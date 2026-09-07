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தமிழக கோயில் கும்பாபிஷேகத்திற்கு அசாமிலிருந்து யானைகளை கொண்டுவர அனுமதி கோரிய மனு: நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு

இந்த விவகாரத்தில் வனத்துறை, அறநிலையத்துறை அறிக்கை தாக்கல் செய்ய அறிவுறுத்தி விசாரணையை செப்டம்பர் 16 ஆம் தேதிக்கு ஒத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது.

சென்னை உயர் நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம்
சென்னை உயர் நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 7, 2026 at 10:45 PM IST

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சென்னை: திருவண்ணாமலை உள்ளிட்ட 4 கோயில்களுக்கு அசாமில் இருந்து யானைகளை கொண்டு வருவதற்கான அனுமதி வழங்குவது குறித்து, ஒரு வாரத்துக்குள் முடிவெடுக்க வேண்டும் என தமிழக அரசுக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

சென்னையைச் சேர்ந்த சேவா டிரஸ்ட் அமைப்பின் சார்பில், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு ஒன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டது. அதில், "கோயில் கும்பாபிஷேகம், பிரமோற்சவம் உள்ளிட்ட விழாக்களின்போது யானைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இதற்கு அனுமதி அளிப்பதில் தாமதம் ஏற்படுவதை தவிர்க்க உரிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை வகுக்க வேண்டும்.

யானைகள் துன்புறுத்தப்படுவதை தடுக்கும் வகையிலும், பொதுமக்கள் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் வகையிலும் மாவட்ட அளவில் கண்காணிப்பு குழுக்கள் அமைத்து ஒப்புதல் வழங்கலாம்.

விழாக்களில் பயன்படுத்தப்படும் யானைகளின் தகுதி குறித்து அரசு கால்நடை மருத்துவரின் சான்றிதழ் பெறுவது, குறைந்தது 8 மணி நேரம் யானைகளுக்கு ஓய்வு அளிப்பது உள்ளிட்ட விதிமுறைகளை வகுக்கலாம்" " என கோரிக்கை முன் வைக்கப்பட்டது.

இந்த வழக்கு தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ தர்மாதிகாரி மற்றும் நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வில் இன்று (செப்டம்பர் 7) விசாரணைக்கு வந்தது.

அப்போது மனுதாரர் தரப்பில், "மதுரை மீனாட்சியம்மன் கோயில், திருவண்ணாமலை அருணாச்சலேஸ்வரர் கோயில், காஞ்சிபுரம் மடம் மற்றும் மயிலாடுதுறை வைத்தீஸ்வரன் கோயில், ராமேஸ்வரம் ராமநாதசுவாமி கோயில் ஆகிய கோயில்களுக்கு அசாமில் இருந்து யானைகள் கொண்டு வரப்படவுள்ளன. இந்த யானைகளை கொண்டு வருவதற்கான அனுமதியை வழங்குவது குறித்து பரிசீலிக்க வேண்டும்" என கூறப்பட்டது.

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அரசு சார்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "மதுரை மீனாட்சியம்மன் கோயிலுக்கு துர்கா என்ற யானையைக் கொண்டு வர தமிழக வனத்துறை ஏற்கனவே ஒப்புதல் அளித்துவிட்டது" என தெரிவிக்கப்பட்டது.

இதையடுத்து, திருவிழாக் காலங்கள் துவங்கி உள்ளதால், மீதமுள்ள நான்கு கோயில்களுக்கு யானைகளைக் கொண்டு வருவதற்கு ஒப்புதல் கோரிய விண்ணப்பங்கள் மீது ஒரு வாரத்தில் முடிவெடுக்க வேண்டும் என தமிழக வனத்துறைக்கு உத்தரவிட்ட நீதிபதிகள், இதுகுறித்து வனத்துறை, அறநிலையத்துறை அறிக்கை தாக்கல் செய்ய அறிவுறுத்தி விசாரணையை செப்டம்பர் 16 ஆம் தேதிக்கு தள்ளி வைத்தனர்.

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கோயில் விழாக்களில் யானை
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