம் மற்றும் மத்திய மண் மற்றும் நீர் பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி நிறுவனம் ஆகியவற்றுக்கு அனுப்பி வைக்கும்படி, கோவை மற்றும் நீலகிரி மாவட்ட நீதிபதிகளுக்கு உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.

அந்த உத்தரவு நகலைப் பெற்று, நிபுணர்களை நியமித்து பைகாரா ஏரியை ஆய்வு செய்து அறிக்கை தாக்கல் செய்யும்படி அந்த இரு நிறுவனங்களுக்கும் உத்தரவிட்ட நீதிபதிகள், அதுவரை ஏரியில் பெட்ரோல் மற்றும் டீசலில் இயங்கும் இயந்திர படகுகளை இயக்க கூடாது என தடை விதித்து உத்தரவிட்டனர். மேலும், இந்த வழக்கின் விசாரணையை ஏப்ரல் 17 ஆம் தேதிக்கு தள்ளி வைத்தனர்.

