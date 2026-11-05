மத்திய அரசு நிறுவனம் ரூ. 1,800 கோடி இழப்பு ஏற்படுத்தியதாக புகார் - நடவடிக்கை குறித்து தமிழக அரசு விளக்கமளிக்க நீதிமன்றம் உத்தரவு
லுவை தொகையை SRCL செலுத்தாமல் தொடர்ந்து சட்டவிரோத ஆக்கிரமிப்பில் உள்ள இந்த நிறுவனம் மீது நடவடிக்கை எடுத்து அரசு நிலங்கள் மற்றும் நீர் நிலைகளை மீட்க வேண்டும் என்று புகார் மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளது.
Published : November 5, 2026 at 5:15 PM IST
சென்னை: அரசு நிலங்களை ஆக்கிரமித்து சட்டவிரோதமாக கனிமவள கொள்ளை செய்து 1,800 கோடி ரூபாய் இழப்பீடு ஏற்படுத்திய மத்திய அரசு நிறுவனத்துக்கு எதிராக கொடுக்கப்பட்ட புகார் மீது எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை என்ன என்று தமிழ்நாடு அரசிடம் சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
சேலம் ஜாகீர் அம்மாபாளையம், மல்லமூப்பம்பட்டி கிராமங்களில் அரசு நிலங்களை ஆக்கிரமித்து SAIL Refractory Company Limited (SRCL) என்ற நிறுவனம் சுரங்கத் தொழிலில் ஈடுபட்டு வருவதாகக் கூறி, கே. சிவராஜ் என்பவர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார்.
அதில், ஜாகீர் அம்மாபாளையத்தில் உள்ள 1,882.56 ஏக்கர் நிலத்துக்கு 1987 முதல் 2006 வரையிலான காலத்துக்கு 184.91 கோடி ரூபாயும், 2007 முதல் 2024 வரையிலான காலத்துக்கு 1,599.03 ஏக்கர் நிலத்துக்கு 1,424.67 கோடி ரூபாயும் என மொத்தம் சுமார் 1,600 கோடி ரூபாய் குத்தகைத் தொகையாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளதாக மாவட்ட நிர்வாகம் ஏற்கனவே தெரிவித்துள்ளது.
அரசின் முன் அனுமதியின்றி பர்ன் ஸ்டாண்டர்ட் நிறுவனத்திடமிருந்து நிலங்களைப் பெறுவதற்கான பதிவு செய்யப்படாத பரிமாற்றப் பத்திரத்தை SRCL தாக்கல் செய்துள்ளதாகவும், நீர்நிலைகளையும் ஆக்கிரமித்துள்ளதாகவும் மனுவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், பர்ன் ஸ்டாண்டர்ட் நிறுவனத்திடமிருந்து இந்த ஆலையைப் பெற்றதற்கான நில உரிமை மாற்றப் பத்திரத்தைப் பதிவு செய்ய SRCL நிறுவனம் ஏற்கெனவே உயர் நீதிமன்றத்தை அணுகியது. அப்போது SRCL நிறுவனம் செலுத்த வேண்டிய 1,609.59 கோடி ரூபாய் குத்தகைத் தொகையைச் நிலுவையில் உள்ளதாகவும், அரசு நிலங்களை நிறுவனத்துக்கு மாற்ற முடியாது என்றும் சேலம் மாவட்ட ஆட்சியர் நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்த நிலுவை தொகை பின்னர் 1,800 கோடி ரூபாயாக மறு மதிப்பீடு செய்யப்பட்டு நிர்ணயிக்கப்பட்ட தாகவும், இந்த நிலுவை தொகையை SRCL செலுத்தாமல் தொடர்ந்து சட்டவிரோத ஆக்கிரமிப்பில் உள்ள இந்த நிறுவனம் மீது நடவடிக்கை எடுத்து அரசு நிலங்கள் மற்றும் நீர் நிலைகளை மீட்க வேண்டும்.
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அரசு நிலங்களை ஆக்கிரமிக்கும் ஏழை, எளிய மக்களை உடனடியாக வெளியேற்றும் அரசு அதிகாரிகள், பொதுத்துறை நிறுவனமான SRCL-க்கு மட்டும் சலுகை காட்டப்படிகிறது. ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட அரசு நிலங்களை மீட்கவும், சம்மந்தப்பட்ட நிறுவனத்தின் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கவும் உத்தரவிட வேண்டும் என மனுவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இந்த மனு நீதிபதிகள் எஸ்.எம்.சுப்பிரமணியம் மற்றும் ஆர். ராஜேஷ் விவேகானந்தன் முன்பு விசாரணைக்கு வந்தபோது, மனுதாரர் தரப்பில் வழக்கறிஞர்கள் எம்.ஏழுமலை ஆஜராகி, அரசு நிலத்தை மீட்க நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட வேண்டும் என தெரிவித்தார்.
இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள், இந்த விவகாரத்தில் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை குறித்த நிலை அறிக்கை தாக்கல் செய்ய தமிழக அரசு மற்றும் SRCL நிறுவனத்திற்கு பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு விசாரணையை 2 வாரத்துக்கு ஒத்திவைத்தனர்.