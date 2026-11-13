தமிழகம் முழுவதும் நடைபாதை ஆக்கிரமிப்புகளை உடனே அகற்ற வேண்டும் - தமிழக அரசுக்கு உயர் நீதிமன்றம் கெடு
ஆக்கிரமிப்புகள் தொடர்பாக சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு எதிராக உரிய நடவடிக்கைகளைத் தொடங்க வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டது என்று நீதிபதிகள் காட்டமாக தெரிவித்தனர்.
Published : November 13, 2026 at 7:58 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு முழுவதும் நடைபாதைகளில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை உடனடியாக அகற்ற சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
சென்னை மாநகரில் நடைபாதைகளில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றக் கோரி ஷாஜூ அலெக்ஸ் என்பவர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் பொதுநல வழக்கு ஒன்றை தொடர்ந்திருந்தார். இந்த வழக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் நீதிபதிகள் எஸ்.எம்.சுப்பிரமணியம் மற்றும் ராஜேஷ் விவேகானந்தன் அமர்வு முன்பு இன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது மனுதாரர் சார்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் வி.பி.ஆர்.மேனன், "நடைபாதைகளில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளால் சாலை விபத்துகள் அதிகரித்துக் கொண்டே செல்கின்றன. இதுதொடர்பாக தமிழகம் முழுவதும் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவு பிறப்பிக்க வேண்டும்" என்று கேட்டுக் கொண்டார்.
வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள் எஸ்.எம்.சுப்பிரமணியம் மற்றும் ராஜேஷ் விவேகானந்தன் அமர்வு, நடைபாதைகள், சாலைகள், தெருக்கள் போன்றவற்றில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகள், பாதசாரிகளையும், சாலையை பயன்படுத்துபவர்களையும் வாகன ஓட்டிகளுக்கும் மிகப் பெரிய சிரமமாக இருந்து ஆபத்து ஏற்படுத்துவது தொடர்பாக ஏற்கெனவே பிறப்பிக்கப்பட்ட இடைக்கால உத்தரவை சுட்டிக்காட்டினர்.
ஆனால் பாதசாரிகள், சாலைப் பயனாளர்கள், வாகன ஓட்டிகள் போன்றோரின் உரிமைகளை பாதுகாக்க அதிகாரிகள் எந்தவொரு அர்த்தமுள்ள நடவடிக்கைகளையும் தொடங்கவில்லை என்றும், நடைபாதைகள், சாலைகள் போன்றவற்றில் உள்ள தடைகளையும் ஆக்கிரமிப்புகளையும் அகற்றி, போக்குவரத்து தடையின்றிச் செல்வதை உறுதி செய்வதில் அதிகாரிகள் தரப்பில் ஒரு தெளிவற்ற அணுகுமுறை இருப்பதாகவும் அதிருப்தி தெரிவித்தனர்.
"நடைபாதைகள், சாலைகள் போன்றவை ஆக்கிரமிப்புகள் இல்லாமல் இருப்பது குடிமக்களின் அடிப்படை உரிமை. இது இந்திய அரசியலமைப்பில் உறுதி செய்யப்பட்ட ஒன்று" என்று தெரிவித்த நீதிபதிகள், "உச்ச நீதிமன்றம் மற்றும் உயர் நீதிமன்றமும் குடிமக்களின் அடிப்படை உரிமைகளை மீண்டும் மீண்டும் வலியுறுத்திய போதிலும், சாலைகளையும் நடைபாதைகளையும் பயன்படுத்தும் பாதசாரிகள், சாலைப் பயனாளர்கள், வாகன ஓட்டிகள் போன்றோரின் உரிமைகளை உறுதி செய்வதிலும், அவர்களின் குறைகளை நிவர்த்தி செய்வதிலும் அதிகாரிகள் செவிசாய்க்கவில்லை.
இதுதொடர்பாக சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு எதிராக உரிய நடவடிக்கைகளைத் தொடங்க வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டது.
தமிழ்நாடு அரசின் தலைமைச் செயலாளர், உள்துறை முதன்மைச் செயலாளர், காவல் துறை தலைமை இயக்குநர், சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் மற்றும் நகராட்சி நிர்வாக துறையின் முதன்மைச் செயலாளர் ஆகியோர், நடைபாதைகளில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றவும், பாதசாரிகள் மற்றும் நடைப்பயிற்சி மேற்கொள்பவர்களுக்கு நடக்கக்கூடிய நடைபாதைகளை ஏற்படுத்தவும், உரிய சட்ட விதிகளை பின்பற்றி அனைத்து ஆக்கிரமிப்புகளையும் அகற்ற நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். இதுதொடர்பான நடவடிக்கையை உடனடியாக தொடங்க வேண்டும்" என உத்தரவிட்ட நீதிபதிகள், ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றப்பட்டது குறித்த அறிக்கையை டிசம்பர் 10 ஆம் தேதிக்குள் தாக்கல் செய்யவும் ஆணையிட்டனர்.