மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் மற்றும் ஜாய் கிரிஸில்டா விவகாரம்: மாநில மகளிர் ஆணையத்தில் நடந்தது என்ன?
எனக்கும் என் குழந்தைக்கும் நேர்ந்த இந்த ஏமாற்றத்திற்கு மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் பொறுப்பேற்க வேண்டும் என ஜாய் கிரிஸில்டா தெரிவித்தார்.
Published : October 16, 2025 at 7:28 PM IST
சென்னை: மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் மற்றும் ஜாய் கிரிஸில்டா இருவரிடமும் மாநில மகளிர் ஆணையம் இரண்டரை மணி விசாரணை நடைபெற்றது. அவர்கள் மீண்டும் 29 ஆம் தேதி நேரில் ஆஜராக மாநில மகளிர் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
பிரபல சமையல் கலைஞர் மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் மீது ஆடை வடிவமைப்பாளர் ஜாய் கிரிஸில்டா கடந்த மாதம் சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் பரபரப்பு புகார் ஒன்றை அளித்திருந்தார். அந்த புகாரில், "ரங்கராஜ் எனது கணவர். நாங்கள் திருமணம் செய்து கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக இணைந்து வாழ்ந்து வந்தோம். ஆனால் கடந்த இரண்டு மாதங்களாக அவர் என்னை விட்டு விலகி விட்டார்.
என்னிடம் தொடர்பை முற்றிலும் துண்டித்துள்ளார். நான் அவரை நேரில் சந்திக்க முயன்ற போது, இரண்டு முறையும் என்னை அடித்து விரட்டியுள்ளார். இப்போது என் வயிற்றில் வளரும் குழந்தைக்கு ரங்கராஜ் தான் தந்தை. எனக்கும் என் குழந்தைக்கும் நேர்ந்த இந்த ஏமாற்றத்திற்கு அவர் பொறுப்பேற்க வேண்டும். அவர் என்னுடன் சேர்ந்து வாழ போலீசார் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" இவ்வாறு அவர் குறிப்பிட்டிருந்தார்.
இந்த நிலையில் காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் அளித்த புகார் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை என தொடர்ந்து ஜாய் கிரிஸில்டா சமூக வலைதளத்தில் குற்றச்சாட்டை முன் வைத்து வந்தார். மேலும் முதல்வர் தனிப்பிரிவுக்கும் ஆன்லைன் மூலமாகவும் புகார்களை அளித்தார். இந்த நிலையில் இந்த புகார் தொடர்பாக கடந்த மாதம் சென்னை ஆயிரம் விளக்கு பகுதியில் உள்ள குழந்தைகள் மற்றும் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றத் தடுப்பு பிரிவு துணை ஆணையர் அலுவலகத்தில் ஜாய் கிரிஸில்டா ஆஜராகி விசாரணை அதிகாரிகளிடம் ஆதாரங்கள், புகைப்படங்கள், செல்போன் உரையாடல் அனைத்தையும் கொடுத்து அவர்கள் கேட்கும் கேள்விக்கும் விளக்கம் அளித்தார்.
அதே போல், மாதம்பட்டி ரங்கராஜிடமும் விசாரணை நடத்தப்பட்டது. மேலும், இந்த விவகாரம் தொடர்பாக நீதிமன்றத்தில் வழக்கு இருப்பதால் நீதிமன்றத்தில் பார்த்துக் கொள்கிறேன் என அவர் காவல்துறை அதிகாரிகளிடம் பதில் அளித்ததாகவும் தகவல் வெளியாகியது. இந்த நிலையில் அவர் கொடுத்த புகாரின் மீது எந்தவித முன்னேற்றமும் இல்லாததால் சென்னை சேப்பாக்கத்தில் உள்ள மாநில மகளிர் ஆணையத்தில் தலைவி குமாரியிடம் வழக்கறிஞரும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான சுதா உடன் சென்று மாதம்பட்டி ரங்கராஜன் மீது ஜாய் கிரிசல்டா புகார் அளித்தார்.
தன்னை நம்ப வைத்து ஏமாற்றிய மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும், நடவடிக்கை எடுக்காத காவல்துறையினர் மீதும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் மாநில மகளிர் ஆணையத்தில் கொடுக்கப்பட்ட புகாரில் குறிப்பிட்டிருந்தார். மேலும் தனது வழக்கறிஞருடன் ஜாய் கிரிசல்டா மாநில மகளிர் ஆணைய அலுவலகத்தில் ஆஜராகி தனது தரப்பு விளக்கங்களை தெரிவித்தார்.
இந்தநிலையில் கடந்த இரண்டு நாட்களுக்கு முன் விசாரணைக்கு ஆஜராக மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் மற்றும் ஜாய் கிரிசல்டாவுக்கு தமிழ்நாடு மாநில மகளிர் ஆணையம் சம்மன் அனுப்பியது. அதன்படி, சென்னை சேப்பாக்கத்தில் உள்ள மாநில மகளிர் ஆணையத்தில், மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் தனது மனைவி ஸ்ருதியுடன் இன்று ஆஜரானார்.
மாதம்பட்டி ரங்கராஜின் மனைவி ஸ்ருதி, வழக்கறிஞர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இதே போல், ஜாய் கிரிசல்டாவும் ஆஜரானார். இருவரிடம் தனித்தனியாக மாநில மகளிர் ஆணையத்தின் தலைவி குமாரி விசாரணை நடத்தினார்.
அப்போது, விசாரணை அதிகாரிகளிடம் ஆதாரங்களை சமர்பித்து இருவரும் விளக்கம் அளித்தனர். ஜாய் கிரிசல்டா திருமணம் ஆன வீடியோ, புகைப்பட ஆதராங்களையும் அளித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. மேலும், இருவரும் விசாரணைக்கு முழுமையான ஒத்துழைப்பு அளித்ததாகவும் மீண்டும் வரும் 29 ஆம் தேதி நேரில் ஆஜராகுமாறும் மகளிர் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது.