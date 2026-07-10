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ஆதிதிராவிடர், பழங்குடியினர் மீதான வன்கொடுமைகளை கண்காணிக்க முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் மாநில உயர்நிலை குழு

ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் மீதான வன்கொடுமைகளை கண்காணிக்க அமைக்கப்பட்டுள்ள மாநில உயர்நிலை குழுவின் தலைவராக முதலமைச்சர் விஜய செயல்படுவார் என அரசாணையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 10, 2026 at 10:01 AM IST

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சென்னை: ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் மீதான வன்கொடுமைகளை கண்காணிக்க மாநில உயர்நிலை குழுவை மறுசீரமைத்து தமிழ்நாடு அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது.

ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் மீதான வன்கொடுமை சம்பவங்களை தடுக்கவும், தடுப்புச் சட்டம் திறம்பட அமல்படுத்தப்படுகிறதா? என்பதை தொடர்ந்து கண்காணிக்கவும், மாநில அளவிலான உயர்நிலை விழிப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு குழுவை மறுசீரமைத்து தமிழ்நாடு அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது.

ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறை சார்பில் வெளியிடப்பட்ட அரசாணை (நிலை) எண்.36, நாள் 18.06.2026-ல், ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் (வன்கொடுமைத் தடுப்பு) சட்டம், 1989 மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய 1995, 2016 மற்றும் 2018 திருத்த விதிகளின்படி இந்த உயர்நிலை குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்தக் குழுவின் தலைவராக தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் செயல்படுவார். நிதித்துறை அமைச்சர் மரிய வில்சன், சமூகநீதித்துறை அமைச்சர் வன்னி அரசு உள்ளிட்டோர் உறுப்பினர்களாக இடம்பெற்றுள்ளனர்.

ராஜ்மோகன், விஸ்வநாதன், காந்தி ராஜ் உள்ளிட்ட ஏழு அமைச்சர்களும், திருமாவளவன், சசிகாந்த் செந்தில், தனபால் உள்ளிட்ட 8 நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களும், 37 சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் குழுவில் உறுப்பினர்களாக இடம்பெற்றுள்ளனர்.

அதோடு அலுவல் சார் உறுப்பினர்களாக தலைமைச் செயலாளர், உள்துறைச் செயலாளர், காவல்துறை தலைமை இயக்குநர், பட்டியல் வகுப்பினருக்கான தேசிய ஆணையம் மற்றும் பழங்குடியினருக்கான தேசிய ஆணையத்தின் இயக்குநர்கள் அல்லது துணை இயக்குநர்கள் உள்ளிட்ட உயரதிகாரிகளும் குழுவில் உறுப்பினர்களாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறைச் செயலாளர், குழுவின் ஒருங்கிணைப்பாளராக செயல்படுவார் என்று அரசாணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

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குழுவின் முக்கிய பணிகள்:

  • ஆண்டுக்கு இருமுறை கூட்டம் நடத்துதல்.
  • ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் (வன்கொடுமைத் தடுப்பு) சட்டம், 1989 மற்றும் திருத்தச் சட்டம், 2015 ஆகியவை முறையாக அமல்படுத்தப்படுகிறதா என்பதை ஆய்வு செய்தல்.
  • வன்கொடுமை பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு வழங்கப்படும் நிவாரணம், மறுவாழ்வு நடவடிக்கைகளை மதிப்பாய்வு செய்தல்.
  • பாதிக்கப்பட்டோர் மற்றும் சாட்சிகளுக்கு நீதி கிடைப்பதை உறுதி செய்தல்.
  • பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்குகளின் நிலை மற்றும் விசாரணை முன்னேற்றத்தை ஆய்வு செய்தல்.
  • சட்டத்தை செயல்படுத்தும் பல்வேறு துறைகளின் செயல்பாடுகளை கண்காணித்தல்.
  • மாநில அரசுக்கு கிடைக்கும் அறிக்கைகள் மற்றும் பரிந்துரைகளை பரிசீலித்து தேவையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுதல்.

ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினருக்கு எதிரான வன்கொடுமைச் சம்பவங்களை தடுப்பதற்கும், சட்ட அமலாக்கத்தை வலுப்படுத்துவதற்கும் இந்த உயர்நிலை கண்காணிப்புக் குழு முக்கிய பங்காற்றும் என அரசாணையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

CM VIJAY HEADED COMMITTEE
CHIEF MINISTER VIJAY
எஸ்சி எஸ்சி மீதான வன்கொடுமை
மாநில உயர்நிலை குழு
SC ST STATE LEVEL COMMITTEE

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