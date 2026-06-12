ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலை வழக்கில் கைதானவர்களுக்கு ஜாமீன் வழங்க உயர்நீதிமன்றம் மறுப்பு
ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலை வழக்கில் இதுவரை 27 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், 15 பேருக்கு நீதிமன்றம் ஜாமீன் வழங்கியுள்ளது.
Published : June 12, 2026 at 8:24 PM IST
சென்னை: ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலை வழக்கை சிபிஐ விசாரணைக்கு மாற்றுவது குறித்து தமிழக அரசு விரைவில் முடிவு செய்யும் என காவல்துறை தரப்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
பகுஜன் சமாஜ் கட்சியில் மாநில தலைவர் ஆம்ஸ்ட்ராங் கடந்த 2024-ஆம் ஆண்டு ஜூலை 05-ஆம் தேதி பெரம்பூரில் உள்ள அவரது இல்லத்திற்கு அருகே மர்ம கும்பலால் வெட்டி படுகொலை செய்யப்பட்டார். இந்த படுகொலை தொடர்பாக இதுவரை 27 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். இவர்களில் வழக்கறிஞர் ஹரிதரன், மன்னா, பொன்னை பாலு, சந்தோஷ் ஆகியோர் ஜாமீன் கேட்டு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தனர்.
இந்த மனு நீதிபதி சி. குமரப்பன் முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, மனுதாரர்கள் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர்கள் சந்திரசேகரன் மற்றும் ஶ்ரீதர், 'இதுவரை 15 பேருக்கு ஜாமீன் வழங்கப்பட்டுள்ளது. மற்றவர்கள் சுமார் 700 நட்களாக சிறையில் உள்ளனர். குற்றம்சாட்டப்பட்டவர்களுக்கு கொலையில் நேரடியாக தொடர்பு இல்லை. வழக்கறிஞர் ஹரிதரன் மற்றவர்களுக்கு தெரிந்தவர்கள் என்பதால் வழக்கில் இணைக்கப்பட்டுள்ளார். இந்த கொலையில் கூட்டு சதி இருக்கலாம் என்ற அனுமானத்தின் அடிப்படையில் இவர்களை கைது செய்துள்ளனர்.
இவர்கள் ரவுடி ஆற்காடு சுரேஷின் உறவினர்கள் என்பதால் திட்டமிட்டு கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். வழக்கறிஞர் ஹரிதரனை தவிர மற்றவர்கள் சாலையோர வியாபாரம் செய்து குடும்பத்தை கவனித்து வருகின்றனர். இதுவரை அடையாள அணிவகுப்பு நடத்தப்படவில்லை. ஜாமீனில் வெளியே வந்தால் கொலை செய்யப்பட வாய்ப்பு உள்ளது என்பதால் ஜாமீன் வழங்க மறுப்பு தெரிவிப்பதாக காவல்துறை அறிக்கை தாக்கல் செய்ததை ஏற்க முடியாது.
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சிபிஐ விசாரணைக்கு தடை விதித்த உச்ச நீதிமன்றம், வழக்கை யார் விசாரிப்பது என்பதை புதிய அரசு முடிவு செய்யலாம் என தெரிவித்துள்ளது' என்று வாதிட்டனர்.
காவல்துறை தரப்பில், 'இந்த கொலையில் பல்வேறு கூட்டு சதிகள் உள்ளன. குற்றம்சாட்டப்பட்டுள்ளவர்களுக்கு 4 லட்சம் ரூபாய் பணம் கைமாறியுள்ளது. செல்ஃபோன்கள் கைப்பற்றப்பட்டு ஆதாரங்கள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன. வழக்கை சிபிஐ விசாரணைக்கு மற்றுவது குறித்து விரைவில் முடிவு செய்யப்படும். எனவே கைதானவர்களுக்கு ஜாமீன் வழங்க கூடாது' என்ற வாதம் முன்வைக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, 'உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு நிலுவையில் இருப்பதால் தற்போது உயர் நீதிமன்றம் விசாரிக்க முடியாது. வழக்கை யார் விசாரிப்பது என்பது குறித்து புதிய அரசங்கத்தின் முடிவை பொறுத்திருந்து பார்க்க வேண்டும். ஜாமீன் வழங்க இது சாதாரண கொலை வழக்கு இல்லை. அதனால், தற்போதைய நிலையில் ஜாமீன் வழங்க முடியாது' என தெரிவித்து தீர்ப்பை ஜூன் 15-ஆம் தேதி ஒத்திவைத்தார்.