புஸ்ஸி ஆனந்த் மீது நடவடிக்கை எடுக்க தடை நீடிப்பு - உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு

புஸ்ஸி ஆனந்த் தரப்பில், காவல் துறை உள்நோக்கத்துடன் அரசியல் காரணங்களுக்காக இந்த வழக்கை பதிவு செய்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டது.

புஸ்ஸி ஆனந்த் - கோப்புப்படம்
புஸ்ஸி ஆனந்த் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 29, 2026 at 7:04 PM IST

1 Min Read
சென்னை: தவெக தலைவர் விஜயின் ரோட் ஷோ நிகழ்ச்சிக்கு அனுமதி பெற சென்ற போது, காவல் துறையினரை பணி செய்ய விடாமல் தடுத்ததாக போடப்பட்ட வழக்கில் புஸ்ஸி ஆனந்த் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கூடாது என்ற தடையை நீட்டித்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

திருச்சியில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜயின், அரசியல் ரோட் ஷோ நிகழ்ச்சிக்கு காவல் துறையின் அனுமதி பெற கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் புஸ்ஸி ஆனந்த் கடந்த 2025 ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் 6 ஆம் தேதி திருச்சிக்கு சென்றிருந்தார்.

அப்போது, திருச்சி - புதுக்கோட்டை சாலையில் உள்ள விமான நிலையம் எதிரே உள்ள விநாயகர் கோயிலில் அவர் மனுக்களை வைத்து வழிபாடு நடத்தினார். அப்போது அங்கே ஏராளமான த.வெ.க தொண்டர்கள் திரண்டதால், திருச்சி - புதுக்கோட்டை சாலையில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது.

வாகனங்கள் போக்குவரத்துக்கு இடையூறாக நிறுத்தப்பட்டிருந்ததால், அவற்றை அப்புறப்படுத்துமாறு காவல் துறையினர் கோரியும், தொண்டர்கள் அதற்கு மறுத்து, காவல் துறையுடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர்.

இதையடுத்து, சட்ட விரோதமாகக் கூடுதல், காவல் துறையினரை பணி செய்யவிடாமல் தடுத்தல், போக்குவரத்துக்கு இடையூறு ஏற்படுத்துதல் உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரிவுகளின் கீழ், த.வெ.க. பொதுச் செயலாளர் புஸ்ஸி ஆனந்த், திருச்சி தெற்கு மாவட்ட செயலாளர் கரிகாலன் உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் மீது திருச்சி விமான நிலையக் காவல் துறையினர் வழக்குப் பதிவு செய்தனர்.

இந்த வழக்கை ரத்து செய்யக் கோரி, புஸ்ஸி ஆனந்த் தொடர்ந்த வழக்கை விசாரித்த உயர் நீதிமன்றம் காவல் துறை விசாரணைக்கு இடைக்கால தடை விதித்து உத்தரவிட்டிருந்தது.

இந்நிலையில், இந்த வழக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி ஜெகதீஷ் சந்திரா முன் இன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது புஸ்ஸி ஆனந்த் தரப்பில், காவல் துறை உள்நோக்கத்துடன் அரசியல் காரணங்களுக்காக இந்த வழக்கை பதிவு செய்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டது. திருச்சியில் கூட்டம் கூடியதால் எந்த அசம்பாவிதங்களும் ஏற்படவில்லை என தெரிவிக்கப்பட்டது.

இதையடுத்து,காவல் துறை விசாரணைக்கு விதிக்கப்பட்ட தடையை மேலும் 4 வாரங்களுக்கு நீட்டிப்பதாக தெரிவித்த நீதிபதி ஜெகதீஷ் சந்திரா, வழக்கை ஒத்தி வைத்து உத்தரவிட்டார்.

