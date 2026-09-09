தஷ்வந்த் விடுதலையை எதிர்த்து தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மீண்டும் சீராய்வு மனு
சிறுமி ஹாசினியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொலை செய்த வழக்கை விசாரித்த செங்கல்பட்டு மகளிர் நீதிமன்றம் தஷ்வந்துக்கு மரண தண்டனை விதித்து தீப்பளித்தது.
Published : September 9, 2026 at 7:05 PM IST
புதுடெல்லி: சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொலை செய்த வழக்கில் மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்ட தஷ்வந்த் விடுதலை செய்யப்பட்டதை எதிர்த்து தமிழ்நாடு அரசு இரண்டாவது முறையாக உச்ச நீதிமன்றத்தில் சீராய்வு மனுவை தாக்கல் செய்துள்ளது.
கடந்த 2017 ஆம் ஆண்டு சென்னை போரூர் அருகே 6 வயது சிறுமி ஹாசினியை, அதே பகுதி அடிக்குமாடி குடியிருப்பில் வசித்து வந்த தஷ்வந்த் என்ற நபர் பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொலை செய்தார். தமிழ்நாடு மட்டுமல்லாமல் நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்திய இந்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டு பின் ஜாமீனில் வெளியே வந்த தஷ்வந்த், தனது தினசரி செலவுக்கு பணம் கொடுக்க மறுத்த அவரது தாயையும் கொலை செய்தார்.
இந்த நிலையில், சிறுமி ஹாசினியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொலை செய்த வழக்கை விசாரித்த செங்கல்பட்டு மகளிர் நீதிமன்றம் தஷ்வந்துக்கு மரண தண்டனை விதித்து தீப்பளித்தது. இந்த தீர்ப்பை சென்னை உயர் நீதிமன்றமும் 2018 ஆம் ஆண்டு உறுதி செய்தது.
இதையடுத்து, தனக்கு விதிக்கப்பட்ட மரண தண்டனையை ரத்து செய்யக் கோரி குற்றவாளி தஷ்வந்த் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்தார். வழக்கை விசாரித்த உச்ச நீதிமன்றம், தஷ்வந்த் மீதான குற்றச்சாட்டுகளை காவல் துறை சந்தேகத்துக்கு இடமின்றி நிரூபிக்க தவறிவிட்டது. குறிப்பாக டி.என்.ஏ மாதிரிகள் பகுப்பாய்வு அடிப்படையில் மட்டுமே தண்டனை வழங்கப்பட்டுள்ளதாக கூறி மரண தண்டனையை ரத்து செய்து தீர்ப்பளித்தது.
மேலும், தஷ்வந்தை உடனடியாக சிறையில் இருந்து விடுவிக்கவும் கடந்த 2025 ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் 8 ஆம் தேதி உத்தரவிட்டது.
தஷ்வந்த் விடுதலை செய்யப்பட்ட தீர்ப்பை மறு ஆய்வு செய்யக் கோரி தமிழ்நாடு அரசு உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தது. இந்த மறு ஆய்வு மனுவை விசாரித்த நீதிமன்றம், தீர்ப்பை மாற்ற முடியாது என வழக்கை தள்ளுபடி செய்தது.
இந்த நிலையில், தமிழகத்தில் ஏற்பட்ட ஆட்சி மாற்றத்திற்குப் பிறகு, தஷ்வந்த் விடுதலையை எதிர்த்து மீண்டும் தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த வழக்கு, உச்ச நீதிமன்றத்தில் விரைவில் விசாரணைக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.