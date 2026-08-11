தெருக்களின் பெயர்களில் தொடரும் சாதிப் பெயர்கள்: தமிழ்நாடு அரசுக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு
தெருக்கள், சாலைகளில் இடம் பெற்றுள்ள சாதிப் பெயர்களை நீக்க வேண்டும் என கடந்த 1978-ஆம் ஆண்டே அரசு உத்தரவிட்டுள்ளதை நீதிபதி சுட்டிக்காட்டினார்.
Published : August 11, 2026 at 4:40 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் தெருக்கள் மற்றும் சாலைகளின் பெயர்களில் இடம்பெற்றுள்ள சாதிப்பெயர்களை அகற்றுவது தொடர்பான நீதிமன்ற உத்தரவுகளையும், அரசின் உத்தரவுகளையும் அமல்படுத்துவதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என தமிழக அரசுக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
நாமக்கல் மாவட்டம், சேந்தமங்கலம் காவல் துறை பதிவு செய்த ஒரு வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட நபர், ஜாமீன் கேட்டு தாக்கல் செய்திருந்த மனு, நீதிபதி என்.ரமேஷ் முன் விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது, வழக்கின் முதல் தகவல் அறிக்கையில் தெருப் பெயரில், சாதிப் பெயர் இடம்பெற்றிருப்பதை சுட்டிக்காட்டிய நீதிபதி, தெருக்கள், சாலைகளில் இடம்பெற்றுள்ள சாதிப் பெயர்களை நீக்க வேண்டும் என கடந்த 1978-ஆம் ஆண்டே அரசு உத்தரவிட்டுள்ளதை குறிப்பிட்டார்.
தெருக்களின் பெயர்களில் உள்ள சாதிப் பெயர்களை நீக்குவது தொடர்பாக அரசின் உத்தரவுடன் நீதிமன்றங்களும் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளன என்று கூறிய நீதிபதி, 2026-ஆம் ஆண்டு வரை இன்னும் தெருக்களின் பெயர்களில் சாதிப்பெயர்கள் இடம்பெற்றுள்ளது வேதனை அளிக்கிறது" என்றார்.
ஆதிதிராவிடர் நலத்துறையை "சமூக நீதித் துறை" என தமிழக அரசு பெயர் மாற்றம் செய்துள்ள நிலையில், தெருக்கள், சாலைகளின் பெயர்களில் இடம்பெற்றுள்ள சாதிப்பெயர்களை நீக்குவது தொடர்பான நீதிமன்ற உத்தரவுகளையும், அரசு உத்தரவுகளையும் அமல்படுத்துவதை உறுதி செய்ய இதுவே சரியான நேரம் என்றும் நீதிபதி குறிப்பிட்டுள்ளார்.
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தெருப் பெயர்களில் உள்ள சாதிப்பெயர்களை நீக்குவது தொடர்பாக, தாமாக முன்வந்து விசாரணைக்கு எடுக்கும் வகையில் வழக்கை பதிவை செய்து தலைமை நீதிபதியின் அமர்வில் சமர்ப்பிக்கும்படி, உயர்நீதிமன்ற பதிவுத்துறைக்கும் நீதிபதி என்.ரமேஷ் உத்தரவிட்டுள்ளார்.