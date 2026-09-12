டாஸ்மாக் பாட்டிலுக்கு 10 ரூபாய்: தானியங்கி இயந்திரத்தை அறிமுகம் செய்யும் பணி தீவிரம் - நீதிமன்றத்தில் அரசு தகவல்
மாநிலத்தில் உள்ள 4,500 டாஸ்மாக் கடைகளிலும் இந்த தானியங்கி வெண்டிங் மெஷின் வைக்க அரசு முடிவு செய்துள்ளது.
Published : September 12, 2026 at 11:12 AM IST
சென்னை: மதுபாட்டில்களை திரும்ப பெறும் திட்டத்தில் உள்ள முறைகேடுகளை தடுக்க, தானியங்கி கருவி மூலம் அவற்றை பெறும் திட்டத்தை 3 மாதத்தில் நடைமுறைபடுத்த இருப்பதாக தமிழ்நாடு அரசு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளது.
டாஸ்மாக் மதுபாட்டில்களை திரும்ப பெறுவது தொடர்பான வழக்குகள் நீதிபதிகள் என். செந்தில்குமார், கே. ராஜசேகர் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது, தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் ஆஜரான தலைமை வழக்கறிஞர் விஜய் நாராயண், “டாஸ்மாக் கடைகளில் தற்போது செயல்பாட்டில் உள்ள பாட்டில்களை திரும்ப பெறும் திட்டத்தில் பல்வேறு சிக்கல்கள் உள்ளது. தொடர்ந்து புகார்கள் எழுந்து வருகிறது.
கடை ஊழியர்கள் மீது ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த நடைமுறையில் உள்ள குறைகளை முழுவதுமாக நீக்க தானியங்கி கருவியை பயன்படுத்த அரசு திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
டாஸ்மாக் கடைகளில் தானியங்கி கருவிகளை நிறுவுவதற்கான ஒப்பந்தப்புள்ளி (டெண்டர்) கடந்த ஆகஸ்ட் 31-ஆம் தேதி விடப்பட்டுள்ளது. இந்த கருவி மாநிலம் முழுவதும் உள்ள 4,500 டாஸ்மாக் கடைகளிலும் வைக்கப்படும். ஒரு கருவி சுமார் 2,000 பாட்டில்களை தக்க வைக்கும் தன்மை கொண்டது.
இந்த எந்திரத்தில் காலி பாட்டில்களை கொடுத்து தொலைபேசி எண்ணை கொடுத்தால், சம்மந்தப்பட்ட நபரின் வங்கி கணக்குக்கு 10 ரூபாய் பணம் சென்று விடும். யூபிஐ எண் இல்லாதவர்களுக்கு, க்யூஆர் கோட் ரசீது வழங்கப்படும். அந்த ரசீதைப் பயன்படுத்தி,
மீண்டும் மதுபானக் கடையில் கொடுத்து வாடிக்கையாளர்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.
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இதற்காக தனி ஊழியர்கள் கொண்ட பிரிவு ஏற்படுத்தப்பட்டு கண்காணிக்கப்படும். கன்னியாகுமரியில் மது வாங்கும் ஒருவர் சென்னையில் பாட்டிலை செலுத்தியும் பணம் பெற முடியும். இடைத்தரகர்கள் யாரும் இல்லாமல் நடைபெற உள்ள புதிய முறையால், 10 ரூபாய் கூடுதலாக வசூலிக்கப்படுவது முழுவதுமாக தடுக்கப்படும்.
தானியங்கி கருவியை நிறுவி இந்த திட்டத்தை முழுமையாக நடைமுறைக்கு கொண்டு வர 3 மாதங்கள் ஆகும். மற்ற மாநிலங்களில் இந்த திட்டம் செயல்பாட்டில் உள்ளது. அதன்படி இத்திட்டம் தமிழ்நாட்டில் அமல்படுத்தப்படும்” என தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள், அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து விரிவான அறிக்கை தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டு விசாரணையை ஒத்திவைத்தனர்.