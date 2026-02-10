ETV Bharat / state

பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நில வழக்கு - உயர் நீதிமன்றம் முக்கிய உத்தரவு

இந்திய அரசு 2022 ஆம் ஆண்டு அதிகாரப்பூர்வமாக ராம்சார் நிலமாக அறிவித்துள்ளதால், கட்டுமானங்களை மேற்கொள்ள கூடாது என மனுதாரர் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலம்
பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலம்
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 10, 2026 at 8:35 PM IST

சென்னை: சதுப்பு நிலங்களில் சட்டவிரோதமாக கட்டுமானங்கள் இருந்தால், அதை மீட்க அனைத்து நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்பட்டு வருவதாக சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தமிழ்நாடு அரசு தெரிவித்துள்ளது.

சென்னை பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலத்தில் பல அடுக்கு குடியிருப்பு வளாகம் கட்ட அனுமதி அளித்த சென்னை பெருநகர வளர்ச்சிக் குழும உத்தரவை ரத்து செய்யக் கோரியும், பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலத்தை சுற்றி ஒரு கிலோ மீட்டருக்கு எந்த விதமான கட்டுமான பணிகளுக்கும் அனுமதி அளிக்கக் கூடாது என்ற கோரிக்கையுடன் அதிமுக வழக்கறிஞர் அணி நிர்வாகி பிரஸ்னவ் சார்பிலும், அறப்போர் இயக்கம் சார்பிலும் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தனித்தனியாக வழக்குகள் தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தன.

இந்த வழக்குகளை விசாரித்த சென்னை உயர் நீதிமன்றம், பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலம் என கூறப்படும் பகுதியில் குடியிருப்பு வளாக கட்டும் பகுதியில் எந்த பணிகளையும் மேற்கொள்ள கூடாது என இடைக்கால தடை விதித்திருந்தது.

இந்நிலையில் இந்த வழக்குகள், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தலைமை நீதிபதி எம்.எம். ஸ்ரீவஸ்தவா மற்றும் நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் அமர்வில் இன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "சதுப்பு நிலத்தை பாதுகாப்பது தொடர்பான வழக்கு உச்ச நீதிமன்றத்தில் விசாரணையில் உள்ளது. உச்ச நீதிமன்றத்தின் உத்தரவு அடிப்படையில், சதுப்பு நிலத்தை துல்லியமாக வரையறை செய்து அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்படும்.

பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலத்தின் வரைபடம்
பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலத்தின் வரைபடம்

தமிழகத்தில் சதுப்பு நிலங்களுக்கு பட்டா வழங்க இருந்தாலும், சட்டவிரோத கட்டுமானங்கள் இருந்தால் அதை மீட்க அனைத்து நடவடிக்கையும் அரசு எடுக்க உள்ளது. மேலும், உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு, பிப்ரவரி 24 ம் தேதி விசாரணைக்கு வர உள்ளது" என தெரிவிக்கப்பட்டது.

கட்டுமான நிறுவனம் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "அந்த இடம் சதுப்பு நிலம் இல்லை. குறிப்பிட்ட இடம் பட்டா நிலம் தான் என்பதற்கு ஆதாரங்கள் எங்களிடம் உள்ளன. அதனால், உரிய அனுமதிக்கு பிறகே கட்டுமானங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. சட்டவிரோதமாக எந்த கட்டுமானங்களையும் மேற்கொள்ளவில்லை" என தெரிவிக்கப்பட்டது.

மனுதாரர்கள் தரப்பில், "சதுப்பு நிலத்தில் கட்டடம் கட்ட சட்டவிரோதமாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பிட்ட கட்டுமான பகுதி ராம்சார் நிலத்தில் தான் வருகிறது. இந்திய அரசு 2022 ஆம் ஆண்டு அதிகாரப்பூர்வமாக ராம்சார் நிலமாக அறிவித்துள்ளதால், கட்டுமானங்களை மேற்கொள்ள கூடாது" என தெரிவிக்கப்பட்டது.

இதையடுத்து தலைமை நீதிபதி எம்.எம். ஸ்ரீவஸ்தவா மற்றும் நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் அமர்வு, சதுப்பு நிலத்தை பாதுகாப்பது தொடர்பான வழக்கு உச்ச நீதிமன்றத்தில் விசாரணையில் உள்ள போது, இங்கு விசாரணை நடத்த முடியாது என்பதால் உச்ச நீதிமன்றத்தை அணுகலாம் எனக் கூறி அதிமுக நிர்வாகி மற்றும் அறப்போர் இயக்கம் தாக்கல் செய்த வழக்குகளை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டனர்.

இதன் காரணமாக, அடுக்குமாடி குடியிருப்பு வளாக கட்டுமானப் பணிகளுக்கு விதிக்கப்பட்ட தடை நீங்கியுள்ளது.

MARSHLAND
பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலம்
உயர் நீதிமன்றம்
MARSHLAND CHENNAI

