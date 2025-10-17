ETV Bharat / state

பிளாஸ்டிக் பொருட்களுக்கு மாற்று என்ன? அறிக்கை தாக்கல் செய்ய தமிழக அரசுக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு!

மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் உள்ள ஊர்களில், பிளாஸ்டிக் பயன்பாட்டை குறைக்க தமிழக அரசு போதுமான விழிப்புணர்வு பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என உயர் நீதிமன்றம் அறிவுத்தியுள்ளது.

உயர் நீதிமன்றம் (கோப்புப்படம்)
உயர் நீதிமன்றம் (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 17, 2025

சென்னை: பிளாஸ்டிக் பயன்படுத்துவதற்கு பதிலாக மாற்று ஏற்பாடுகள் செய்வது குறித்து அறிக்கை தாக்கல் செய்ய தமிழக அரசுக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

மலைப் பகுதிகளில் பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் பயன்படுத்த தடை விதித்தது தொடர்பான வழக்கு, உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் சதீஷ்குமார் மற்றும் பரத சக்கரவர்த்தி அடங்கிய சிறப்பு அமர்வில் இன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, ஏற்கனவே பிறப்பித்த உத்தரவின் அடிப்படையில் ஊட்டி, கொடைக்கானல் பகுதியில் பிளாஸ்டிக்கை பயன்படுத்தி உணவு பொருட்களை விற்பனை செய்யும் பெரிய நிறுவனங்கள் குறித்த அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

தொடர்ந்து, திடக்கழிவுக்கு காரணமான முன்னணி நிறுவனங்கள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்த நீதிபதிகள், மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் உள்ள ஊர்களில், பிளாஸ்டிக்கில் பொருட்களை அடைத்து விற்பதற்கு பதிலாக பெரிய நிறுவனங்கள் மாற்று ஏற்படுகள் செய்வது குறித்து, அந்த நிறுவனங்களுடன் தமிழக அரசு கலந்து பேச வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தினார்.

மேலும், பிளாஸ்டிக் கழிவு மேலாண்மை சட்ட விதிகளின்படி, பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை திரும்பப் பெற வேண்டியது அந்த நிறுவனங்களின் பொறுப்பு எனக் குறிப்பிட்ட நீதிபதிகள், இது சம்பந்தமாக நிறுவனங்களுடன் கலந்தாலோசித்து, நவம்பர் 21ஆம் தேதிக்குள் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய தமிழக சுற்றுச்சூழல் துறை செயலாளருக்கு உத்தரவிட்டனர்.

இதையும் படிங்க: 'திமுக உருட்டு கடை அல்வா' சட்டப்பேரவையில் சம்பவம் செய்த இபிஎஸ்! பதிலடி கொடுத்த திமுக!!

மேலும், இந்த கூட்டத்தில் வனத்துறை அதிகாரிகளும், மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரிய தலைவரும் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என உத்தரவிட்ட நீதிபதிகள், வழக்கின் விசாரணையை நவம்பர் 21ஆம் தேதிக்கு தள்ளிவைத்தனர்.

முன்னதாக, தமிழக அரசு தடை விதித்துள்ள 28 வகையான பிளாஸ்டிக் பொருட்களை நீலகிரி முதல் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் அகஸ்தியர் மலை வரையிலான மேற்கு தொடர்ச்சி மலை பகுதிகளுக்கு கொண்டு செல்ல சென்னை உயர் தடை விதித்திருந்தது. தடையை மீறி எடுத்து சென்றால் வாகனங்களை பறிமுதல் செய்ய வேண்டும் என்றும் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது.

மேலும், அப்பகுதியில் உள்ள கடை உரிமையாளர்கள் பிளாஸ்டிக் பைகளில் விற்கப்படும் உணவு பொருட்களை மக்கும் பொருட்களில் வைத்து வழங்க வேண்டும் எனவும், பொது இடங்களில் குப்பைகள் சேர்வதை தடுக்க வியாபாரிகளுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும் என உயர் நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

