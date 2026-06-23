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குற்றவியல் வழக்குகளில் சாட்சிகளாக வரும் குழந்தைகளின் பாதுகாப்பு: உயர் நீதிமன்றம் முக்கிய உத்தரவு

நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவின் அடிப்படையில் ​குழந்தை சாட்சிகளுக்கான வரைவு வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் தயார் நிலையில் இருப்பதாக அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 23, 2026 at 8:57 PM IST

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சென்னை: குற்றவியல் வழக்குகளில் சாட்சிகளாக வரும் குழந்தைகள் நலனைப் பாதுகாப்பதற்கான வரைவு வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் தொடர்பாக தமிழக காவல்துறை பதிலளிக்க சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

குற்றவியல் வழக்குகளில் சாட்சிகளாக வரும் குழந்தைகள் நலனைப் பாதுகாப்பதற்கான வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை வகுக்க கோரி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தது. இந்த வழக்கில் கடந்தமுறை நடைபெற்ற விசாரணையின்போது, நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவின் அடிப்படையில்
​குழந்தை சாட்சிகளுக்கான வரைவு வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் தயார் நிலையில் இருப்பதாகவும், முறையான அரசாணை வெளியிடுவதற்கான ஒப்புதலுக்காக காத்திருப்பதாகவும் அரசுத் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

முன்னதாக, இந்த வரைவு திட்டத்தை பொதுமக்கள், தொண்டு நிறுவனங்கள் கருத்துக்களுக்காக 'குழந்தைகள் பாதுகாப்பு தகவல் மேலாண்மை மற்றும் கண்காணிப்பு அமைப்பு (CPIMS) இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்யவும் அரசுக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது.

இந்நிலையில் இந்த வழக்கு நீதிபதிகள் அனிதா சுமந்த், சுந்தர் மோகன் அடங்கிய அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது துளிர் தொண்டு நிறுவனத்தின் சார்பில் வித்யா ரெட்டி ஆஜராகி, இந்த வரைவு வழிக்காட்டு நெறிமுறைகளில் சேர்க்கப்பட வேண்டிய முக்கிய பரிந்துரைகள் குறித்து தனது வாதத்தை முன் வைத்தார்.

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இந்த வழக்கில் நீதிமன்றத்திற்கு உதவும் வகையில் நியமிக்கப்பட்ட மூத்த வழக்கறிஞர் அபுடு குமார், ஏற்கனவே இருக்கும் சட்டங்களை முறையாக அமல்படுத்துவது தொடர்பாக சில பரிந்துரைகளை தெரிவித்தார்.

அனைத்துத் தரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதிகள் தொண்டு நிறுவனப் பிரதிநிதிகள், சம்பந்தப்பட்ட துறை அதிகாரிகள், தலைமை குற்றவியல் வழக்கறிஞர், வழக்கறிஞர் ஆணையர், காவல்துறை அதிகாரிகள் ஆகியோர் ஒன்றாக இணைந்து மீண்டும் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடத்தி, இந்த வரைவு வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் மற்றும் முன்வைக்கப்பட்ட பரிந்துரைகள் குறித்து விவாதிக்க உத்தரவிட்டது.

குற்றவியல் வழக்குகளில் சாட்சிகளாக வரும் குழந்தைகள் நலனைப் பாதுகாப்பதற்கான வரைவு வழிக்காட்டு நெறிமுறைகள் தொடர்பாக தமிழக காவல்துறை பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு விசாரணையை வரும் ஜூலை 14 ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்துள்ளது.

குற்றவியல் வழக்குகளில் சாட்சியங்களாக வரும் சிலர் மிரட்டப்படும் சம்பவங்கள் நடைபெறும் சூழ்நிலையில், குழந்தைகள் அதுபோன்ற ஒரு சூழலில் சிக்கிவிட கூடாது என்பதற்காக இந்த முன்னெடுப்பில் அரசு தீவிரம் காட்ட வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.

TAGGED:

DRAFT GUIDELINES
CHILD VICTIM
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உயர் நீதிமன்றம்
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