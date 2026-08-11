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ரூ.4 கோடி பணம் பறிமுதல் வழக்கு: நயினார் நாகேந்திரன் மீதான குற்றச்சாட்டு பதிவுக்கு தடை

பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட வழக்கு விசாரணையை ஆகஸ்ட் 19-ம் தேதிக்கு தள்ளி வைத்த நீதிபதி லட்சுமிநாராயணன், பதில் மனு தாக்கல் செய்ய காவல்துறைக்கு உத்தரவிட்டார்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 11, 2026 at 7:38 PM IST

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சென்னை: நாடாளுமன்ற தேர்தலின் போது 4 கோடி ரூபாய் பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட வழக்கில் பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் உள்ளிட்டோர் மீது நாளை (ஆக 12) நடைபெறவிருந்த குற்றச்சாட்டு பதிவை நிறுத்தி வைத்து சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

கடந்த 2024-ம் ஆண்டு மக்களவை தேர்தலின் போது நெல்லை விரைவு ரயிலில் சுமார் 4 கோடி ரூபாய் பணம் கைப்பற்றப்பட்டது. தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தில் பணம் கைப்பற்றப்பட்ட நிலையில், திருநெல்வேலி தொகுதி வாக்காளர்களுக்கு கொடுக்க பணம் எடுத்து செல்லப்பட்டதாக கூறப்பட்டது. அந்த தொகுதியில் பாஜக சார்பாக தற்போதையை மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் போட்டியிட்டார்.

இந்நிலையில், இந்த விவாகரம் தொடர்பாக பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், தமிழக பாஜகவின் முன்னாள் அமைப்பு பொதுச் செயலாளர் கேசவ விநாயகம், அந்த கட்சியை சேர்ந்த எஸ்.ஆர்.சேகர் உள்ளிட்ட 13 பேர் மீது சிபிசிஐடி காவல்துறை வழக்குப் பதிவு செய்தது.

இந்த வழக்கில் சென்னை ஜார்ஜ் டவுன் நீதிமன்றத்தில் சிபிசிஐடி காவல்துறை தரப்பில் நயினார் நாகேந்திரன், கேசவ விநாயகம், எஸ்.ஆர்.சேகர் உட்பட 13 பேருக்கு எதிராக குற்றப்பத்திரிக்கை தாக்கல் செய்து, குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட அனைவருக்கும் அதன் நகல் வழங்கபட்டது. குற்றம் சாட்டப்பட்ட அனைவர் மீதான குற்றச்சாட்டுகள் நாளை (ஆக 12) ஜார்ஜ் டவுன் நீதிமன்றத்தில் பதிவு செய்யப்பட இருந்தது.

இந்நிலையில் தன் மீதான வழக்கை ரத்து செய்ய கோரியும் நீதிமன்ற விசாரணைக்கு தடை கோரியும் எஸ்.ஆர் சேகர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார். அதில் "சிபிசிஐடி காவல்துறையின் இறுதி அறிக்கை இயந்திரத்தனமாக உள்ளது. போதுமான எந்த ஆதாரங்கள் இல்லாமல் எனக்கு எதிரான வழக்கு விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.

வழக்கில் குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட இருவர் அளித்த வாக்குமூலத்தின் அடிப்படையில் எனக்கு எதிராக வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. வாக்காளர்களுக்கு அளிக்க தான் பணம் கொண்டு செல்லபட்டது என்ற சட்டப்பூர்வ ஆதாரங்களை காவல்துறை நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யவில்லை. எனவே வழக்கை ரத்து செய்ய வேண்டும்" என கேட்டுக் கொண்டிருந்தார்.

இந்த வழக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி லட்சுமி நாராயணன் முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் குரு கிருஷ்ணகுமார், "மனுதாரர் மீது குற்றம் சுமத்தக் கூடிய எந்த போதுமான ஆதாரங்களும் காவல்துறை நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யவில்லை. முறையான ஆதாரங்கள் இல்லாமல் மனதாரருக்கு எதிராக தாக்கல் செய்த இறுதி அறிக்கையினை ரத்து செய்ய வேண்டும். நாளை (ஆக 12) குற்றச்சாட்டு பதிவு நடைபெறவுள்ளதால் வழக்கு விசாரணை முடிவடையும் வரை அதனை தள்ளி வைக்க வேண்டும்" என வாதிட்டார்.

காவல் துறை தரப்பில் ஆஜரான மாநில குற்றவியல் வழக்கறிஞர் ஜான் சத்யன், மனுவிற்கு விரிவாக பதில் அளிக்க போதுமான அதற்கு கால அவகாசம் வழங்க வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டார்.

இதனையடுத்து வழக்கு விசாரணையை ஆகஸ்ட் 19-ஆம் தேதிக்கு தள்ளி வைத்த நீதிபதி லட்சுமி நாராயணன், பதில் மனு தாக்கல் செய்ய காவல் துறைக்கு உத்தரவிட்டார். அதுவரை குற்றச்சாட்டு பதிவுகளை மேற்கொள்ள கூடாது என்றும் தடை விதித்தார்.

TAGGED:

நயினார் நாகேந்திரன்
4 கோடி பணம் பறிமுதல் வழக்கு
சென்னை உயர் நீதிமன்றம்
MHC
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