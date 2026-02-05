ஆர்டலி முறையை ஒழிக்க மாவட்டந்தோறும் குழு - தமிழ்நாடு அரசு அறிக்கை
Published : February 5, 2026 at 6:45 PM IST
சென்னை: ஆர்டலி முறையை ஒழிக்க ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் ஆட்சியர்கள் தலைமையில் 5 பேர் கொண்ட குழு உருவாக்கப்படும் என தமிழக அரசு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் அறிக்கை தாக்கல் செய்துள்ளது.
கோயில் நிலங்கள் மீட்பு தொடர்பாக நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்வதால் பல்வேறு மிரட்டல்கள் வருவதால் தனக்கு காவல்துறை பாதுகாப்பு வழங்கக் கோரி சேலத்தை சேர்ந்த ராதாகிருஷ்ணன் 2025 ஆம் ஆண்டு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்தார்.
இந்த வழக்கில், காவல் நிலைய பணி, பந்தோபஸ்த் மற்றும் சட்டம் ஒழுங்கு பணிகளில் ஈடுபடுவதால் ஏற்கனவே காவலர்கள் பணிச் சுமையில் உள்ளனர். மேலும், மனுதாரருக்கு எந்தவித அச்சுறுத்தலும் இல்லை என தெரிய வந்ததால் பாதுகாப்பு கேட்ட கோரிக்கை நிராகரிக்கப்பட்டது என அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து, பணியில் சேரும் காவலர்களை பணிக்கு அனுப்பாமல், உயர் அதிகாரிகள் இல்லங்களில் ஆர்டலிகளாக வீட்டு வேலை செய்வதை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என 2022 ஆம் ஆண்டு உத்தரவிட்டும் ஆர்டலிகள் தொடர்கின்றனர். காவலர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவது மக்கள் பணிக்காக தானே தவிர அதிகாரிகள் வீட்டில் வேலை செய்வதற்கு அல்ல. அதனால், தமிழகத்தில் ஒரு ஆர்டலி கூட இல்லை என்ற நிலையை ஏற்படுத்த அரசுக்கு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது.
கடந்த முறை வழக்கு விசாரணைக்கு வந்த போது, எந்த உயர் அதிகாரிகள் வீடுகளிலும் காவலர்கள் ஆடர்லி பணியில் இல்லை எனவும், அவ்வாறு பணியில் காவலர்கள் இருப்பது தெரிந்தால் சம்மந்தப்பட்ட அதிகாரிக்கு எதிராக துறைரீதியான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தமிழக அரசு தரப்பில் மீண்டும் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
இந்த நிலையில், இந்த வழக்கு நீதிபதிகள் எஸ்.எம் சுப்ரமணியம், குமரப்பன் அடங்கிய அமர்வு முன்பு இன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, அரசு சார்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட அறிக்கையில், "ஒவ்வொரு மாவட்ட ஆட்சியர்கள் தலைமையில் வருவாய் அதிகாரி, துணை காவல் கண்காணிப்பாளர் அல்லது அதற்கு இணையான இரு அதிகாரிகள் என 5 பேர் கொண்ட குழு அமைக்க வேண்டும் என ஜனவரி 21 ஆம் தேதி அரசாணை வெளியிடப்பட்டது.
இந்த குழு ஆர்டலியாக உள்ள காவலரிடம் இருந்து புகாரை பெற்று, அதன் மீது விசாரணை நடத்தி நடவடிக்கை எடுக்கும். இந்த குழு 2 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை தனது நிலை அறிக்கையை உள்துறை செயலாளருக்கு அனுப்ப வேண்டும்.
ஆர்டலி இல்லை என்பதை உறுதி செய்வதுடன், மாவட்ட அளவில் உடனடியாக இது குறித்து கூட்டம் நடத்த வேண்டும். ஆர்டலிகள் குறித்து தொடர்ந்து விசாரணை செய்வதுடன், ஒவ்வொரு மாவட்டத்தின் நிலை குறித்து 10 ஆம் தேதிக்குள் தமிழக அரசுக்கு அறிக்கை அனுப்ப வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது" என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து வழக்கு விசாரணையை நீதிபதிகள் ஒத்தி வைத்தனர்.