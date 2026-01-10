தீயணைப்புத் துறை பணியாளர்களுக்கான மாநில விளையாட்டுப் போட்டி தொடக்கம்
தந்திர கம்பீர போட்டிகள், ஏணி ஏறும் போட்டிகள், கயிறு ஏறும் போட்டிகள் என தீயணைப்பு துறை சார்ந்த நுண்ணறிவு போட்டிகளுடன் ஓட்டப்பந்தயம் உள்ளிட்ட தடகளப் போட்டிகளும் நடைபெறுகிறது.
Published : January 10, 2026 at 3:34 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப் பணிகள் துறை பணியாளர்களுக்கான 2025 - 2026 ஆம் ஆண்டுக்கான மாநில விளையாட்டுப் போட்டிகள் சென்னை நேரு மைதானத்தில் இன்று முதல் வரும் 12 ஆம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது.
தமிழ்நாடு தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப் பணிகள் துறை இயக்குநர் சீமா அகர்வால், வடக்கு மண்டல இணை இயக்குநர் சத்தியநாராயணன், மற்றும் துணை இயக்குநர்கள் தலைமையில் தேசியக் கொடி மற்றும் ஒலிம்பிக் ஜோதி ஏற்றப்பட்டு இந்த விளையாட்டுப் போட்டிகள் துவங்கின.
இந்தப் போட்டிகளில் விழுப்புரம், சென்னை, வேலூர், திருச்சி, கோவை, மதுரை, சேலம் திருநெல்வேலி ஆகிய 8 மண்டலங்களை சேர்ந்த தமிழ்நாடு தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப் பணிகள் துறையைச் சேர்ந்த சுமார் 500 வீரர்கள் பங்கேற்கின்றனர்.
இதில் தந்திர கம்பீர போட்டிகள், ஏணி ஏறும் போட்டி, கயிறு ஏறும் போட்டிகள் என தீயணைப்பு துறை சார்ந்த நுண்ணறிவு போட்டிகள் நடைபெறுகிறது. மேலும் நீச்சல், தடகளம், 200 மீட்டா், 400 மீட்டா், 800 மீட்டா் ஓட்டம், தடை தாண்டும் ஓட்டம், நீளம் தாண்டுதல், உயரம் தாண்டுதல், குண்டு எறிதல், ஈட்டி எறிதல், வட்டு எறிதல், தடை தாண்டுதல், கூடைப் பந்து, கைப் பந்து ஆகிய போட்டிகளும் நடைபெறுகின்றன.
இது குறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தமிழ்நாடு தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப் பணிகள் துறையின் வட மண்டல இணை இயக்குநர் சத்தியநாராயணன், “தீயணைப்பு வீரர்களின் உடல் திறனை பாதுகாக்கவும், அவர்களின் நுண்ணறிவை வலுப்படுத்துவதற்காகவும் இந்த போட்டிகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன.
இந்த ஆண்டுக்கான விளையாட்டு போட்டிகள் இன்று தொடங்கியுள்ளன. இதில் வெற்றி பெறும் வீரர்களுக்கு தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப் பணிகள் துறை இயக்குநரால் வரும் 12 ஆம் தேதி அன்று பரிசுகள் வழங்கப்பட உள்ளது. இது போன்ற போட்டிகள், தீயணைப்பு துறையினருக்கு ஏற்படும் மன அழுத்தம் உள்ளிட்ட பிரச்சினைகளை போக்க உதவும் என்று நம்புகிறோம்“ எனக் கூறினார்.