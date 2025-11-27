கட்சிகளின் கூட்டங்களுக்கான வழிகாட்டுதல்கள் - நீதிபதிகள் கூறியது என்ன?
தமிழ்நாடு அரசின் வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பார்க்கும் போது, ரோட் ஷோக்களுக்கு அனுமதி பெறுவது என்பது தேர்வு எழுதி வெற்றி பெற வேண்டிய நிலை போல் உள்ளது என்று நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர்.
Published : November 27, 2025 at 5:54 PM IST
சென்னை: அரசியல் கட்சிகளின் கூட்டங்கள் மற்றும் ரோட் ஷோ-க்களுக்கான வழிகாட்டுதல்களை அனைத்து தரப்பினரும் ஏற்கும் வகையில் தமிழ்நாடு அரசு கொண்டு வர வேண்டும் என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் கருத்து தெரிவித்துள்ளது.
கரூர் தவெக தேர்தல் பிரச்சார கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயரிழந்த சம்பவத்தை தொடர்ந்து அரசியல் கட்சிகள் ரோட் ஷோக்களுக்கு கடுமையான வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் வகுக்க உத்தரவிடக் கோரி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் 3 பொது நலன் வழக்குகள் தாக்கல் செய்யப்பட்டன.
இந்த வழக்குகள் கடந்த முறை விசாரணைக்கு வந்த போது தமிழ்நாடு அரசின் சார்பில் மாதிரி வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் தாக்கல் செய்யப்பட்டன.
இந்த வழக்குகள் தலைமை நீதிபதி எம்.எம் ஸ்ரீவஸ்தவா மற்றும் நீதிபதி ஜி.அருள் முருகன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன் இன்று (நவ 27) மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தன.
அப்போது அதிமுக, தவெக மற்றும் தேசிய மக்கள் சக்தி கட்சிகள் சார்பில், மாதிரி வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் தொடர்பாக ஆலோசனைகள் வழங்கி விட்டோம். ஆனால் இந்த வரைவு வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை வகுக்கும் முன் தங்களை அரசு கலந்தாலோசிக்கவில்லை என்று தெரிவிக்கப்பட்டது.
அதிமுக தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் விஜய் நாராயண், மத வழிபாட்டு தலங்களில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சிகளுக்கும் தனி வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் வகுக்க வேண்டும் என்றும், கூட்டங்களுக்கான அனுமதி கோரும் விண்ணப்பங்களை நிராகரிக்கும் போது அதற்கு உரிய காரணங்களை காவல் துறை தெரிவிக்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட ஆட்சேபனைகளை தெரிவித்தார்.
தவெக தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் பாலசுப்பிரமணியன், எந்த இடங்களில் கூட்டங்கள் நடத்துவது? அதற்காக அனுமதிக்கப்பட்ட இடங்களின் விவரங்களை இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும். அந்த இடங்களில் எத்தனை பேர் கலந்து கொள்ளலாம்? எத்தனை பேர் இருக்கையில் அமரலாம்? என்பது குறித்த விவரங்களையும் அரசு தெரிவிக்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தினார்.
தமிழ்நாடு அரசு தரப்பில் ஆஜரான கூடுதல் தலைமை வழக்கறிஞர் ரவீந்திரன், அனைத்து கட்சிகளின் ஆலோசனைக்கு பிறகு இந்த வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் வகுக்கப்பட்டன. அனுமதிக்கப்பட்ட இடங்களின் விவரங்களை அரசு அதற்கான இணையதளத்தில் பதிவேற்றியுள்ளது என தெரிவித்தார்.
இதையடுத்து, நீதிபதிகள், தமிழ்நாடு அரசின் இந்த வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பார்க்கும் போது, ரோட் ஷோக்களுக்கு அனுமதி பெறுவது என்பது தேர்வு எழுதி வெற்றி பெற வேண்டிய நிலை போல் உள்ளது. விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்பட்டதா? ஏற்கப்பட்டதா? என முன் கூட்டியே தெரிவிக்க வேண்டும். வரைவு வழிகாட்டு நெறிமுறைகளின் ஒவ்வொரு பிரிவும் எதிர்த்து வழக்கு தொடரும் வகையில் உள்ளது.
வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் கொண்டு வந்த பின், தங்கள் கூட்டத்திற்கு அனுமதி தரவில்லை. பேரணிக்கு அனுமதி தரவில்லை என யாரும் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரும் வகையில் இருக்கக் கூடாது. அனுமதி மறுக்கப்பட்டால் எதற்காக மறுக்கப்பட்டது? என்பதை வழிகாட்டுதல்களில் தெளிவாக குறிப்பிட வேண்டும் என்பதை நீதிமன்றம் தெளிவுபடுத்த விரும்புகிறது என தெரிவித்து விசாரணையை நாளைக்கு ஒத்தி வைத்தனர்.