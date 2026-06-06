மருத்துவ கல்வியில் மாநில உரிமைகளை காக்க வேண்டும் - சமூக சமத்துவத்திற்கான டாக்டர்கள் சங்கம் வலியுறுத்தல்
நீட் கேள்வித்தாள் கசிவு, சிபிஎஸ்இ விடைத்தாள் மதிப்பீடு முறைகேடு போன்றவற்றிற்கு பொறுப்பேற்று மத்திய அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் என்று சமூக சமத்துவத்திற்கான டாக்டர்கள் சங்கம் வலியுறுத்தி உள்ளது.
Published : June 6, 2026 at 8:25 PM IST
சென்னை: உயர் சிறப்பு மருத்துவக் கல்வி உட்பட மருத்துவக் கல்வியில், மாநில உரிமைகளைக் காத்திட தமிழ்நாடு அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று சமூக சமத்துவத்திற்கான டாக்டர்கள் சங்கம் வலியுறுத்தி உள்ளது.
அந்த சங்கத்தின் பொதுச் செயலாளர் டாக்டர் ஜி.ஆர்.ரவீந்திரநாத், சென்னை பத்திரிகையாளர் மன்றத்தில், செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார். அப்போது அவர் கூறுகையில், "இளநிலை மருத்துவம், முதுநிலை மருத்துவம் மற்றும் உயர்சிறப்பு மருத்துவப் படிப்புகளில் படிப்படியாக மாநில உரிமைகளை உச்ச நீதிமன்றமும் ஒன்றிய அரசும் பறித்து வருகின்றன. இது, கூட்டாட்சி கோட்பாட்டிற்கும், நாட்டின் ஒற்றுமை ஒருமைப்பாட்டிற்கும், மாநிலங்களிடையேயான நல்லுறவுக்கும் எதிரானதாகும்.
மாநில அரசுகளின் மருத்துவக் கல்லூரிகளில், இளநிலை மருத்துவ படிப்புகளில் 15 சதவீத இடங்களும், முதுநிலை மற்றும் உயர் சிறப்பு மருத்துவ இடங்களில் தலா 50 சதவீத இடங்களும் அகில இந்திய ஒதுக்கீட்டிற்கு (All India Quota) வழங்கப்படுகிறது.
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மாநில அரசுகள் தங்கள் மாநிலத்திற்கென மருத்துவ இடங்களை வைத்துக் கொள்ளாமல் அனைத்து இடங்களையும் அகில இந்திய அளவில், அனைத்து மாநிலங்களுக்கும் பொதுவானதாக மாற்ற வேண்டும் என்ற உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பின் அடிப்படையிலேயே, மாநில உரிமை பறிப்பு படிப்படியாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. அதை மத்திய அரசும் வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறது.
கடந்த 2016 வரை தமிழ்நாட்டில் உள்ள உயர் சிறப்பு மருத்துவ படிப்பில் 100 சதவீத இடங்களும் தமிழ்நாடு அரசின் முழுக் கட்டுப்பாட்டில் இருந்தது. அதில் தமிழக மருத்துவர்கள் மட்டுமே சேர்க்கப்பட்டு வந்தனர். ஆனால், 2016-இல் உச்ச நீதிமன்றம் அளித்த உத்தரவின் அடிப்படையில் 100 சதவீதம் இடங்களும் அகில இந்தியத் தொகுப்பிற்கு மத்திய அரசால் பறிக்கப்பட்டு விட்டது. இதில், தமிழக அரசிற்கான ஒதுக்கீடு என்பதே இல்லாமல் ஒழிக்கப்பட்டுவிட்டது. இதனால் தமிழக மருத்துவர்கள் பாதிக்கப்பட்டனர். இது அதிக உயர்கல்வி சிறப்பு மருத்துவ இடங்களைக் கொண்ட தமிழ்நாட்டிற்கு பேரிழப்பாகும். குறைவான இடங்களைக் கொண்ட மாநிலங்களுக்கு சாதகமானதாகவும் அமைந்தது.
இதை எதிர்த்து, தமிழ்நாடு அரசு மருத்துவர்களும், அரசும் தொடர்ந்த வழக்கின் அடிப்படையிலேயே தற்பொழுது 50 சதவீதம் இடங்கள் தமிழ்நாட்டின் அரசு மருத்துவர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது. அதுவும் கைக்கு எட்டியது வாய்க்கு எட்டவில்லை என்ற நிலையிலேயே உள்ளது.
இரண்டு கட்ட கவுன்சிலிங் முடிந்த பிறகு தமிழக அரசு மருத்துவர்களுக்கான இடங்கள் காலியாக இருந்தால், அதையும் அகில இந்திய தொகுப்பிற்கு மத்திய அரசு பறித்துக் கொள்கிறது. அதன் பிறகு நீட் கட் ஆப் ரேங்கை குறைத்து, பிற மாநிலத்தவர் மற்றும் அரசுப்பணியில் இல்லாத மருத்துவர்கள் அந்த இடங்களில் சேர வழிவகுக்கிறது. உச்சநீதிமன்றமும் இதற்கு உறுதுணையாக இருக்கிறது. இவ்வாறு மாநில இடங்கள் பறிக்கப்படுவது, மாநில அரசு மருத்துவர்களையும், அரசு மருத்துவமனைகளையும் பாதிக்கிறது.
இதனால் தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசு மருத்துவமனைகளுக்கும், தனியார் மருத்துவமனைகளுக்கும் போதிய, உயர் சிறப்பு மருத்துவம் படித்த மருத்துவர்களின் சேவை கிடைக்காமல் போகும் ஆபத்து ஏற்பட்டுள்ளது. இவற்றை கவனத்தில் கொண்டு தமிழ்நாடு அரசு உரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்.
அரசு மருத்துவர்களுக்கான இடங்கள் நிரம்பும் வரை கட் ஆப் ரேங்கை குறைக்க நடவடிக்கை எடுக்காத உச்ச நீதிமன்றமும், மத்திய அரசும், அரசு மருத்துவர்களுக்கான இடங்கள் அகில இந்திய அளவில் பொதுத்தொகுப்பிற்கு சென்ற பிறகு கட் ஆப் ரேங்கை குறைப்பது நியாயமற்ற செயலாகும். உள்நோக்கம் கொண்டதாகும். அது, கார்ப்பரேட் மருத்துவமனைகளுக்கு சாதகமானதாக்கும்.
கட் ஆப் ரேங்கை குறைத்தப் பிறகும், தமிழ்நாடு அரசு மருத்துவர்களுக்கான இடங்கள் காலியாகச் சென்றால், அதை தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த அரசுப் பணியில் இல்லாத மருத்துவர்களுக்கு வழங்கிட வேண்டும். அதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டும். அதன் மூலம் தமிழ்நாட்டில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனைகளில் உயர்சிறப்பு மருத்துவர்களின் சேவை கிடைப்பதை உறுதி செய்ய முடியும்.
தமிழ்நாடு அரசு மருத்துவர்களுக்கான முதுநிலை,உயர்சிறப்பு மருத்துவ இடங்களில் மாணவர் சேர்க்கையை நடத்திக் கொள்ள, ஏற்கனவே இருந்தது போல் தமிழ்நாடு அரசே தனியாக நுழைவுத் தேர்வுகளை நடத்திக் கொள்ள அனுமதிக்க வேண்டும். நீட் தேர்வுகளில் இருந்து மத்திய அரசு விலக்கு அளிக்க வேண்டும். அதற்கு என்.எம்.சி. சட்டம் -2019-இல் திருத்தங்களை மத்திய அரசு கொண்டுவர மாநில அரசு வலியுறுத்த வேண்டும்.
2016-க்கு முன்பு இருந்த நடைமுறையை பின்பற்றி உயர் சிறப்பு மருத்துவ படிப்புகளில் 100 சதவீத இடங்களும் மாநில அரசுகளிடமே மீண்டும் ஒப்படைக்கப்பட வேண்டும். அதில் 50 சதவீத இடங்கள் அரசு மருத்துவர்களுக்கும் 50 சதவீத இடங்கள் பொதுப் போட்டிக்கும் விடப்பட வேண்டும். அதற்கேற்ப சட்டத்தை கொண்டுவர மத்திய அரசை மாநில அரசு வலியுறுத்த வேண்டும். அது, சாத்தியமில்லை எனில் இளநிலை மருத்துவப் படிப்பில் வழங்குவது போல் 15 சதவீதம் இடங்களை மட்டும் அகில இந்திய ஒதுக்கீட்டிற்கு வழங்கிட தேவையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
நீட் தேர்வு முறைகேடுள், வினாத்தாள் கசிவை தடுக்க ராதாகிருஷ்ணன் குழு பரிந்துரைகளை மத்திய அரசு நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும். ஆன்லைன் தேர்வு முறையை கொண்டுவர வேண்டும். மருத்துவ படிப்பில் மாநில அரசின் இடங்களுக்கு நீட் தேர்வில் இருந்து விலக்கு வழங்கிட வேண்டும். நீட் தேர்விற்கு வயது வரம்பை நிர்ணயிக்க வேண்டும்.
நீட் கேள்வித்தாள் கசிவு, சிபிஎஸ்இ விடைத்தாள் மதிப்பீடு முறைகேடு போன்றவற்றிற்கு பொறுப்பேற்று மத்திய அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும். இம்முறைகேடுகளுக்குக் காரணமான தேசிய தேர்வு முகைமையை கலைத்திட வேண்டும்.
மருத்துவக் கல்வி மாணவர் சேர்க்கையில் ஏழை மாணவர்கள் பாதிக்கப்படுவது குறித்து முழுமையாக ஆராயவும், அதை சரிசெய்ய உரிய பரிந்துரைகளை வழங்கிடவும் ஓர் உயர்நிலைக் குழுவை தமிழ்நாடு அரசு அமைக்க வேண்டும்" என்று தெரிவித்தார்.